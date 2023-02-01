Премьер Венгрии назвал Украину «Афганистаном в центре Европы»

Киев проиграет это противостояние, потому что время на стороне Москвы. А самой Украине вряд ли удастся сохранить независимость.

Премьер-министр Венгрии продолжает делать заявления, которые вызывают бурную негативную реакцию в Киеве. Ранее Виктор Орбан неоднократно заявлял, что не поддержит ряд санкций против России, включая санкции против нефтяного сектора и против атомной энергетики. Теперь председатель венгерского правительства высказал слова о том, что Украине вряд ли удастся остаться независимым государством.Виктор Орбан:По словам венгерского премьера, Киев уже сейчас сам поставил себя в тотальную зависимость от решений, принимаемым Западом. В таких условиях о суверенности политики и уж тем более о сохранении государственности в будущем говорить крайне сложно.Орбан при этом назвал Украину «бесхозной землёй» и добавил, что страна превратилась «в Афганистан в центре Европы».Про Афганистан – метко сказано. Действительно, верхушка Украины, как в своё время афганское так называемое «демократическое правительство», полностью зависит от США, на Украине действуют националистические террористические группировки, которым наплевать на интересы сограждан, коррупция достигла заоблачных высот, над страной не осуществляются гражданские перелёты, контрабанда бьёт все рекорды, реальных инвестиций в экономику нет, падение ВВП тоже рекордное, страна наводнена оружием , при этом ООН фиксирует миллионы украинских беженцев, разъехавшихся по разным странам.