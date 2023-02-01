Военное обозрение
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Военкоры написали о попытке бегства солдат ВСУ с позиций в районе Макеевки в ЛНР

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Военкоры написали о попытке бегства солдат ВСУ с позиций в районе Макеевки в ЛНР

В районе населенного пункта Изюм наблюдается передвижение колонны украинских войск. Как сообщают военкоры, на марше были замечены колесная и гусеничная военная техника, зафиксирована перевозка ящиков с боеприпасами и буксируемых артиллерийских орудий.


По утверждению источников, буксировались артиллерийские орудия советского образца. В районе населенного пункта Макеевка (Луганская Народная Республика) были зафиксированы случаи самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими.

Известно, что украинские боевики пытались перейти реку Жеребец. Однако их заметили заградительные отряды ВСУ и открыли по передвигающимся огонь. В итоге погибли три военнослужащих ВСУ, после чего беглецы были вынуждены вернуться на позиции.

Таким образом, вести с фронта свидетельствуют об ухудшении морально-психологического климата в украинских формированиях. Мобилизованные украинцы не желают воевать, поскольку видят, какие внушительные потери несут ВСУ в последнее время. Единственное, что удерживает солдат на фронте – страх расправы со стороны заградительных отрядов, укомплектованных националистами.

Тем временем, в украинских городах проводится очередная волна мобилизации в ВСУ. Мужчин боеспособного возраста просто отлавливают на улицах, используя для этого даже автомобили скорой медицинской помощи. Облавы на призывников свидетельствуют, что в украинском обществе далеко не все граждане готовы добровольно воевать за режим Владимира Зеленского, рискуя своими жизнями.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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20 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:28
    -1
    Мда а можно этому верить на 100 % ? У меня вот другой вопрос в ВСУ служат мобилизованные с частей территории Херсона и Запорожья уже бывшими под протекторатом России и возможно даже получившие новые паспорта после референдума, и что-то я не слышал о массовом их переходе на сторону ВС РФ. Там психология мазепышей, ничего за 300 лет с Полтавской битвы не меняется, только сила способна их охладить, только сила !!!
    1. Проксима
      Проксима Сегодня, 09:35
      +1
      Надоело уже на протяжении почти года слушать, как дух украинских солдат стремительно падает и вот-вот уже вся армия ВСУ побежит сдаваться в плен. Мы сами себя не уважаем и обманываем, тиражируя единичные случаи сдачи в плен на всю армию ВСУ.
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 09:38
      -1
      Мда а можно этому верить на 100 % ?

      Согласен.Слабо верится.
      Вот что по ошибке могли принять за наших это возможно.А что там реально заградотряды стреляют в отступающих...Они бессмертные?
      Их же тупо будут валить потом, как узнают что "боец" состоял в таком.Свои. Да и использование заград отрядов на передовой - бред....Такое было рождено в воспалённых мозгах наших "либералов", когда они рассказывали, что в годы ВОВ позади наших штрафных рот стояли заградотряды.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 09:44
        +2
        Цитата: Чёрный
        А что там реально заградотряды стреляют в отступающих...Они бессмертные?

        Открою вам секрет, эта хрень с 14 года у них. Уже в 14-ом и заградотряды, и "спецотделы" в частях были - присылали просто чернорубашечников в часть, они там за политморсосом следили, ага. Насчет бессмертных - с того же 14-го года у них между ВСУ и нациками перестрелки. Они сами говорили, что под Мариком, до СВО, в смысле. Ну что они больше потеряли в перестрелках Навоза с морпехами, чем от ополченцев
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 09:58
          +1
          Открою вам секрет, эта хрень с 14 года у них. Уже в 14-ом и заградотряды, и "спецотделы" в частях были - присылали просто чернорубашечников в часть

          Спасибо. Просвятили. laughing Но "особисты или спецотдельщики(называйте как угодно) это одно....а заградотряд на передовой - другое.Неохота чёт доказывать, просто подумайте, что значит заградотряд?. Где его позиции? и т.д. и т.п.....Что мешает нашим бойцам мочить, к примеру, артой по заград отрядам, а не по первой линии окопов, где сидят ВСУшники, готовые сдаться в плен...
          Насчет бессмертных - с того же 14-го года у них между ВСУ и нациками перестрелки.
          ...разве что по пьяни или при дележе награбленного.... laughing
      2. Финтифлюшкин
        Финтифлюшкин Сегодня, 09:59
        -5
        16 декабря 1942 года 350-я СД форсировала Дон. Под огнём немцев побежали назад. Пулемётный огонь заградотряда показал истиный путь, бойцы повернули на немцев и прорвали фронт с большой кровью. Около 10 лет назад об этом мне лично рассказала ветеран дивизии, служившая санинструктором. Она вообще расказывала о боевом пути, рассказала и это. Так что загрдотряды - не выдумка.
        1. Region-25.rus
          Region-25.rus Сегодня, 10:27
          +1
          Около 10 лет назад об этом мне лично рассказала ветеран
          а про то как Сталин лично расстреливал не рассказывал Вам "ветеран"?
          Так что загрдотряды - не выдумка.
          а кто сказал что выдумка? Заград.отряды у нас, полевая жандармерия у немцев, военная полиция у американцев. Открою большой секрет - это в общем одно и то же. Одни и те же задачи. И кстати, у нацистов были свои штрафники (если что). Под командыванием упыря по имени Оскар Дирлевангер (погуглите если не лень). И условия там были сильно жестче чем в у штрафников в РККА. И да, поищчите чем занимались заградительные отряды в РККА. На каком удалении от линии фронта действовали, количество личного состава, задачи, кого и за что расстреливали (не из пулеметов а из личного оружия и перед строем).... Это я к чему? Да к тому что надо свою голову включать а не питаться фекалиями из сериалов типа "Штрафбат" (тупейшая клюква) Или по Вашей "логике" за каждой воинской частью на передовой сидела такая же с пулеметами в тылу? И только ждала момента что бы пострелять по своим? wassat
    3. Николай310
      Николай310 Сегодня, 09:50
      +1
      Там психология мазепышей, ничего за 300 лет с Полтавской битвы не меняется
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      там это где? в Херсоне? или в Украине в целом? если ничего со времён Мазепы не поменялось,откуда в годы Великой Отечественной Войны 2000 Героев Советского Союза из украинцев?

      не знаю,как про 300 лет...а вот что за 8 лет любезно предоставленных им одним вечнообманутым "уважаемыми партнёрами" персонажем население Украины пропагандой очень сильно изменили-это факт...кроме того,после нескольких "жестов доброй воли" и "плановых перегруппировок",которые заканчивались трупами гражданских,поверивших РФ,ожидать какого-то подъёма любви к РФ может не особо умный персонаж...вы почаще людей на зерновые сделки и аммиакопроводы разменивайте...


      кстати,очень интересно бы узнать,сколько батальонов сформировано с освобождённых земель Херсонщины и Запорожья в составе ВС РФ??? что-то массовых желаний воевать за свою новую Родину даже с этих земель не видать...зато будем пальцами тыкать в тех,кто остался там...
    4. красноярск
      красноярск Сегодня, 09:57
      +1
      Цитата: Silver99

      У меня вот другой вопрос в ВСУ служат мобилизованные с частей территории Херсона и Запорожья уже бывшими под протекторатом России и возможно даже получившие новые паспорта после

      Ох и буйная у Вас фантазия. Те, кто получил паспорта в Херсоне, в области, в той части которую мы оставили, просто не успели их получить, эвакуировались и попасть в УА просто не могли. А в Запорожской обл. мы, кажется, не отступали.
      Цитата: Silver99
      Там психология мазепышей, ничего за 300 лет с Полтавской битвы не меняется, только сила способна их охладить, только сила !!!

      Ну, если Вы неплохо знаете историю, то должны бы знать, что не все окраинцы пошли за Мазепой, были и те, что остались верны Петру-1 и приняли участие в Полтавской битве на его стороне.
      И еще Вам памятка - во время ВОВ Героями СССР, по численности, больше окраинцев были только русские.
    5. Geosun
      Geosun Сегодня, 10:11
      0
      Не думаю, что остался кто-то с российскими паспортами, разве что глубокие старики. Думаете они не понимали, что скрыть это не удасться, и СБУ постучится к ним, особенно после того, что происходило на оставленных нами территориях.
  2. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 09:43
    +3
    Чтобы деморализовать вражескую армию, необходимо отрезать её от снабжения, а для этого необходимо разносить мосты через Днепр, группировку такого размера с помощью понтонных переправ не обеспечить. Вот когда бандеровцу стрелять будет нечем, и пожрать проблема, на передке особо не пограбишь. Вот тогда и будет Карачун. А наши "калибры" и "Искандеры" тратятся на трансформаторные будки. Хотя и так понятно , что военная инфраструктура будет обеспечена энергией даже путем отключения гражданских объектов. Но мосты через Днепр стоят, будто на них Табу наложено.
    1. Финтифлюшкин
      Финтифлюшкин Сегодня, 10:02
      -4
      Мосты через Днепр в глубоком тылу. даже если их разрушить, через время сообщение будет восстановлено понтонными мостами. Снабжение украинец армии не пострадает.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 10:30
        0
        Мосты через Днепр в глубоком тылу. даже если их разрушить, через время сообщение будет восстановлено понтонными мостами. Снабжение украинец армии не пострадает.

        Ага...монготысячную группировку снабжать боеприпасами, продовольствием,и т.д. через понтонные мосты laughing laughing laughing .....не, не пострадает.. laughing
      2. Хибинский Пластун
        Хибинский Пластун Сегодня, 10:47
        0
        Вы когда таку чушь пишите хотя бы смайлик ставьте, неужели вы думаете, что люди не знакомы с математикой? Сколько весит 1000 снарядов 155 мм? Сколько весит танк, сколько весит ежедневная жратва для одной бригады? Это не так сложно посчитать и сразу понять, что без мостов это просто не довезти. До передка.
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 09:48
    -2
    Мобилизованные украинцы не желают воевать


    То ли дело у нас! Вот у всех из 300 000 так и чешутся руки, как бы им повоевать. angry
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:53
      +1
      Мобилизация закончена давно, а в добровольцы все идут - вон даже в МФЦ особую форму, бланк заявки, для этого сделали. А вот у ВАС - да... И то дело, и это - все никак потужный нахрюк в блескучую перемогу не перетворюватися
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 10:09
        0
        Так если в военкоматах была очередь зачем МФЦ бланки размещать? И баннеры с рекламой МО и Вагнера? И будьте любезны, номер приказа о завершении мобилизации.
      2. Погоны
        Погоны Сегодня, 10:11
        0
        Цитата: Bingo
        Мобилизация закончена давно, а в добровольцы все идут - вон даже в МФЦ особую форму, бланк заявки, для этого сделали. А вот у ВАС - да... И то дело, и это - все никак потужный нахрюк в блескучую перемогу не перетворюватися


        Я русский и живу в России. hi
        Что относительно того, что мобилизация закончена - её вообще не должно было быть. Помните, что говорил наш Президент про мобилизацию, когда СВО только началось? Или вам напомнить? hi
        Так что как закончена, так и начаться заново может в любой момент.
  4. fax66
    fax66 Сегодня, 09:50
    +1
    А первый абзац в этом сообщении - он вообще к чему?
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:08
    0
    А это точно не был подвоз резервов и вооружений ВСУ к линии соприкосновения, принятое нашими военкорами за бегство? laughing
    Что-то они часто стали видеть то, чего нет на самом деле. Очень не хотелось бы, чтобы слово "военкоры" становилось нарицательным и стало синонимом со словом "конашенков".