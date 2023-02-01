Глава Росавиации: Более 180 самолётов иностранного производства переходят в российскую юрисдикцию

Авиакомпании уже начали эту работу, поскольку они заинтересованы в ускорении данного процесса

Власти этих стран [Бермуды и Ирландия] приняли решения, связанные с политической подоплёкой, не соответствующие международной практике. Ограничения были введены ими без всякого обсуждения. Но это вопрос экономики, поскольку руководству этих стран всё равно придётся снять регистрацию в том случае, если лизингодатель примет соответствующее решение по этому вопросу