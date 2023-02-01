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Экс-президент Франции: Российский президент делает ставку на то, что Запад устанет от Украины

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Экс-президент Франции: Российский президент делает ставку на то, что Запад устанет от Украины

Экс-президент Франции Франсуа Олланд в ходе интервью местному изданию заявил, что, по его мнению, текущая цель российских властей на Украине заключается в стабилизации фронта и запуске переговорного процесса.


Со слов политика, в Кремле постараются закрепить за собой уже достигнутые успехи и снизить градус напряжения. При этом российское руководство надеется, что интерес простых европейцев к украинскому конфликту сойдет на «нет», а лидеры ЕС не решатся на дальнейшую эскалацию и поддержат идею переговоров.

Как выразился бывший французский лидер, президент России Владимир Путин делает ставку на то, что Запад устанет от Украины.

В то же время, по мнению Олланда, наиболее вероятными посредниками в вышеупомянутых переговорах выглядят Турция или Китай.

Это никого не обнадеживает

- отметил бывший президент Франции.

В связи с последним заявлением Олланда, не будет лишним напомнить, что он сам ранее выступал посредником в переговорах между Россией и Украиной, вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель участвуя в так называемом «Нормандском формате».

По сути, вышеупомянутый «дипломатический» процесс и привел к нынешнему конфликту, так как главной его целью было «затягивание» времени для предоставления возможности Западу вооружить ВСУ для будущей войны с Россией. Сами же Меркель с Олландом это и признали в своих интервью в конце прошлого года.
Автор:
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31 комментарий
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:27
    +4
    Если он прав, то это еще одна наивность, мягко говоря, кремля.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 11:35
      +2
      Все эти французские голландцы думают, что они хитрее всех, забывая о том, что на хитрый анус есть прибор с резьбой. Памяти там хватает только на 70-100 лет, соответственно в этот раз не надо уходить. Законодательством запретить и не оставить лазеек будущим меченым.
      hi
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 11:59
        +4
        ......не будет лишним напомнить, что он сам ранее выступал посредником в переговорах между Россией и Украиной

        С такими переговорщиками как Олланд, Макрон и Меркель договариваться- себя не уважать
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:42
      +4
      Кого бы нам ещё послушать из бывших, чтобы прогнать сон и скуку и насладится "свежестью" мысли оных. bully
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:14
        +4
        Цитата: кредо
        Кого бы нам ещё послушать из бывших, чтобы прогнать сон и скуку и насладится "свежестью" мысли оных.

        Что бывшие, что действующие, они как будто из одного инкубатора вылупились, слушаешь читаешь и такое ощущение, что это какой то паноптикум. Императору Петру I принадлежит изречение, оставленное им в одном из указов: "Указую: господам сенаторам речь в присутствии держать не по писаному, дабы дурь каждого всем была видна".

        Ну разве не прав был Петр Великий ???
    3. Skeptik3
      Skeptik3 Сегодня, 11:42
      -3
      Если он прав, то это еще одна наивность, мягко говоря, кремля.

      В сложившихся обстоятельствах такая тактика выглядит разумной из числа возможных.
      1. skeptikk2
        skeptikk2 Сегодня, 11:59
        +5
        Цитата: Skeptik3
        В сложившихся обстоятельствах такая тактика выглядит разумной из числа возможных.

        С точки зрения Кремля - возможно.
        Но точка зрения Запада в целом и Европы в частности может быть иной.
        В Украину уже слишком много вложено. И не только по линии вооружений (количество которых от Рамштайна к Рамштайну только возрастает).
        Очень много вложено в финансовом плане. В имиджевом. В идеологическом.
        Промышленность многих стран перестраивается на выпуск военной продукции, компании пересматривают заказы, логистику, переориентируются на другие приоритеты. Маховик уже раскрутился.
        И теперь это все остановить? Зачем? В угоду Кремлю?
        Этого не будет. Точнее, может быть, но только при неприемлимых для Кремля условиях в виде вывода всех войск и освобождения захваченных территорий.
        Так что... Все эти хотелки Кремля - только хотелки. Реальность может быть другой.
        1. Skeptik3
          Skeptik3 Сегодня, 12:08
          -1
          На Западе ценность жизни очень велика. Поэтому сохранение жизней в обмен на территории для многих выглядит заманчивым вариантом.
          1. aybolyt678
            aybolyt678 Сегодня, 13:13
            0
            Цитата: Skeptik3
            На Западе ценность жизни очень велика.

            При этом есть на Западе, жизни особо ценные, ценность которых измеряется миллионами других жизней, в основном славянских, их они на территории менять не будут.
          2. Петр_Колдунов
            Петр_Колдунов Сегодня, 13:24
            0
            Цитата: Skeptik3
            На Западе ценность жизни очень велика.

            На Западе велика только ценность собственной жизни и жизней представителей Запада же. Ценность любых других жизней, что существуют тут же, по соседству - Европы, Азии и Африки - на Западе равна нулю. Плевать Западу на сербов, сирийцев, персов, армян, украинцев, белорусов... продолжать (там еще много наций)? На украинцев, кстати, плевать еще больше (иначе бы Запад не подставлял бы их под убой в таких количествах ради собственной выгоды). Или вам там реально до сих пор кажется, что Украина - это высшая ценность в западной системе ценностей? laughing
            Ну конечно! Запад уничтожал эти жизни десятками миллионов в течение веков - и сейчас по-прежнему называет себя садом, а всех остальных джунглями.
        2. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 13:08
          +1
          Цитата: skeptikk2
          В Украину уже слишком много вложено. И не только по линии вооружений (количество которых от Рамштайна к Рамштайну только возрастает).
          Очень много вложено в финансовом плане. В имиджевом. В идеологическом.

          А вы почитайте, как Пикуль описывает бой англичан с линкором Бисмарк:

          "... И тогда Британское адмиралтейство бросило против "Бйсмарка" самые значительные свои корабли. От баз метрополии отошли линкоры "Кинг Георг V" и "Родней", авианосец "Викториуз", крейсера, эсминцы, подводные лодки. От Гибралтара устремился в битву линейный крейсер "Ринаун", от берегов Африки спешил линкор "Рамилиуз", летели в океан авианосец "Арк Ройял", крейсер "Шеффилд" и дивизионы эсминцев.

          Англичане хотели спасти престиж своего флота. Но они сами не заметили, что, бросая почти весь свой флот против одного линкора, они невольно теряли этот престиж..." (с)

          Понимаете, суть в чем? В том, что воюя с Россией, бесплодно повышая ставки и бесконечно раздувая помощь укрорейху - НАТО ставит само себя в нелепое положение мартышки, которая бьётся башкой о пальму всё сильнее и сильнее - а банан всё не падает laughing
          А если предположить, что вдруг банан когда-то и упадёт... то у мартышки уже вся башка к тому времени в крови будет, зубы повыбиты да сотрясение мозга. Приемлемая ли это для неё цена, вот вопрос!
    4. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 11:44
      0
      А у запада после столь крутого наезда, вообще есть возможность без потерь(как раньше бывало) отскачить назад и все по старому вернуть? Ой врятли.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:28
    +1
    Экс-президент Франции: Российский президент делает ставку на то, что Запад устанет от Украины
    . Да ладно... очередной владетель/толкова ель дум чужих.
    Не надоело им?
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 11:29
    +1
    текущая цель российских властей на Украине заключается в стабилизации фронта и запуске переговорного процесса

    пытатся выдать желаемое за намерения противника и таким образом подтолкнуть его в этом направлении - приём внешне наивный, но иногда работает ((
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:31
    +3
    Очевидных вещей не видит тоуварищь.... Турция уже была, а Китаю это надо? При любом раскладе за окраиной будут стоять англосаксы, а посему любые переговоры обречены на провал. Стамбул 2022 не даст соврать. Так что мимо, Олланда, мимо....
  5. Погоны
    Погоны Сегодня, 11:32
    0
    Российский президент ошибается. У Запада есть цель - подчинить Россию своим правилам.
    Запад получил возможность разобраться с нашей страной чужими руками. Сохраняя жизни своих собственных солдат. А денег Запад может напечатать столько, сколько ему надо. И все эти деньги будут обеспечены - ресурсов и технологий у Запада в разы больше нашего.

    С чегов вдург Запад должен устать?
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 11:44
      +2
      При чем здесь Российский Президент!? request Это мысли лягушатника...а не слова ВВП...
    2. 4ekist
      4ekist Сегодня, 12:12
      -1
      А денег Запад может напечатать столько, сколько ему надо. И все эти деньги будут обеспечены....

      Вот и пусть печатают, инфляция свое слово скажет. И от нефтедоллара многие страны уже отказываются. Это надолго, еще рано о чем-то говорить.
    3. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: Погоны
      И все эти деньги будут обеспечены - ресурсов и технологий у Запада в разы больше нашего.

      ошибка ваших рассуждений именно в том что деньги нельзя безнаказанно печатать. Инфляция неизбежна. Другое дело что войны создают определенный спрос и за счет напечатанных денег растет военное производство, которое в свою очередь увеличивает эскалацию и опять же спрос на военное производство. Усталость Запада это усталость от страха перед ЯО.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:35
    +3
    Запад устанет от Украины
    Сомневаюсь, что в Кремле делают на это основную ставку. Даже устав Запад будет обязан ради спасения себя помогать Украине пока ВСУ не будут полностью разбиты и деморализованы. А вот в Германии начинают уставать от Шольца с Бербок, а во Франции от Макрона, что показывают последние демонстрации в этих странах.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 12:08
      +1
      Поэтому США и подготовились к тому, что европа захочет соскочить. Британия вышла из ЕС,чтобы давить европу с запада. восточную европу вооружают, чтобы она не только на Россию давила,но и на центральную европу. Ну и привязка ресурсами к США,технологиями, да еще много чем наверное.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:38
    +3
    Уже то, что хором сейчас начинают подталкивать Россию к переговорам, например смысл высказывания этой марионетки с дыркой в оборотной стороне туловища(привет Мистралям и потерям бюджета!) - сводится к тому, что даешь переговоры. Так вот это завывание Запада говорит о том, что Запад УЖЕ устал от Украины.
    Так что попытка вообще смехотворна, иди, марионетка, тренируйся дальше
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 12:11
      0
      не,скорее тут другой посыл. Может быть роль у нуланда и меркель теперь, говорить как есть. Т.е. они сказали,что мы планировали конфликт. А теперь говорит, что переговоры будут когда запад этого захочет и по его условиям,а не кремля. А в целом у каждого персонажа своя роль в прессе назначена и кто говорит реально полезную информацию не понять.. Получается смысл в том,чтобы всем зубы заговорить и делать что запланировано...
    2. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 13:34
      0
      Цитата: Bingo
      Так вот это завывание Запада говорит о том, что Запад УЖЕ устал от Украины.

      все эти высказывания экс чиновников гроша ломанного не стоят.
      Запад начинает понимать
      - фраза которая набила оскомину начиная с 14 года.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:41
    0
    Ой, ну никогда такого не было и вот опять! Что там по войнам нато было в истории не такой уж и давней?
  9. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 11:46
    +3
    Да, второй "Минск" нам не нужен... Теперь только полная победа!!!!
  10. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:54
    +1
    Это естественно. В прошлом году сбагрили оружие времён СССР, бедная Африка вздохнет, не будет поступления бесплатного оружия(только коррупционная мзда), в этом году уйдет все старое западное оружие, а в следующем надо будет поставлять современное (золотое) оружие, без уверенности нас победить, пусть оно современное но не лучше нашего. Не говоря о содержании инфраструктуры окраины. А это уже сотни миллиардов долларов, нищая Европа америкосии тоже не нужна, кто ж будет дорогие нефтепродукты с газом покупать. Да много крови прольётся до 25 года, но запад это ж сатана, за лоск западной жизни приходится платить жизнями.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 12:14
      -1
      у американцев одних танков абрамс на складах вроде тысяч 20. у европы много старых истребителей. Как раз таки не похоже что решили поставлять свои запасы, а сразу на более менее современное переходят. (пэтриоты,дальнобойные ракеты, леопарды вроде не особо старых моделей)
      1. aybolyt678
        aybolyt678 Сегодня, 13:38
        0
        Цитата: Constantin N
        у американцев одних танков абрамс на складах вроде тысяч 20.

        спросил у Алисы сколько танков на хранении в США. Она ответила - "Сейчас у США на вооружении стоит порядка 2500 экземпляров актуальных модификаций. Еще порядка 3700 штук стоит на хранении."
  11. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 12:14
    +1
    Да врет он всё.
    Навязывает свои идеи остановить боевые действия, намекает что европа перестанет в этом случае поставлять оружие.

    ВСУ только об этом и мечтают, чтобы им выиграли время на подвоз снабжения, и занятие более выгодных позиций.

    Макрон тоже, как червь, приезжал, распрашивал Путина, а потом все докладывал в США, искал наши уязвимые места, как нам больнее ударить. После этих приездов отправлял вооружение на Украину.

    Это НАТО, будут врать с три короба, ради своей выгоды, верить им нельзя, после того как подписали минские соглашения ради подготовки украинской армии и после того как отправили оружие против нас.
  12. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:33
    0
    Ещё одна ливерная колбаса вылезла.
    Откуда он знает что думает Путин.
    Тоже новая ванга нашлась.
    Там у них миллионые демонстрации протеста, а он гадает о чем Путин думает.