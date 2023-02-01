Генштаб ВСУ подтверждает российские атаки в направлении села Ямполовка, что в 12 км от Красного Лимана

Украинский генеральный штаб в своей утренней сводке подтверждает информацию о том, что российские войска атакуют к западу от линии Сватово-Кременная. В вечернее и ночное время суток ВС РФ осуществили продвижение на ряде участков фронта. Одним из таких участков стало направление к селу Ямполовка, что к северо-востоку от Красного Лимана.ГШ ВСУ пишет о том, что «атаки на Ямполовку отражены», однако при учёте того, сколько ГШ ВСУ «отражал атаки на Соледар» уже после того, как город перешёл под полный контроль российской армии, возникают вопросы, насколько этому заявлению украинского командования можно доверять.Ямполовка является центральным звеном линии обороны противника на участке Невское-Терны-Торское. От Ямполовки до северо-восточных окраин Красного Лимана около 20 км по «угловатой» автомобильной дороге и около 12 км по прямой. Выход к Ямполовке российских войск позволяет отодвинуть противника на несколько километров от города Кременная, создавая как минимум «серую зону» по направлению Кременная-Ямполь (на административной границе ЛНР и ДНР).Ранее представитель украинского командования Череватый заявлял, что ВСУ «на время приостановили наступление на Лиманском направлении, так как о необходимости этого говорит адекватная современная военная наука». Он же заявил о том, что «украинская армия не российская, и не будет наступать там, где недостаточно сил и средств». Можно ли на этом основании сделать однозначный вывод о недостаточности сил и средств у ВСУ к западу от Кременной, покажут уже ближайшие недели.