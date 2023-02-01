Военное обозрение
Войти Регистрация

Генштаб ВСУ подтверждает российские атаки в направлении села Ямполовка, что в 12 км от Красного Лимана

7
Генштаб ВСУ подтверждает российские атаки в направлении села Ямполовка, что в 12 км от Красного Лимана

Украинский генеральный штаб в своей утренней сводке подтверждает информацию о том, что российские войска атакуют к западу от линии Сватово-Кременная. В вечернее и ночное время суток ВС РФ осуществили продвижение на ряде участков фронта. Одним из таких участков стало направление к селу Ямполовка, что к северо-востоку от Красного Лимана.


ГШ ВСУ пишет о том, что «атаки на Ямполовку отражены», однако при учёте того, сколько ГШ ВСУ «отражал атаки на Соледар» уже после того, как город перешёл под полный контроль российской армии, возникают вопросы, насколько этому заявлению украинского командования можно доверять.

Ямполовка является центральным звеном линии обороны противника на участке Невское-Терны-Торское. От Ямполовки до северо-восточных окраин Красного Лимана около 20 км по «угловатой» автомобильной дороге и около 12 км по прямой. Выход к Ямполовке российских войск позволяет отодвинуть противника на несколько километров от города Кременная, создавая как минимум «серую зону» по направлению Кременная-Ямполь (на административной границе ЛНР и ДНР).



Ранее представитель украинского командования Череватый заявлял, что ВСУ «на время приостановили наступление на Лиманском направлении, так как о необходимости этого говорит адекватная современная военная наука». Он же заявил о том, что «украинская армия не российская, и не будет наступать там, где недостаточно сил и средств». Можно ли на этом основании сделать однозначный вывод о недостаточности сил и средств у ВСУ к западу от Кременной, покажут уже ближайшие недели.
Использованы фотографии:
Минобороны России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 08:53
    +2
    Сообщение отуда....."Сегодня произошёл забавный случай. Укровоины, вполне вероятно даже спьяну , устроил перестрелку между собой, при этом истошно вопя в эфир, что русские пошли в атаку. Сколько у них 200 и 300 точно не знаю, но бой шёл отчаянный. Мы от подобного несколько офигели и на всякий случай ударили артой. Не знаю, какой стороне мы помогли, но выступили как миротворцы. После работы арты, конфликт был исчерпан и все разошлись по своим норам"
    1. Карат
      Карат Сегодня, 09:03
      +1
      Цитата: Чёрный
      Сообщение отуда....."Сегодня произошёл забавный случай. Укровоины, вполне вероятно даже спьяну , устроил перестрелку между собой, при этом истошно вопя в эфир, что русские пошли в атаку. Сколько у них 200 и 300 точно не знаю, но бой шёл отчаянный. Мы от подобного несколько офигели и на всякий случай ударили артой. Не знаю, какой стороне мы помогли, но выступили как миротворцы. После работы арты, конфликт был исчерпан и все разошлись по своим норам"


      Зря артой ударили. Пускай бы дальше друг друга уничтожали.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:54
    +3
    «украинская армия не российская, и не будет наступать там, где недостаточно сил и средств»
    Решил потролить, но получилось коряво. А как же систематические попытки форсировать Днепр причем небольшими группами, которые заканчиваются полным провалом и очередными потерями ВСУ? Еще бы рассказал, как ВСУ "бережно" относится к каждому в/сл и не бросает их по напрасну в мясорубку. Вот и не поймешь, что это - то ли сводка ГШ ВСУ, то ли агитка для внутреннего употребления?
  3. Светлан
    Светлан Сегодня, 09:08
    -1
    О как. На ВО уже сводки генштаба ВСУ на обсуждение выносят.
    ..
    Будте чистоплотней, не надо этого. Обсуждать нужно сводки своего генштаба, а не сводки генштаба врагов.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 09:13
      +2
      Цитата: Светлан
      О как. На ВО уже сводки генштаба ВСУ на обсуждение выносят.

      Доброе утро, как говорится... На ВО обсуждаются сводки всех штабов (и не только штабов), на основании чего читатель сам может делать выводы.
    2. Проксима
      Проксима Сегодня, 09:27
      +1
      Цитата: Светлан
      Обсуждать нужно сводки своего генштаба, а не сводки генштаба врагов.

      Уважаемый, тут даже и не скажешь, что лучше (греховнее) обсуждать, сводки Конашенкова или ВСУ. request
  4. Комментарий был удален.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:03
    0
    Так сводки обоих ГШ МО для своего пипла, хочешь - верь, не хочешь - не верь. В итоге, все определяется и измеряется результатом, кто и где стоит, сколько металлолома своего/чужого стащили на пункты приема, сколько за сутки израсходовали целлофанновых мешков, а это все под грифом секретно. .