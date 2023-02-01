Правительство Испании выделит Украине до шести танков Leopard 2A4 с хранения испанской армии

Испанское правительство наконец-то определилось с количеством танков немецкого производства, которые будут отправлены на Украину. Как пишет газета El País, Мадрид готов отправить Киеву не больше шести ОБТ Leopard 2.
Власти Испании отправят Зеленскому от четырех до шести танков Leopard в модификации 2A4. Это все, на что способна Испания на данный момент. Однако испанцы полны оптимизма и заявляют, что это только "первый транш" и в дальнейшем могут последовать другие поставки. Осталось только провести ревизию и определить, в каком состоянии находятся отправленные десять лет назад на хранение 53 танка Leopard 2A4.
От четырех до шести Leopard 2A4. Именно столько танков Испания планирует поставить Украину
- пишет газета.
По срокам поставки пока точных данных нет, танки еще необходимо отремонтировать и подготовить к передаче Украине. Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала поставку техники на весну этого года, но без конкретики. Также пока нет новой информации о планах по подготовке украинских экипажей. До этого испанцы намеревались вести обучение на территории Латвии, где расположен испанский военный контингент.
В прошлом году планы Мадрида на поставку танков Киеву были гораздо обширнее, Министерство обороны заявляло о намерении отправить на Украину до 40 танков в первый раз и десять во второй. Это гораздо больше, чем от четырех до шести. Тут или планы поменялись, или техника просто до сегодняшнего дня не дотянула.