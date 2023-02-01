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Американские аналитики написали о направлении дополнительных подразделений ВС РФ к Артемовску

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Американские аналитики написали о направлении дополнительных подразделений ВС РФ к Артемовску

В настоящее время российское командование перебросило дополнительные подразделения ВС РФ для поддержки ЧВК «Вагнер» в районе Артемовска (Бахмута). Об этом пишут американские аналитики из Института изучения войны США.


По утверждению экспертов, на помощь ЧВК «Вагнер» направлены подразделения воздушно-десантных войск, отличающиеся хорошим уровнем подготовки и боеспособностью.

Пока Артемовск еще удерживается украинскими формированиями. Однако Институт изучения войны США полагает, что в какой-то момент украинское командование может принять решение об отводе войск. Если окружение города будет неизбежным, то отвод войск станет единственным способом сохранить личный состав.

Впрочем, известно, что сам президент Украины Владимир Зеленский настаивает на продолжении обороны города. По утверждению ряда зарубежных СМИ, такая позиция руководителя государства противоречит точке зрения главкома ВСУ генерала Валерия Залужного, который выступает за отвод войск из города.

Под Артемовском ВСУ несут большие потери, что и заставляет генштаб украинской армии задумываться о дальнейшей целесообразности обороны города. Но если Артемовск будет оставлен украинскими формированиями, это негативно отразится на имидже киевского режима, поскольку занятие города российскими войсками продемонстрирует неспособность ВСУ отстоять еще один крупный населенный пункт Донбасса.
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:26
    +5
    Если Пентагон даст отмашку об оставлении Артемовска, зеля упрется рогом? Вы серьезно?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:31
      +4
      Цитата: Uprun
      Если Пентагон даст отмашку об оставлении Артемовска, зеля упрется рогом? Вы серьезно?


      В Пентагоне и так уже сказали,что лучше ВСУ уйти из Артёмовска,но Зеленский отказался отводить войска .Актуальные на сегодняшний день карты.





      https://topcor.ru/31665-boj-za-seversk-vs-rf-pytajutsja-vyjti-na-bereg-severskogo-donca.html

      Перелом в компании будет после взятия Бахмута,Северска и Авдеевки.Появится возможность выйти на оперативный простор.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 10:51
        0
        "В Пентагоне и так уже сказали,что лучше ВСУ уйти из Артёмовска,но Зеленский отказался отводить войска ."

        Что на самом деле сказали в Пентагоне Зеленскому мы не знаем. Зато мы знаем, что на публику они говорят одно, а делают совсем другое. Не стоит верить всему, что говорят и пишут.
      2. Тор Вик
        Тор Вик Сегодня, 10:51
        0
        три котелка намечаются.... удача любит тишину.... подождем.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:42
      +3
      Цитата: Uprun
      Если Пентагон даст отмашку об оставлении Артемовска, зеля упрется рогом? Вы серьезно?

      Очередной бред американских "аналитиков" нельзя читать серьёзно.

      Ведь что получается, кровавый шут требует не оставлять Артёмовск, а его главком считает, что войска надо оттуда выводить, при этом упускается из виду, что над шутом и главкомом стоят англосаксы, которые контролируют и того и другого.
      Следовательно, именно англосаксы требуют не выводить из Артёмовска войска, а все эти якобы препирательства между шутом и его подмастерьем лишь для отвода глаз и создания картинки, что на Украине решения принимает шут и его главком.

      Можно предположить, что англосаксы изначально настроены на наибольшую утилизацию аборигенов Украины и создании затяжного конфликта для России, поэтому следует готовится к очередной мобилизации мужского, а затем и женского населения Украины, как с Украины так и из ЕС, поставки самого совершенного оружия стран НАТО и очередной мобилизации в России.

      Англосаксам славяне не нужны живыми, поэтому они будут делать всё чтобы стравить нас не только с Украиной, но и с Польшей. Ну а дальше как пойдёт. soldier
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:47
        0
        Англосаксам и сами англосаксы не нужны.Скоро в США будут одни латиноамериканцы и переселенцы из Африки.
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:47
      0
      Цитата: Uprun
      зеля упрется рогом? Вы серьезно?

      Да не Зеля баран, а "битва" между Бритами и США.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:33
    +4
    направлены подразделения воздушно-десантных войск, отличающиеся хорошим уровнем подготовки и боеспособностью

    по сути это миротворцы (как и бойцы Вагнера)): быстрее фашистов раздавим - скорее война закончится
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:36
    +4
    Но если Артемовск будет оставлен украинскими формированиями, это негативно отразится на имидже киевского режима, поскольку занятие города российскими войсками продемонстрирует неспособность ВСУ отстоять еще один крупный населенный пункт Донбасса.
    Какой там "имидж"!?! оно, зе, накаченное наркотой, деградированное до икоты... Кончать надо бы с ним, с его банковской. Можно оптом.
  4. fax66
    fax66 Сегодня, 10:37
    +4
    Надо окружать Артёмовск, да и Северск....
    Пусть Генштаб хотя бы этим покажет свои способности хоть к какому-нибудь планированию...
    Пока же штурмы в лоб, выдавливания с небольшими охватами по флангам... Не выдавливать надо - уничтожать...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:45
      +2
      Цитата: fax66
      Не выдавливать надо - уничтожать...

  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:39
    +2
    Я одно не понял, реально кто-то не верит, что Артемовск будет окружен? А простите кто не даст окружить-то? Для этого надо атакующих прессовать, а у вас тупо нечем