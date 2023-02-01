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Премьер Израиля: Прорабатывается вопрос оказания Украине не только гуманитарной помощи

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Премьер Израиля: Прорабатывается вопрос оказания Украине не только гуманитарной помощи

Новоизбранный премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху,в интервью американскому телеканалу CNN заявил о том, что руководство страны прорабатывает вопрос оказания Украине не только гуманитарной помощи.


Я несомненно изучаю этот вопрос

– ответил премьер на вопрос журналиста.

Как добавил глава израильского кабмина, 250 тыс американских боеприпасов, которые до этого были расположены на территории Израиля, были перенаправлены США на Украину. Как подчеркнул политик, это было решение американских властей, а потому, никаких претензий по этому поводу к самому Израилю быть не может.

Отметим, что Нетаньяху как-то уже высказывался по поводу своей роли в качестве посредника в украинском конфликте, если такого рода предложение будет исходить от всех заинтересованных сторон.

Как сообщило ранее Минобороны страны, Израиль передал Киеву несколько пуленепробиваемых машин скорой помощи. Ещё одну такую машину, которую Израиль отправил на Украину, уже используется спасательными службами. Правда, по данным с фронтов, машины скорой помощи зачастую используют на ЛБС не для эвакуации раненых, а для переброски личного состава. А в городах Украины кареты скорой помощи используют сотрудники военкоматов.

Напомним, что новоиспечённый глава израильского правительства после победы на досрочных парламентских выборах, которые состоялись в стране в ноябре прошлого года, провёл телефонную беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которой заверил его в изучении возможности оказания военной помощи Украине, как только он вступит в эту должность. Примечательно, что его предшественник Яир Лапид занимал иную позицию в этом вопросе, оказывая Киеву лишь гуманитарную поддержку.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Нетаньяху
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35 комментариев
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  1. dandi
    dandi Сегодня, 10:06
    +4
    Джедаям на попе ровно не сидится...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:19
      +4
      Цитата: dandi
      Джедаям на попе ровно не сидится...

      Не только это.
      У них ещё и память отшибло помогая сегодня тем кто восемьдесят с лишним лет назад начал уничтожение их соплеменников.
      1. эпикуреец
        эпикуреец Сегодня, 10:25
        0
        Цитата: кредо
        У них ещё и память отшибло помогая сегодня тем кто восемьдесят с лишним лет назад начал уничтожение их соплеменников.


        Не вся Украина работала на Гитлера и воевала на их стороне.
        В Европе почти везде были свои вояки воевавшие на стороне Гитлера и помогавшие ему уничтожать евреев.
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 10:36
        +1
        У них видно национальная особенность. Блинкин вон петлюровцам тоже помогает, которые его деда, киевского раввина не дорезали при погромах
    2. aakvit
      aakvit Сегодня, 10:28
      -1
      Да у них, этого избранного хрен знает кем народа, похоже, память напрочь отшибло! А как же Бабий Яр, шо под кыевом? Его заполняли как раз бандерлоги!
      Или евреям сороковых годов мало, ещё от уукраинцеватых и прибалтанутых хотят огрести? Так энти завсегда готовыя!
  2. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 10:08
    +11
    Премьер Израиля: Прорабатывается вопрос

    Надеюсь, что наши тоже прорабатывают вопрос с поставками в Сирию, Иран и т.д. - противникам Израиля. Ничего политичного, только комммммерррция...
    1. insafufa
      insafufa Сегодня, 10:17
      +3
      Цитата: Правдодел
      Премьер Израиля: Прорабатывается вопрос

      Надеюсь, что наши тоже прорабатывают вопрос с поставками в Сирию, Иран и т.д. - противникам Израиля. Ничего политичного, только комммммерррция...

      Так можно вооружить палестинскую хамас ракетами Партизанские ракеты: легкая реактивная система «Град-П». wink . Занять работой Железный купол
      1. Dinamo
        Dinamo Сегодня, 10:20
        +2
        Для этого нужно их иметь в больших количествах
      2. Labrador
        Labrador Сегодня, 10:32
        0
        Трофеи там всякие демократические туда послать...
      3. Галеон
        Галеон Сегодня, 10:37
        0
        Палестинцы запускают свои ракеты не по еврейским военным объектам, а просто в небо, т.е.по мирняку. У меня нет желания участвовать в обстрелах мирного населения даже мысленно. У вас, думаю, тоже, если подумаете.
    2. VLAD-96
      VLAD-96 Сегодня, 10:20
      +1
      И в Египет опять тяжелое вооружение поставить! (хотя оно нам сейчас необходимо)
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 10:31
        0
        И в Египет опять тяжелое вооружение поставить!


        А зачем? Достаточно побольше взрывчатки и взрывателей - а фугасы арабы и сами умеют делать и устанавливать! Думаю, со взрывчаткой такого напряга не будет, как с тяжёлым вооружением?
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:27
      +1
      Израиль давно проработал этот вопрос и не видит ничего предосудительного в помощи нацистам и головорезам с Украины, а ранее из ИГИЛ и прочих террористических организаций.
      И оружие и живая сила из Израиля уже неоднократно засветились на Украине так что Израиль является такой же стороной конфликта на стороне Украины как страны НАТО и примкнувшие к ним.
  3. Oldi
    Oldi Сегодня, 10:08
    +8
    Похоже нацики кого-то недохолокостили и недогеноцидили, мало на мыло и удобрения пустили, всё с ног на голову перевернулось. winked
  4. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:09
    +6
    Напомним, что новоиспечённый глава израильского правительства после победы на досрочных парламентских выборах, которые состоялись в стране в ноябре прошлого года, провёл телефонную беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которой заверил его в изучении возможности оказания военной помощи Украине, как только он вступит в эту должность.

    Вся сущность политики.....Недавно только Израиль и Польша возмущались фото Залужного на фоне портрета с бандерой сопровождаемую соответствующей надписью в его честь, а тут помощь....День не пахнут однако. Браво.....Пусть украинцы им бюстик бандеры в знак благодарности подарят....
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 10:13
      +6
      Цитата: Чёрный
      Недавно только Израиль и Польша возмущались фото Залужного на фоне портрета с бандерой сопровождаемую соответствующей надписью в его честь, а тут помощь...

      Штаты умеют убеждать... Евреи ведь только притворяются самостоятельными, но на самом деле - Израиль такой же пудель Америки, как и другие. Он зависит от Штатов чуть более, чем полностью.
      А стереть это государство с лица земли вокруг хотят очень многие (если не все).
      И если Штаты отвернутся - то от Израиля в течение нескольких часов останется просто слой плодородной обетованной земли. Со мной можно быть не согласным... но даже сами евреи это прекрасно знают - и этот факт даже открытым текстом прописан в их военной доктрине.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 10:33
        0
        на самом деле - Израиль такой же пудель Америки, как и другие
        ну, тут не поспоришь request
  5. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Сегодня, 10:11
    +6
    Да он уже с Ираном воевать собрался...
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 10:12
    +1
    Ну и где помощь?Прорабатывает,поставки помощи.Зачем такой заголовок?Не думаю ,что власти Израиля смогут "сидеть на трех-четырех стульях",как Эрдоган.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 10:34
      +2
      После ударов по Ирану Израиль отозвал с Украины несколько сотен специалистов ПВО, которые работали на ВСУ. Израиль уже давно на Украине, просто об этом не трубят по Первому каналу.
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:12
    +1
    ише один партнер который нож в спину сунул РФ от которого тоже не ожидали да ?
  8. Alex66
    Alex66 Сегодня, 10:13
    +3
    Сколько областей придется отдать Украине за помощь Израиля? Израиль не Россия даром не отдаст.
  9. Политикан
    Политикан Сегодня, 10:14
    +5
    Эх евреи евреи... Как вы были евреями так и останетесь евреями
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 10:42
      0
      Эх евреи евреи... Как вы были евреями так и останетесь евреями


      Не надо оскорблять евреев! Ибо есть евреи, а есть - ж.. (ну нельзя такое слово писать, забанят!) am
      Так вот, сейчас в руководстве Израиля именно Ж..Ы! Забывшие, КТО первым поддержал их гособразование при создании, да и вообще всё - кто и откуда родом стояли во главе их страны и армии, при этом практически все эти лица драпали от бандеровцев и прихлебалтов быстрее пули в своё время!
      А теперь, Люд, а Людк, гляди - лепшыя друганы! Да чтоб они вам, ж..., вилки потом вставили в мягкие части тел! am
  10. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:14
    +3
    Как не помочь еврею Зеленскому, не порадеть за родного человечка. Пусть бандеровец, но свой. Снаряды американские, мы не при делах. Перевозить и грузить израильтяне будут, но это другое. "Мирные" грузы двойного назначения? Запад также начинал, дошёл до танков и самолётов. Трагедия 20-го века многих евреев ничему не научила.
  11. Добрый
    Добрый Сегодня, 10:14
    +6
    Израиль- это по умолчанию территория США как и Япония. Сталин в свое время спас евреев, помог в создании своего государства. Но, как известно, благими намерениями выстелена дорога в ад.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 10:46
      0
      А вот интересно, среди наёмников нет ещё граждан Израиля? А то как-то неправильно - все уже отметились, а ж..ы нет! wassat
  12. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 10:16
    +3
    Надо подумать над поставками Калибров КСИР
  13. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 10:16
    +4
    Ближний Восток уже горит. Израиль понял, что ему не отсидеться.Так что будет эта помощь непременно.
    à la guerre comme à la guerre.
  14. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 10:17
    +5
    Трофейные джавелины и остальные плюшки тоже могут попасть на ближний восток поближе к Израилю. Ветром занесло.
  15. Ирек
    Ирек Сегодня, 10:17
    +11
    Забыли кто им печи в концлагерях растапливал , решили помогать...
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:43
      +1

      Ирек (Paparazzi Kazan)
      Сегодня, 10:17
      +7
      Забыли кто им печи в концлагерях растапливал , решили помогать...

      Память на букву "П"?
  16. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:26
    +2
    Эх...
    В конце концов... во всём будут виноваты евреи и отгребут за всех.
    Как всегда.
    Никто ничему не учится... (
  17. К-50
    К-50 Сегодня, 10:37
    +1
    Премьер Израиля: Прорабатывается вопрос оказания Украине не только гуманитарной помощи

    Евреи рискнут?
    Если что, Россия может перестать поддерживать нейтралитет в Сирии. сколько вас тогда к яхве отправится на встречу. Тем более, что счёт уже огромненький накопился.
    Так что лучше вам сидеть на заду ровно и пукать. yes angry
  18. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:38
    +1
    Новоизбранный премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху,в интервью американскому телеканалу CNN заявил о том, что руководство страны прорабатывает вопрос оказания Украине не только гуманитарной помощи.
    Если правильно сделан перевод, то очевидно что беня решил поставлять в ненужную вооружение и БП? мерикатос продавил таки и его?