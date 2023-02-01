СМИ США: Виктория Нуланд проговорилась о причастности американцев к подрыву «Северных потоков»

Замглавы Госдепартамента Соединенных Штатов Виктория Нуланд недавно фактически проговорилась о причастности американцев к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море. Так можно расценить ее выражение радости по поводу того, что диверсия на российских газопроводах была удачной.Эта тема была поднята и в ходе беседы известного ведущего американского телеканала Fox News Такера Карлсона с экс-кандидатом в президенты Соединенных Штатов Тулси Габбард.Собственно, многие радовались тому, что трубопровод был поврежден и, похоже, вряд ли подлежит восстановлению. Но, в отличие от них, Нуланд примерно за месяц до начала российской спецоперации заявляла, что если Москва введет войска на Украину, то проложенные россиянами по дну Балтийского моря СП и СП-2 выйдут из строя и не смогут функционировать.Исходя из этого, представитель СМИ США приходит к выводу, что Белый Дом имеет прямое отношение к диверсии. Его собеседница тоже согласна с выводами телеведущего и считает, что взрывы на «Северных потоках» создали опасный прецедент. Ведь теперь подобные акты саботажа на инфраструктурных объектах перестали быть чем-то недопустимым. Это означает, что американцам следует принимать дополнительные меры безопасности по отношению к собственной инфраструктуре. К примеру, речь может идти о подводных кабелях, проложенных по дну Атлантического океана.В беседе не прозвучал один важный момент. Дело в том, что подрыв газопроводов, особенно это касается действующего «Северного потока – 1», нанес больший ущерб Европе, чем России.