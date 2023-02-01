В США испытали беспилотник Eaglet, запущенный с борта другого беспилотника

Беспилотный летательный аппарат, разработанный американской компанией General Atomics Aeronautical Systems, впервые совершил полет, будучи запущенным с другого БПЛА на испытательном полигоне Дагуэй, штат Юта.Компания, которая является производителем БПЛА для армии США, назвала свое детище Eaglet, что можно перевести на русский язык как «Орленок».«Орленок» был запущен с БПЛА повышенной дальности Gray Eagle («Серый орел»), принадлежащего армии США. Первый запуск этого дрона был осуществлён еще в декабре прошлого года, но эта информация была обнародована лишь вчера. Как говорят в компании-производителе, этот беспилотник был «задуман как недорогая, живучая беспилотная летательная система, которую можно запускать с «Серого орла», самолетов, вертолётов или наземных транспортных средств».Армия рассматривает варианты как больших, так и малых Eaglet, чтобы использовать различные возможности на поле боя, от наведения на цель, разведки и наблюдения до обеспечения связи и каналов передачи данных.Компания заявила, что Gray Eagle способен переносить Eaglet на тысячи километров, прежде чем запускать его.Следующим шагом для «Орленка» является участие в других испытаниях для дальнейшего определения его потенциала, отметили в General Atomics.