Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Росавиации: Более 180 самолётов иностранного производства переходят в российскую юрисдикцию

25
Глава Росавиации: Более 180 самолётов иностранного производства переходят в российскую юрисдикцию

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил о том, что более 180 самолётов иностранного производства переходят в российскую юрисдикцию. Как уточнил руководитель федерального агентства воздушного транспорта, все эти воздушные судна, обслуживающиеся российскими авиакомпаниями, были сняты с регистрации на Бермудских островах и в Ирландии. Причиной тому он назвал западные санкции, действующие против российской авиаотрасли.


По словам чиновника, упразднение так называемой «двойной регистрации» продолжается.

Вот как он прокомментировал дальнейшие шаги в этом направлении в интервью РБК:

Авиакомпании уже начали эту работу, поскольку они заинтересованы в ускорении данного процесса

Отметим, что до начала спецоперации, в результате чего Евросоюз наложил запрет на поставки в Россию авиазапчастей и полёты в страны ЕС, в распоряжении российских перевозчиков находилось порядка 800 воздушных судов, в основном Airbus и Boeing с зарубежной регистрацией (768 – на Бермудских островах, а ещё 37 – в Ирландии). В середине марта прошлого года эти страны решили приостановить сертификаты их лётной годности для перевозчиков из РФ. Вскоре российский президент Владимир Путин принял решение о регистрации в России прав на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге. Все эти меры поспособствовали снижению рисков их ареста за рубежом. Из-за отказа властей Бермудских островов и Ирландии исключить их из своих реестров, данному примеру последовали затем и другие страны, включая и Турцию.

Власти этих стран [Бермуды и Ирландия] приняли решения, связанные с политической подоплёкой, не соответствующие международной практике. Ограничения были введены ими без всякого обсуждения. Но это вопрос экономики, поскольку руководству этих стран всё равно придётся снять регистрацию в том случае, если лизингодатель примет соответствующее решение по этому вопросу

– отметил Нерадько.

Также, по его словам, за прошлый год Росавиация провела проверку технического состояния 647 воздушных судов, зарегистрированных в российском реестре, в то время как в отношении почти 600 из них были одобрены сертификаты лётной годности. Что касается остальных, то, как утверждает чиновник, на них также будут выданы сертификаты после прохождения техобслуживания и ремонта.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Нерадько
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. хрыч
    хрыч Сегодня, 13:01
    +8
    Время офшоров заканчивается, как закончилась эпоха правления королевы Лизы.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:04
      +1
      Глава Росавиации Александр Нерадько заявил о том, что более 180 самолётов иностранного производства переходят в российскую юрисдикцию. Как уточнил руководитель федерального агентства воздушного транспорта, все эти воздушные судна, обслуживающиеся российскими авиакомпаниями, были сняты с регистрации на Бермудских островах и в Ирландии. Причиной тому он назвал западные санкции, действующие против российской авиаотрасли.


      Прикольно.Росавиация регистрирует самолёты на Бермудских островах. На широкую ногу дело поставлено.
      Цитата: хрыч
      Время офшоров заканчивается, как закончилась эпоха правления королевы Лизы.


      А она то здесь при чём?Мы разве в Великобритании живём?
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 13:10
        +5
        Цитата: Orange-Bigg
        Прикольно.Росавиация регистрирует самолёты в Бермудских островах.На широкую ногу дело поставлено.

        ОБХСС ликвидировали за ненадобностью и узаконили валютные спекуляции...
        Вот и пожинаем деятельность структур, делающих СВОИ деньги из воздуха...
      2. NKT
        NKT Сегодня, 13:20
        +3
        Прикольно.Росавиация регистрирует самолёты на Бермудских островах. На широкую ногу дело поставлено.

        Это не Росавиация, а было требование лизингодателя, в том числе и для прохождения сертифицированного ТО ВС.
      3. хрыч
        хрыч Сегодня, 13:41
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        А она то здесь при чём?

        Придется с основ laughing Британцы увлекшись теорией Маккиндера о Хартленде, развязали две мировые войны, разинув рот на непомерное, погубили и Британскую империю. Кроме падения Рейха и Императорской Японии по итогам Второй мировой крякнула и Британская империя. Причем СССР и США сговорились и ей "помогли". Но коварные британцы заложили мин, типа после нас потоп. Так разделили Индию и Пакистан, оставив мусульманские анклавы индуистам, а индуистские мусульманам, так еще Пакистану приписали Бенгалию, поделили Аравию и Ближний восток так, что шиитское большинство оказалось под властью суннитского меньшинства и пр. Оставляли религиозные и этнические противоречия, вылившиеся в десятки миллионов жертв. Но именно величайший политик 20 века - Елизавета смогла слепить Британское содружество из бывших колоний, осталась, якобы номинальной главой Австралии, Канады и пр. А в ООН напихала пол сотни новых стран, типа островков с населением в несколько тысяч простодушных аборигенов. Только голос на Генассамблее ООН такого островка равен голосу полуторамиллиардных и ядерных Индии или Китая. Естественно, голосуют, как британские советники насоветуют и постпред такого острова имеет счет в британском банке и виллу в Лондоне. Ладно, хоть Генассамблея ничего толком не решает, а всем заправляет Совбез. А мировая экономика хоть и ушла в США, но благодаря созданию офшоров ... на тех же островах. Британия смогла получать уже не моржу, но таки процентик. И на эти острова поперлись компании и воротила, скрываться от налогов и пошлин из всех стран. И вот подавляющее количество кораблей и самолетов, включая ... внутренние перевозки, оказались под удобными флагами этих островков. Даже американцы от такой наглости опешили и начали создавать свои офшоры. И гениальная Лиза воссоздала Империю, как бы символическую, но связанную политикой и экономикой. А за покушение на британский островок не считаясь с потерями навешали Аргентине. Мол не трогай островки, на половине из них офшоры и не важно был таковой на Фолклендах или нет. Вкупе с Бритиш петролиум, Шел и пр. трансами, Лиза имела и деньги и влияние на мир, не хуже США, а с учетом лобби внутри США тех же неоконов и банки Ротшильдов и Ко, пожалуй управляла и Гегемоном. Но тлен ее победил, наследник инфантильный, умственно отсталый да еще и заднеприводный. Похоже, вся конструкция скоро рухнет. Уже начала валиться и вместе с долларом пойдет в Ад за Лизой.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:02
    +8
    Это конечно хорошо , но пора и отечественное авиастроение ставить на рельсы непрерывного производства, без использования иностранных комплектующих.
    1. WBond
      WBond Сегодня, 13:05
      0
      ...ну так процесс пошёл...после полной разрухи тяжело мгновенно восстановиться...
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 13:25
        0
        куда он пошёл? это бла-юла-бла уже почти 20 лет разводится...Суперджет выпускается с 2007-го года. уже тогда говорили,что путь избранный властями губительный. но кто бы их слушал??? убили линейку Ту,убили ИЛы под сладкие вещания усатого Погосяна...тогда ведь говорили,что Суперджет по факту такой же импортный самолёт,только местной сборки. но нам же нужна была международная кооперация...теперь спустя 15 лет принято решение выпускать теперь уже безнадёжно устаревшие ТУшки...тоже самое и с МС-21,который уже давно должен летать,но оказалось,что коварные "западные партнёры" отказались от международной кооперации...

        Теперь оказывается,что у нас толком ни двигателей нет,ни авионики,ни электроники...

        ой,а кто это сделал??? зато Путин бредит какими-то сотнями и тысячей самолётов...если только из газет ему их налепить...а заодно и автомобили тоже...потому что как-то получилось,что все эти псевдорусские тойоты,рено и прочие фольксвагены в один момент оказались нерусскими...вот удивительно-то...кто бы мог подумать...у нас же ведь в генштабах не дураки...
        1. Strannik96
          Strannik96 Сегодня, 13:49
          0
          Это может у вас толком нет ни двигателей, ни авионики, ни электроники. Чтобы даже тойоты и остальные делать ,сначал надо было народ научить как работать на современных линиях продукции, полный пакет производствендного процесса, от техники безопастности, до контроля качества. Самолеты у нас делаются и будут выпускаться, не смотря на санкции
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:08
      +3
      Россия вполне может изготовлять авиалайнеры для внутренних рейсов.
      Но за пределами России им не дадут приземлиться в большинстве аэропортов мира.
      Нужна сертификация по экологичности, расходу топлива, уровню шума, мер безопасности и т.д.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:12
        +1
        Нужна сертификация по экологичности, расходу топлива, уровню шума, мер безопасности и т.д.


        ПД-14 это всё проходил и имеет все международные сертификаты.А уже имея опыт по ПД-14 нужно всё тоже самое пройти и для ПД-35(ПД-38 в случае Ил-96-400М).Другое дело что могут просто запретить летать самолётам в качестве санкций.Мол не разрешим и всё ,даже если по всем нормам всё будет нормуль.
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 13:14
        0
        Да и вообще они должны садится не под Российским флагом и не поддерживать сво...
      3. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 13:14
        +2
        Нужна сертификация
        Вам нужно было продолжить, что при этом те кто выдает сертификаты будут ставить в колеса не палки, а бревна, чтобы не допустить самолеты российского производства к полетам за рубеж.
      4. Николай310
        Николай310 Сегодня, 13:18
        +2
        и кто же им не даст-то,уважаемый? хочу напомнить,что Суперджет 100 брала ирландская компания и пробовала на них летать. и никто ей не мешал приземляться...а вот взлетать доблестные "суперджетовцы" со своей уникальной тягой к полному отсутствию тех.обслуживания своих самолётов и срывов всех сроков поставок запчастей вполне мешали...и в итоге ирландцы от данных самолётов отказались

        а в нынешних условиях в европейские аэропорта что боинги "российские" из-за санкций не пустят,что ТУшки...только если Россия будем сидеть и дальше ждать "международной кооперации",то она потеряет гражданское небо уже навсегда.

        пока нам дали такого пенделя,надо начинать вкладывать деньги в науку и авиастроение(и не только). ну и заодно научиться дорожить клиентами...
      5. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 13:19
        +1
        а не надо было шароварникам в запорожье завод строить и в Николаеве - для корабельных двигателей. нафиг мы построили заводище по строительству ракет.... ой, да перечислять что и кому строили... строить надо было в РСФСР, а окраинцев возить на вахты.
        1. Дилетант
          Дилетант Сегодня, 13:38
          0
          а не надо было шароварникам в запорожье завод строить и в Николаеве - для корабельных двигателей. нафиг мы построили заводище по строительству ракет.... ой, да перечислять что и кому строили... строить надо было в РСФСР, а окраинцев возить на вахты.

          Шоб я был таким умным ДО, как моя Сара ПОСЛЕ
          (Одесское самое сильное желание)
      6. Strannik96
        Strannik96 Сегодня, 13:50
        0
        Захотят жить, и жить хорошо, то и за пределами России будут приземлятся. Сертификация будет и т.д.
    3. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 13:40
      +1
      Есть в нашей стране чиновники, которым не выгодно поднимать что-то отечественное, вот просто карман будет пуст. И ведь если разобраться, вывести на свет, этих лиц, не сложно, было бы желание соответсвующих органов и отмашка.
  3. barclay
    barclay Сегодня, 13:03
    +4
    В свете изложенного, короче, теперь лучше поездом...
  4. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 13:04
    +5
    Вообще то год уже прошёл, как это должно было быть сделано!!
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:08
    +2
    При имеющейся в стране авиационной промышленности, способной выпускать собственные пассажирские лайнеры любого назначение, содержать 180 самолётов иностранного производства и закупать другие, - РАСТОЧИТЕЛЬСТВО и НЕСЛЫХАННАЯ РОСКОШЬ.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:10
    -2
    Иначе говоря, не было бы счастья, да несчастье помогло. Наконец и авиация подтягивается под госрегулирование.
    ПиСи: вообще, какк вспомнить, что да 14-го года во всей России даже масло с солью были исключительно с Украины, как будто их в России нет! Ну "в натуре", раньше в какой город не приедешь, можно поспорить - в любом магазине все полки Олейной заставлены, даже в Краснодарском крае, где масла хоть опом жуй) Или на ДВ - во радость его туда тащить - так тащили ведь!
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 13:16
      +1
      во-первых,Олейна прекрасно производится в России...во-вторых,в Подмосковье и в до 14-го года выбор подсолнечного масла был такой же,как и сейчас. а насчёт соли у нас МозырьСоль доминировала,которая никакого отношения к Украине не имеет...
    2. Telur
      Telur Сегодня, 13:37
      0
      Вообще то для наших предпринимателей, налоговой, думы и просто любого государственного деятеля пределом мечтаний была, да и до сих пор остается торговля за валюту. Вся структура государтва построена с упором продать все что угодно за валюту и купить за валюту. Любой откат от сделки гораздо приятнее получать в валюте, а че с рублем делать? Рубль лучше лохам в виде зарплаты всучить, его и получить легко, обвалил в очередной раз рубль, продал валюту и наполнил бюджет из воздуха... ни работать, ни развивать ничего не надо, да и думать не надо.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:26
    +3
    Создавайте нормальные условия и законы ,к вам потянутся .У нас еще процентов на 90, весь торговый флот под удобным флагом ходит .Опять будет неожиданность