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Премьер Венгрии назвал Украину «Афганистаном в центре Европы»

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Премьер Венгрии назвал Украину «Афганистаном в центре Европы»

Премьер-министр Венгрии продолжает делать заявления, которые вызывают бурную негативную реакцию в Киеве. Ранее Виктор Орбан неоднократно заявлял, что не поддержит ряд санкций против России, включая санкции против нефтяного сектора и против атомной энергетики. Теперь председатель венгерского правительства высказал слова о том, что Украине вряд ли удастся остаться независимым государством.


Виктор Орбан:

Киев проиграет это противостояние, потому что время на стороне Москвы. А самой Украине вряд ли удастся сохранить независимость.

По словам венгерского премьера, Киев уже сейчас сам поставил себя в тотальную зависимость от решений, принимаемым Западом. В таких условиях о суверенности политики и уж тем более о сохранении государственности в будущем говорить крайне сложно.

Орбан при этом назвал Украину «бесхозной землёй» и добавил, что страна превратилась «в Афганистан в центре Европы».

Про Афганистан – метко сказано. Действительно, верхушка Украины, как в своё время афганское так называемое «демократическое правительство», полностью зависит от США, на Украине действуют националистические террористические группировки, которым наплевать на интересы сограждан, коррупция достигла заоблачных высот, над страной не осуществляются гражданские перелёты, контрабанда бьёт все рекорды, реальных инвестиций в экономику нет, падение ВВП тоже рекордное, страна наводнена оружием, при этом ООН фиксирует миллионы украинских беженцев, разъехавшихся по разным странам.
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16 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:39
    +1
    Орбан при этом назвал Украину «бесхозной землёй» и добавил, что страна превратилась «в Афганистан в центре Европы».

    Украина больше похожа не на Афганистан, но вот на "Сомали в центре Европы", очень похожа.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:41
      +3
      Премьер Венгрии назвал Украину «Афганистаном в центре Европы»



      Какой то Салостан,а не Афганистан на Восточной окраине Европы.Орбан конечно знатно троллит.
      «Не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией на севере, на западе от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке – русские. Поэтому мы знаем ситуацию и знаем, как трудно хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах», – подчеркнул венгерский лидер.
      Под «немецкоязычными» он, очевидно, имел в виду Австрию, а об Украине Орбан вообще не вспомнил, предпочтя формулировку, которой в Будапеште пользовались на протяжении сотен лет до 1918 года.

      В украинских СМИ эти слова политика из соседней страны вызвали настоящую истерику – там вышли сообщения под заголовком «Орбан в праздничном тосте сообщил, что Венгрия граничит с Россией, а не Украиной».

      https://dzen.ru/a/Y9nzR_DnhAO-8QqX
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:45
        0
        Какой то Салостан

        И заметьте - экономика военного времени, что на Украине, что в Афганистане строится на производстве веществ, вызывающих эйфорию - в Афганистане - опий, на Украине - сало.
  2. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:42
    +1
    А он прав. Просто они бороды себе на лбы приклеили... а так - очень похоже: отсталый дикий народ, коррупция и наркота, аномия и полное гуляйполе...
  3. Luminman
    Luminman Сегодня, 09:45
    +1
    Премьер Венгрии назвал Украину «Афганистаном в центре Европы»

    Это, скорее, фекалия в самом центре Европы...
  4. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 09:46
    +2
    Орбану нужно Закарпатье вот он и троллит украинцев и скорее всего он добьётся своего. Он введёт войска в Закарпатье или в качестве миротворцев или для защиты венгерского населения.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:50
      +2
      Цитата: леонидыч
      Он введёт войска в Закарпатье или в качестве миротворцев или для защиты венгерского населения.

      И правильно сделает. Да и потом дружбу с Россией будет поддерживать, пока остальные страны будут раздумывать, а как сделать так, как было раньше. Очень трезвый политик, отстаивающий интересы своей страны и народа.
    2. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 10:08
      +2
      Цитата: леонидыч
      вот он и троллит украинцев

      Орбану нужна граница с Россией (Закарпатье, конечно, тоже). Если Орбан получит границу, значение Венгрии в Евросоюзе вырастет кратно, по отношению к теперешнему.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:44
        0
        Цитата: НиколайДС
        Орбану нужна граница с Россией (Закарпатье, конечно, тоже). Если Орбан получит границу, значение Венгрии в Евросоюзе вырастет кратно, по отношению к теперешнему.

        Да им и прямая труба из России в Венгрию бы не помешала.
        Без ворующей прокладки.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:52
    +1
    Мне кажется сравнение с Афганистаном не очень подходит для окраины, там народ за всю свою историю не покорился ни бритам, ни русским, ни полосатым. Окраина же всегда была под кем-то......., как утверждала Л.Трасс, от монгол до татар, а в нынешних границах - искусственно созданная территория за счет русских, венгерских и т.д. земель.
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 10:04
      0
      там народ за всю свою историю не покорился ни бритам, ни русским, ни полосатым.

      По-вашему, талибан - это народ? И если уж быть честным, то до середины XX века англичане чувствовали себя в Афганистане также, как у себя дома.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 10:12
        +1
        Мы там тоже были не один год, полосатые двадцать лет..... А за талибаном стоит не народ, духи или инопланетяне?
  6. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 09:58
    +1
    В украинских СМИ эти слова политика из соседней страны вызвали настоящую истерику – там вышли сообщения под заголовком «Орбан в праздничном тосте сообщил, что Венгрия граничит с Россией, а не Украиной».

    Смело, конечно, для европейца. Но это еще и намек на то, что, "когда американцы побегут из Украины, что тогда вы будете делать?"
  7. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:59
    +1
    еще может быть по сценарию как в Кувейте..
  8. Наган
    Наган Сегодня, 10:27
    0
    А самой Украине вряд ли удастся сохранить независимость.
    А че, там осталось чего сохранять? Герб, флаг, гимн это все чисто внешние атрибуты. Или независимость Украины в том, что от нее самой уже нихрена не зависит?
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:48
    0
    Прав Орбан на все 100, а главное не боится открыто и громко говорить об этом находясь в окружении тех кто сегодня "горой за Украину против России", а завтра постарается побыстрее от нее откреститься.
    Украине вряд ли удастся сохранить независимость.
    А сегодня она разве независимая? На полном содержании у Запада, но до тех пор пока еще может выставлять своих людей на войну.