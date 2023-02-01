Американские аналитики написали о направлении дополнительных подразделений ВС РФ к Артемовску

В настоящее время российское командование перебросило дополнительные подразделения ВС РФ для поддержки ЧВК «Вагнер» в районе Артемовска (Бахмута). Об этом пишут американские аналитики из Института изучения войны США.По утверждению экспертов, на помощь ЧВК «Вагнер» направлены подразделения воздушно-десантных войск, отличающиеся хорошим уровнем подготовки и боеспособностью.Пока Артемовск еще удерживается украинскими формированиями. Однако Институт изучения войны США полагает, что в какой-то момент украинское командование может принять решение об отводе войск. Если окружение города будет неизбежным, то отвод войск станет единственным способом сохранить личный состав.Впрочем, известно, что сам президент Украины Владимир Зеленский настаивает на продолжении обороны города. По утверждению ряда зарубежных СМИ, такая позиция руководителя государства противоречит точке зрения главкома ВСУ генерала Валерия Залужного, который выступает за отвод войск из города.Под Артемовском ВСУ несут большие потери, что и заставляет генштаб украинской армии задумываться о дальнейшей целесообразности обороны города. Но если Артемовск будет оставлен украинскими формированиями, это негативно отразится на имидже киевского режима, поскольку занятие города российскими войсками продемонстрирует неспособность ВСУ отстоять еще один крупный населенный пункт Донбасса.