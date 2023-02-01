Польское командование приняло решение сократить обучение экипажей ВСУ на танках Leopard 2

Власти Польши приняли решение сократить обучение танковых экипажей ВСУ на танках Leopard 2 с 10 до 5 недель. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на данные польского военного командования.
Как отметил майор Мацей Банашинский, руководитель учебного центра танковых экипажей, сокращение сроков подготовки украинских танкистов будет достигнуто посредством интенсификации обучения и привлечения дополнительных инструкторов. Правда, не очень понятно, смогут ли за пять недель украинские танкисты освоить новую для себя технику.
Однако иного выхода у ВСУ нет, поскольку любое промедление, как считают в Киеве, будет способствовать ухудшению положения украинской армии на фронте. Украинское руководство требует от стран Запада передать танки как можно скорее. Ранее президент Украины Владимир Зеленский даже заявлял, что если передача танков состоится летом, то будет уже поздно. Этот комментарий он давал по поводу американских танков Abrams, но и по отношению к немецким танкам Leopard он вполне уместен.
Также нельзя исключать и версию о том, что танковые экипажи могут быть укомплектованы наемниками из западных стран, прошедшими подготовку на Leopard во время службы в европейских армиях.
Однако, учитывая высокие потери, которые несут ВСУ в Донбассе, маловероятно, что можно будет набрать большое количество западных наемников для управления немецкими танками. Но и плохо подготовленные украинские танкисты вряд ли смогут хорошо управлять новой для них техникой, поэтому надежды Зеленского и его окружения на немецкие танки могут не оправдаться.