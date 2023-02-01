Военное обозрение
Войти Регистрация

Польское командование приняло решение сократить обучение экипажей ВСУ на танках Leopard 2

19
Польское командование приняло решение сократить обучение экипажей ВСУ на танках Leopard 2

Власти Польши приняли решение сократить обучение танковых экипажей ВСУ на танках Leopard 2 с 10 до 5 недель. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на данные польского военного командования.


Как отметил майор Мацей Банашинский, руководитель учебного центра танковых экипажей, сокращение сроков подготовки украинских танкистов будет достигнуто посредством интенсификации обучения и привлечения дополнительных инструкторов. Правда, не очень понятно, смогут ли за пять недель украинские танкисты освоить новую для себя технику.

Однако иного выхода у ВСУ нет, поскольку любое промедление, как считают в Киеве, будет способствовать ухудшению положения украинской армии на фронте. Украинское руководство требует от стран Запада передать танки как можно скорее. Ранее президент Украины Владимир Зеленский даже заявлял, что если передача танков состоится летом, то будет уже поздно. Этот комментарий он давал по поводу американских танков Abrams, но и по отношению к немецким танкам Leopard он вполне уместен.

Также нельзя исключать и версию о том, что танковые экипажи могут быть укомплектованы наемниками из западных стран, прошедшими подготовку на Leopard во время службы в европейских армиях.

Однако, учитывая высокие потери, которые несут ВСУ в Донбассе, маловероятно, что можно будет набрать большое количество западных наемников для управления немецкими танками. Но и плохо подготовленные украинские танкисты вряд ли смогут хорошо управлять новой для них техникой, поэтому надежды Зеленского и его окружения на немецкие танки могут не оправдаться.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:42
    +4
    Власти Польши приняли решение сократить обучение танковых экипажей ВСУ на танках Leopard 2 с 10 до 5 недель

    Для "камикадзе больше и не надо....взлёт-посадка... laughing

    Также нельзя исключать и версию о том, что танковые экипажи могут быть укомплектованы наемниками из западных стран, прошедшими подготовку на Leopard во время службы в европейских армиях

    Вот это скорее всего. Так и будет..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:44
      +2
      У них миссия выехал-получил.Для этого и пару дней обучения хватит.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:45
      +1
      компенсируют любовью к нэньке и ненавитью к проклятым москалям
    3. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:47
      +4
      Цитата: Чёрный
      Для "камикадзе больше и не надо....взлёт-посадка...

      Значит танки в 404-й будут через месяц...
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 10:49
        +2
        Значит танки в 404-й будут через месяц.

        Если они не уже там.....
    4. кредо
      кредо Сегодня, 10:51
      +5
      Скорей всего первые годные Леопарды на востоке Украины уже появятся в первой декаде февраля с иностранными экипажами, а дальше пополнение будет идти по нарастающей по мере подготовки украинских экипажей.
      Не следует верить информации с Запада о неготовности самих танков и отсутствие украинских экипажей. Они как правило будущие поставки прорабатывают заранее, а не по факту, поэтому скорей всего уже идёт и подбор на Украине годного лётного состава для обучения на самолётах стран НАТО.
      1. Тор Вик
        Тор Вик Сегодня, 10:54
        0
        с иностранными экипажами да побольше!!!
  2. air wolf
    air wolf Сегодня, 10:43
    +4
    Все понятно, украинец - заряжающий, остальные - поляки laughing
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:49
      +1
      Цитата: air wolf
      Все понятно, украинец - заряжающий, остальные - поляки

      Афроамериканский украинец laughing
  3. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 10:46
    +7
    Да блин экипажи давно уже обучаются, пора прекратить считать врагов дураками. Это все деза, и лётчики уже обучаются. Просто они теперь легитимировали поставки,объявят о самолётах появятся лётчики.
  4. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:47
    +1
    Да там понятно, что поляки управлять будут... просто иллюзию создали, что украинцы приехали и учатся. С учётом того, что за уничтоженный или захваченный леопард дадут 80 тыс $ сами укропчики драться меж собой начнут кто первый сдаст! Поэтому поляки и сидеть будут
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:47
    0
    Жить захотят раскорячатся. Кто выживет сам потом научится, кто нет- hohлов поленьям не жалко. Главное что бы за сожженные "леопарды" Киев им заплатил.
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:48
    +1
    1. авторы статьи очень переживают за хох.лов
    плохо подготовленные украинские танкисты вряд ли смогут хорошо управлять новой для них техникой

    2. пять недель более чем достаточно для современной техники - почти всё автоматизировано, а на уставы и строевую подготовку там не будут тратить время
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:48
    -1
    А лучше сразу заварить их там (в танчике... как обычно) и на передок!
    Вообще пара дней...
  8. Daishi
    Daishi Сегодня, 10:53
    +1
    Да без разницы кто там за рулем будет сидеть.
    Вопрос каким образом живая техника доедет до фронта.
    Видимо пока танки не будут возле москвы стоять, так и будет Генштаб сопли жевать
  9. Кобра
    Кобра Сегодня, 10:58
    0
    5 недель достаточно для обучения экипажа. Водитель, ранее работавший на Т-72, ​​освоит вождение за несколько дней. Подготовка наводчика и командира занимает больше времени. У них отличные тренажеры производства Польши, которые значительно сокращают тренировочный процесс. Другое дело боевое слаживание и взаимодействие во взводе/батальоне, за 5 недель не освоишь, но вот загвоздка - этот недостаток может компенсироваться системой связи и боевой визуализации, которая в этих танках совершенна. В целом, я думаю, что экипаж Т-72 после 5 недель обучения легко освоит этот танк, единственное, на что можно рассчитывать, это отсутствие слаженности при взаимодействии и действиях в большой группе.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:00
    0
    Пять недель - вполне достаточно. Группы: мех. - вод. -вождение, минимальная эксплуатация и техобслуживание на уровне проверки и дозаправки ГСМ и техническими жидкостями, смена фильтров и т.п., наводчики, заряжающие, командир - аналогичный минимальный курс.
    На 1 курсе в сентябре начали изучать основной танк - Т-72, при этом основной вал дисциплин были гражданскими (термех, физика, высшая математика, сопромат и прочая лабуда), наряды и караулы никто не отменял. В декабре стрельба штатным снарядом из Т-62, во как. За неделю на полигоне с утра до ночи натаскали до автоматизма, а после школы нам было от 16 до 18 лет (кто и во сколько пошел в первый класс). Ничего, отстрелялись.
    Так, что и на тактику и на боевое слаживание времени хватит. Не на курорт приехали. Будут танки, будут и экипажи, воевать их придется по взрослому.
  11. solar
    solar Сегодня, 11:00
    0
    Леопарды создавались как танки для срочной службы в призывной армии (в отличии от Абрамсов, к примеру).
    Вероятно, если обучать не с нуля, а имеющих уже опыт танкистов, то срок можно и сократить.
    Тем более, что вполне возможно, что обучение началось раньше, чем об этом объявили.
    Технический же персонал вполне может быть вольнонаемным из отставников, особенно если в стороне от линии фронта.
  12. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 11:01
    0
    да там уже все обучены, они скорее всего уже в украине,просто ждут удобного момента "внезапного" появления.