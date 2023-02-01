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В Тегеране пообещали дать ответ на атаку дронов в Исфахане

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В Тегеране пообещали дать ответ на атаку дронов в Исфахане

В иранском парламенте заявили, что атака дронов на оборонный объект в городе Исфахане не останется безнаказанной.


Об этом, в частности, сказал член комиссии парламента Ирана по внешней политике и нацбезопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини, передают РИА Новости.

Атака на Исфахан не останется без ответа

— сказал иранский депутат.

Мешкини также прокомментировал и недавнее заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который намекал на возможную причастность к этому инциденту Киева.

По словам Мешкини, Киев слишком боится ответа Тегерана и не может позволить себе откровенные антииранские действия.

Напомним, что ирано-украинские отношения обострились после начала СВО, так как Киев обвиняет Тегеран в военной поддержке Москвы. Сам же при этом требует оказания ему помощи от десятков стран мира.

Иранский парламентарий отметил, что позиция Киева очевидна, поскольку она должна повторять позицию Запада.

Однако эпоха доминирования Запада закончилась

- добавил Мешкини.

Атака дронов на объект Минобороны Ирана произошла ночью 28 января в городе Исфахане. Сразу же основные подозрения легли на Израиль и США.

Если учесть, что это были небольшие дроны, то не совсем понятно, как они долетели до самого центра Ирана. Либо, возможно, их собрали диверсанты уже на самой территории страны. Это выясняют иранские специалисты и сотрудники органов безопасности.
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Использованы фотографии:
Википедия/Blondinrikard Fröberg from Göteborg, Sweden
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8 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:32
    0
    Если уши растут с Украины, то ответ Ирана будет не в стиле "озабоченности", а практичный военный вплоть до полета баллистических ракет, но я бы и Израиль оставил как главного подозреваемого, но вроде не глупый народ, зачем им именно сейчас это обострение на фоне арабских атак самодельными "хаймерсами" и терактов в городах.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:40
      +1
      но я бы и Израиль оставил как главного подозреваемого

      Друг мой, а вашу душу не закрадываются подозрения, что это как раз целенаправленная провокация имеющая целью подставить Израиль и развязать большую войну на Ближнем Востоке? Проект "Украина" у америкосов провалился - надо в другом месте разжигать.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:00
        +1
        Нет не приходит, Мосад не глупее ЦРУ, и подставляться за ради чего ?
        1. У.Ченый
          У.Ченый Сегодня, 10:34
          0
          А их кто то будет спрашивать, если Штатам это понадобится?
      2. леонидыч
        леонидыч Сегодня, 10:00
        0
        Похоже что американцы очень хотят подставить Израиль. Им ох как хочется развязать войну на Ближнем востоке. Они понимают что в хохлостане им ничего не светит вот и хотят что бы заполыхало в других местах в том числе вщё и на Кавказе и Средней Азии
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 10:17
          +1
          В смысле не чего не светит? Мы уже на границе с Польшей? Вот как раз они ещё толком не начинали. Если начнется заваруха с Израилем то мы благодаря подскочившим ценам на нефть только выйграем.
  2. Старший матрос
    Старший матрос Сегодня, 10:41
    0
    Они-то ответят... без всяких красных линий.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:45
    0
    Ну, вот... пообещали.
    Теперь все будут ждать, когда ответят.
    А не ответят?..
    Все скажут: "Слабак!" (с)