Премьер Израиля: Прорабатывается вопрос оказания Украине не только гуманитарной помощи

Я несомненно изучаю этот вопрос

Новоизбранный премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху,в интервью американскому телеканалу CNN заявил о том, что руководство страны прорабатывает вопрос оказания Украине не только гуманитарной помощи.– ответил премьер на вопрос журналиста.Как добавил глава израильского кабмина, 250 тыс американских боеприпасов, которые до этого были расположены на территории Израиля, были перенаправлены США на Украину. Как подчеркнул политик, это было решение американских властей, а потому, никаких претензий по этому поводу к самому Израилю быть не может.Отметим, что Нетаньяху как-то уже высказывался по поводу своей роли в качестве посредника в украинском конфликте, если такого рода предложение будет исходить от всех заинтересованных сторон.Как сообщило ранее Минобороны страны, Израиль передал Киеву несколько пуленепробиваемых машин скорой помощи. Ещё одну такую машину, которую Израиль отправил на Украину, уже используется спасательными службами. Правда, по данным с фронтов, машины скорой помощи зачастую используют на ЛБС не для эвакуации раненых, а для переброски личного состава. А в городах Украины кареты скорой помощи используют сотрудники военкоматов.Напомним, что новоиспечённый глава израильского правительства после победы на досрочных парламентских выборах, которые состоялись в стране в ноябре прошлого года, провёл телефонную беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которой заверил его в изучении возможности оказания военной помощи Украине, как только он вступит в эту должность. Примечательно, что его предшественник Яир Лапид занимал иную позицию в этом вопросе, оказывая Киеву лишь гуманитарную поддержку.