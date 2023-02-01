Глава СНБО Украины Данилов: В Киеве не исключают наступления российской армии с любого направления

Российские войска могут пойти с юга, востока и севера, как было 24 февраля (...) Военные не отвергают ни одного сценария

Командование российской группировки в зоне спецоперации готовит масштабное наступление, но сказать точно, на каком участке оно начнется, в Киеве не могут. Генштаб ВСУ готовится к обороне по всей линии соприкосновения.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в Киеве не знают, с какой стороны пойдут российские войска, поэтому на всякий случай, перекрывают все возможные направления. По крайней мере, пытаются это сделать, как например, северное направление на границе с Белоруссией. Хоть информации о подготовке наступления оттуда и нет, но исключать ничего нельзя. По его словам, в Генштабе ВСУ рассматривают все сценарии.- заявил он.По мнению Данилова, основные сражения, в которых будет решаться судьба Украины, впереди, и он не сомневается, что победа будет за украинской армией. Как уже говорилось, Киев делает ставку на помощь Запада, особенно в части поставок вооружений, в частности бронетехники, в том числе тяжелой, и артиллерии.Накануне глава СНБО рассказал о подготовке Украины к отражению возможного наступления российской армии. По его словам, в России была проведена мобилизация, в рамках которой было призвано порядка 300 тысяч военнослужащих запаса. В настоящее время 150 тысяч уже отправлены на фронт, а другая половина мобилизованных находится в резерве, именно их Москва планирует бросить в наступление. По данным украинской разведки, все начнется в начале весны.