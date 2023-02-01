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СМИ США: Виктория Нуланд проговорилась о причастности американцев к подрыву «Северных потоков»

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СМИ США: Виктория Нуланд проговорилась о причастности американцев к подрыву «Северных потоков»

Замглавы Госдепартамента Соединенных Штатов Виктория Нуланд недавно фактически проговорилась о причастности американцев к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море. Так можно расценить ее выражение радости по поводу того, что диверсия на российских газопроводах была удачной.


Эта тема была поднята и в ходе беседы известного ведущего американского телеканала Fox News Такера Карлсона с экс-кандидатом в президенты Соединенных Штатов Тулси Габбард.

Собственно, многие радовались тому, что трубопровод был поврежден и, похоже, вряд ли подлежит восстановлению. Но, в отличие от них, Нуланд примерно за месяц до начала российской спецоперации заявляла, что если Москва введет войска на Украину, то проложенные россиянами по дну Балтийского моря СП и СП-2 выйдут из строя и не смогут функционировать.

Исходя из этого, представитель СМИ США приходит к выводу, что Белый Дом имеет прямое отношение к диверсии. Его собеседница тоже согласна с выводами телеведущего и считает, что взрывы на «Северных потоках» создали опасный прецедент. Ведь теперь подобные акты саботажа на инфраструктурных объектах перестали быть чем-то недопустимым. Это означает, что американцам следует принимать дополнительные меры безопасности по отношению к собственной инфраструктуре. К примеру, речь может идти о подводных кабелях, проложенных по дну Атлантического океана.

В беседе не прозвучал один важный момент. Дело в том, что подрыв газопроводов, особенно это касается действующего «Северного потока – 1», нанес больший ущерб Европе, чем России.
Автор:
Использованы фотографии:
Госдепартамент США
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26 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 09:43
    +14
    А что, кто то думал, что это сделали инопланетяне? winked....Зимбабва виновата. Инфа 100% laughing .
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 09:48
      +2
      Да в этом никто и не сомневался. Кроме них больше неком ну может в паре англичанами Как они действовали в Ираке.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:03
        +1
        Цитата: леонидыч
        Кроме них больше неком ну может в паре англичанами

        Самыми известными в мире террористами.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:04
        +1
        Виктория Нуланд проговорилась о причастности американцев к подрыву «Северных потоков»

        Нуланд... вонючая, как и вся политическая власть США.
      3. Geosun
        Geosun Сегодня, 10:06
        +1
        Ну вообще-то самую большую выгоду получили норвежцы. Да и по возможностям у них лучший гражданский батискафный флот. Да и мало кто на них подумает. Короче, мотив, возможности и средства имеются.
  2. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 09:49
    +3
    А так непонятно было! Ну ещё нагличане, как вариант. Не зря же они с ЕС сбызнули.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:50
    +1
    Какое-то время это событие старались не замечать. Но вот оно всплыло. И какова будет реакция лаврового МИДа и министерства обороны? Наш министр иностранных дел забыл русский матерный, а в МО нет диверсантов? Ни за что не поверю.
    1. VIK1711
      VIK1711 Сегодня, 10:00
      -1
      И какова будет реакция лаврового МИДа

      Будет выражена очередная озабоченность! И нарисована новая КРАСНАЯ ЛИНИЯ!
  4. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 09:51
    0
    Ну и к чему эта не новость что, их накажут? А та та и все ,нельзя хороших людей обижать.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:06
      +2
      Цитата: alexandr 66
      Ну и к чему эта не новость что, их накажут?

      Наказывать нужно было сразу, после взрыва, таким же методом. Тем паче, что из Норвегии не далеко проходит.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:30
        0
        Цитата: tihonmarine
        Наказывать нужно было сразу, после взрыва, таким же методом. Тем паче, что из Норвегии не далеко проходит.

        Пусть Европа наказывает когда дозреет.
        что подрыв газопроводов, особенно это касается действующего «Северного потока – 1», нанес больший ущерб Европе, чем России.
  5. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 09:51
    +3
    О таких вещах вообще-то помалкивают hi , но распираемое тщеславием эго, желание прихвастнуть не дали. Словом, из той же когорты, что и веселящаяся на костях Каддафи Хиллари
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:51
    +2
    Тоже мне, открытие. Или всем нужны юридические доказательства? В нашем мире юридические аспекты посланы далеко и надолго, мы одни святых законников из себя строим.
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 09:51
    0
    Ну и что?
    У наших всё равно фаберже недостаточно фаберже, чтобы симметрично ответить американцам. request
    А ведь были предположения подорвать кабель между Европой и США, чтобы нанести удары по их банковской системе. Но... Когда фаберже из папье-маше о таком только и остаётся, что просто болтать. hi
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:51
    +4
    для судебных разбирательств это ни что, а для ответа который мы боимся дать это не важно и так знали
  9. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 09:54
    +3
    Было бы удивительно если бы Америка не была причастна к подрыву.
  10. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 10:10
    0
    Виктория Нуланд проговорилась

    Кто бы сомневался в участии США - наглосаксов в подрыве трубопровода!?..
    Сомневаются только шавки США - наглосаксов. Все нормальные давно знают, откуда руки и ноги растут.
  11. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 10:12
    0
    США совершают международные диверсии и при этом имеют наглость фактически признаться в этом, продолжая позиционировать себя оплотом мира и демократии.
    А мы лишь рисуем очередные коасные линии, которые никто не соблюдает и выражаем озабоченности, которые также игнорируются. Может быть пора прибегнуть к более жестким мерам?.. А то получается, что нам открыто плюют в лицо, а мы лишь утираемся(((
  12. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 10:20
    +1
    This is no news! Everyone with brains knows how this war (economic game) is played. First of all this is a economic game This war is just a tool. That's the only truth!
    Have wonderful day!
  13. Nest
    Nest Сегодня, 10:28
    0
    Странно, что до сих пор сомалийские пираты не поставили пару мощных магнитных мин на супертанкеры с нефтью, ожидающих прохода через Суэцкий канал, а затем не затопили их в канале, заблокировав проход судов на 2-3 месяца....
  14. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 10:28
    0
    Пока мы не станем поступать аналогично, а не подставлять то одну щеку, то другую, проводя очередные красные, бурые линии, они совсем потеряют уважение к нам и человеческий страх, второй вариант конечно не совсем плох, так как отсутствие данного чувства делает человека дебилом либо дураком.
    Судя по тому кто стоит во главе ФША и глав блока ФНАТО их надо бить так, чтоб они перестали дефекацировать где попало, и делать пора это везде, особенно сейчас при поставках БМП Бредли морским путем с умным видом, ЭТО НЕ МЫ.
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:30
    0
    Вот это поворот! Да лаааднооо.... Неужели все-таки американцы??? А мы-то вот уже несколько месяцев ломаем головы - кто же это сделал!?
  16. Dos
    Dos Сегодня, 10:35
    0
    hi Надеюсь - ответка готовится? Или очередной раз озаботимся и сбегаем за красными карандашами?
  17. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:36
    0
    Хм...
    Раскопали правду.
    И что теперь с ней делать?
    Адекватно ответить - "ещё не время"... "мы не готовы ещё"...
    Не ответить?.. Сделать вид, что не заметили?
    То только ты сам про себя знал, что ты - терпила, а теперь весь мир узнает... и никогда не отмыться...
    Цугцванг.
  18. PVV66
    PVV66 Сегодня, 10:39
    +1
    Самое печальное в этой истории, что наши это проглотили и утерлись. И для матрасников этот теракт прошел без всяких последствий. А мы все рисуем красные линии, которые запад успешно перешагивает, не замечая нашу озабоченность. Можете минусить.
  19. vet
    vet Сегодня, 10:49
    0
    И как же отреагирует на это Путин? Прочертит очередную красную линию?