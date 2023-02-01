В районе населенного пункта Изюм наблюдается передвижение колонны украинских войск. Как сообщают военкоры, на марше были замечены колесная и гусеничная военная техника, зафиксирована перевозка ящиков с боеприпасами и буксируемых артиллерийских орудий.По утверждению источников, буксировались артиллерийские орудия советского образца. В районе населенного пункта Макеевка (Луганская Народная Республика) были зафиксированы случаи самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими.Известно, что украинские боевики пытались перейти реку Жеребец. Однако их заметили заградительные отряды ВСУ и открыли по передвигающимся огонь. В итоге погибли три военнослужащих ВСУ, после чего беглецы были вынуждены вернуться на позиции.Таким образом, вести с фронта свидетельствуют об ухудшении морально-психологического климата в украинских формированиях. Мобилизованные украинцы не желают воевать, поскольку видят, какие внушительные потери несут ВСУ в последнее время. Единственное, что удерживает солдат на фронте – страх расправы со стороны заградительных отрядов, укомплектованных националистами.Тем временем, в украинских городах проводится очередная волна мобилизации в ВСУ. Мужчин боеспособного возраста просто отлавливают на улицах, используя для этого даже автомобили скорой медицинской помощи. Облавы на призывников свидетельствуют, что в украинском обществе далеко не все граждане готовы добровольно воевать за режим Владимира Зеленского, рискуя своими жизнями.