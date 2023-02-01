Экс-президент Франции: Российский президент делает ставку на то, что Запад устанет от Украины

Это никого не обнадеживает

Экс-президент Франции Франсуа Олланд в ходе интервью местному изданию заявил, что, по его мнению, текущая цель российских властей на Украине заключается в стабилизации фронта и запуске переговорного процесса.Со слов политика, в Кремле постараются закрепить за собой уже достигнутые успехи и снизить градус напряжения. При этом российское руководство надеется, что интерес простых европейцев к украинскому конфликту сойдет на «нет», а лидеры ЕС не решатся на дальнейшую эскалацию и поддержат идею переговоров.Как выразился бывший французский лидер, президент России Владимир Путин делает ставку на то, что Запад устанет от Украины.В то же время, по мнению Олланда, наиболее вероятными посредниками в вышеупомянутых переговорах выглядят Турция или Китай.- отметил бывший президент Франции.В связи с последним заявлением Олланда, не будет лишним напомнить, что он сам ранее выступал посредником в переговорах между Россией и Украиной, вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель участвуя в так называемом «Нормандском формате».По сути, вышеупомянутый «дипломатический» процесс и привел к нынешнему конфликту, так как главной его целью было «затягивание» времени для предоставления возможности Западу вооружить ВСУ для будущей войны с Россией. Сами же Меркель с Олландом это и признали в своих интервью в конце прошлого года.