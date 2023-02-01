В Тегеране пообещали дать ответ на атаку дронов в Исфахане

В иранском парламенте заявили, что атака дронов на оборонный объект в городе Исфахане не останется безнаказанной.
Об этом, в частности, сказал член комиссии парламента Ирана по внешней политике и нацбезопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини, передают РИА Новости.
Атака на Исфахан не останется без ответа
— сказал иранский депутат.
Мешкини также прокомментировал и недавнее заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который намекал на возможную причастность к этому инциденту Киева.
По словам Мешкини, Киев слишком боится ответа Тегерана и не может позволить себе откровенные антииранские действия.
Напомним, что ирано-украинские отношения обострились после начала СВО, так как Киев обвиняет Тегеран в военной поддержке Москвы. Сам же при этом требует оказания ему помощи от десятков стран мира.
Иранский парламентарий отметил, что позиция Киева очевидна, поскольку она должна повторять позицию Запада.
Однако эпоха доминирования Запада закончилась
- добавил Мешкини.
Атака дронов на объект Минобороны Ирана произошла ночью 28 января в городе Исфахане. Сразу же основные подозрения легли на Израиль и США.
Если учесть, что это были небольшие дроны, то не совсем понятно, как они долетели до самого центра Ирана. Либо, возможно, их собрали диверсанты уже на самой территории страны. Это выясняют иранские специалисты и сотрудники органов безопасности.