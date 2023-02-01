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Правительство Испании выделит Украине до шести танков Leopard 2A4 с хранения испанской армии

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Правительство Испании выделит Украине до шести танков Leopard 2A4 с хранения испанской армии

Испанское правительство наконец-то определилось с количеством танков немецкого производства, которые будут отправлены на Украину. Как пишет газета El País, Мадрид готов отправить Киеву не больше шести ОБТ Leopard 2.


Власти Испании отправят Зеленскому от четырех до шести танков Leopard в модификации 2A4. Это все, на что способна Испания на данный момент. Однако испанцы полны оптимизма и заявляют, что это только "первый транш" и в дальнейшем могут последовать другие поставки. Осталось только провести ревизию и определить, в каком состоянии находятся отправленные десять лет назад на хранение 53 танка Leopard 2A4.

От четырех до шести Leopard 2A4. Именно столько танков Испания планирует поставить Украину

- пишет газета.

По срокам поставки пока точных данных нет, танки еще необходимо отремонтировать и подготовить к передаче Украине. Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала поставку техники на весну этого года, но без конкретики. Также пока нет новой информации о планах по подготовке украинских экипажей. До этого испанцы намеревались вести обучение на территории Латвии, где расположен испанский военный контингент.

В прошлом году планы Мадрида на поставку танков Киеву были гораздо обширнее, Министерство обороны заявляло о намерении отправить на Украину до 40 танков в первый раз и десять во второй. Это гораздо больше, чем от четырех до шести. Тут или планы поменялись, или техника просто до сегодняшнего дня не дотянула.
Использованы фотографии:
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7 комментариев
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  1. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 10:26
    +3
    Власти Испании отправят Зеленскому от четырех до шести танков Leopard в модификации 2A4. Это все, на что способна Испания на данный момент.

    С миру по нитке - голому рубаха
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:31
      +2
      НиколайДС (Николай)
      Сегодня, 10:26
      НОВЫЙ
      +1
      Власти Испании отправят Зеленскому от четырех до шести танков Leopard в модификации 2A4. Это все, на что способна Испания на данный момент.

      С миру по нитке - голому рубаха
      Надеюсь, Россия не забудет. И главное - не простить бы!
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:38
      +3
      Цитата: НиколайДС
      С миру по нитке - голому рубаха

      С миру по нитке - голому петля !
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:41
        +1
        С миру по нитке и кружевные труселя для поездки в ЕС готовы.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:42
      +1
      С миру по нитке - голому рубаха

      многое у них хорошо поставлено - разведка, связь, БПЛА, тепловизоры и пр.
      плохо токо с танками, литаками и ПВО + со специалистами к ним
  2. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 10:43
    0
    Наверное это столько наёмников нашлось на танки. Будем объективны никого они не подготовят -посадят наёмников своих ЧВК. В лучшем случае мехвода или заряжающего из укров.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:43
    +1
    "Мудро" поступили испанцы. Мало ли что? Мало ли как?
    Вспоминается анекдот:
    Советская учительница, Мария Ивановна, говорит детям
    - Дети! Бога нет! Давайте все дружно поднимем руки и покажем фигу.
    Все поднимают руки с фигой, а Вовочка - нет
    - Вовочка! А ты почему руку не поднял?
    - МарьИванна! Если там никого нет, то кому мы показываем фигу? А если есть, то зачем заранее портить отношения?
    ----
    Вот так и тут. На всякий случай, не пошлем.