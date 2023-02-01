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Франция приняла решение о поставке на Украину РЛС GM200

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Франция приняла решение о поставке на Украину РЛС GM200

В ближайшее время Франция передаст Украине радиолокационную систему Ground Master 200 (GM200). Об этом в социальных сетях написал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.


Как утверждает глава французского военного ведомства, стоимость системы покроют из специального фонда. В Париже считают, что передача системы поможет Украине наладить противовоздушную оборону на фоне продолжающихся массированных атак российской армии на объекты украинской инфраструктуры.

Ранее Франция передала Украине ракетные установки и системы ПВО Crotale. Кроме того, Франция собирается закупить около 700 зенитных ракет Aster-30 для оснащения систем ПВО SAMP-T, которые также будут поставлены на Украину. Правда, встает вопрос о том, кто будет обслуживать достаточно сложную в эксплуатации технику: украинских военных быстро не подготовить, а курсы продолжительностью в несколько недель вряд ли способны выпускать квалифицированных специалистов в сфере противовоздушной обороны.

Между тем, российское руководство ранее неоднократно предупреждало страны Запада о том, что поставки вооружений и военной техники киевскому режиму способствуют лишь затягиванию конфликта и новым жертвам. Кроме того, иностранная военная техника, попадая на Украину, становится законной целью для ударов российских войск.

Однако Запад, как мы видим, этим предупреждениям не внимает: поставки иностранного вооружения киевскому режиму не только продолжаются, но и становятся все более активными.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Matti Blume
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30 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:10
    -4
    Походу, лишняя она во французской армии........................
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:16
      +2
      Цитата: Uprun
      Походу, лишняя она во французской армии........................

      Походу, лягушатники оказались такими же подстилками англосаксов как и колбасники.
      А мы то по наивности в 1945 году думали что французский петух будет более независимым чем немецкая свинья а оно вон как вышло они оказываются родня друг другу. yes
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 11:19
        +6
        А с чего вы взяли, что Франция была нашим союзником во второй мировой ? Всю войну активно работали на Германию, как вишенка на торте именно французский СС защищал Рейхстаг 2 мая 1945 года.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 11:35
          +2
          Цитата: Silver99
          А с чего вы взяли, что Франция была нашим союзником во второй мировой ? Всю войну активно работали на Германию, как вишенка на торте именно французский СС защищал Рейхстаг 2 мая 1945 года.

          Я ничего такого о Франции в качестве союзника СССР в годы ВМВ не имел и даже словом не обмолвился. О "героической" борьбе французов с фашисткой Германией в годы ВМВ хорошо говорят фотографии того времени из Парижа и других городов Франции. При этом я прекрасно помню о том, что количество французов, воевавших в составе вермахта и других частей фашистской Германии на восточном фронте во много раз превышала тот мизер французов что воевал на стороне СССР.

          Речь о том, что руководство СССР следуя политическим представлениям целесообразности и давним "дружеским" отношениям французов к англосаксам и немцам, подтянуло Францию в стан стран-победительниц в расчёте наверное на то, что Франция это оценит и в будущем будет более лояльна к СССР и России.

          Время показало, что мы ошибались в отношении французов и здоровый прагматизм более полезен для здоровья, чем безудержный оптимизм.
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 11:55
            +1
            Цитата: кредо
            О "героической" борьбе французов с фашисткой Германией в годы ВМВ хорошо говорят фотографии того времени из Парижа и других городов Франции.

            Люблю старое европейское и американское кино.

            Как-то смотрел французский фильм об "ужасах оккупации". Фильм плюс-минус 1960-го года - всего 15 лет прошло, как война закончилась.
            Тётки в молочной лавке возмущаются, что на витрине всего три сорта сыра, а, выйдя из лавки, одна жалуется другой, что хорошее мясо найти очень трудно. Приходится покупать то, что есть.
            Ужас-ужас!!

            И "Сопротивление" их тоже помним - показать немцу "кукиш" в спину, дождавшись, пока он завернёт за угол.
            Не я придумал - французы показывали в своём кино послевоенном.

            "Победители", блин...

            Да, "Нормандия-Неман", конечно, воевала.
            Только и "Шарлемань" тоже помним - они б за Париж в июне 1940-го так дрались, как в мае 1945-го за Рейхсканцелярию.
            1. solar
              solar Сегодня, 12:28
              +3
              И "Сопротивление" их тоже помним - показать немцу "кукиш" в спину, дождавшись, пока он завернёт за угол.

              Не совсем так. Была и армия "Сражающейся Франции"
              Свободные французские силы были образованы в июле 1940 года де-юре. Изначальная численность этих сил составляла 1300 человек из экспедиционного корпуса в Норвегии и Французского легиона.

              Численность их все время росла. Нормандия- Неман, кстати- это тоже Свободные французские силы, создана по предложению де Голля.
              12 ноября 1942 года СНК СССР утвердил постановление № 1806-850сс «О соглашении между командованием ВВС Красной Армии и Военным командованием сражающейся Франции об участии французских частей ВВС в операциях в Советском Союзе»[2]. 25 ноября 1942 года было подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи.


              Во второй половине войны Свободные французские силы и другие французские силы были преобразованы во
              Французскую Освободительную Армию. В сентябре 1944 армия насчитывала 560 000 солдат, а также 400 000 солдат внутренней армии. К маю 1945 Французская Освободительная Армия насчитывала 1 350 000 солдат.

              2-я французская бронетанковая дивизия под командованием генерала Леклерка Участвовала в высадке в Нормандии и 25 августа 1944 г. эта дивизия первой вошла в Париж.
              1. Zoldat_A
                Zoldat_A Сегодня, 13:24
                0
                Не читайте на ночь учебники, написанные на гранты Сороса. И тогда не будете знать, что Франция практически в одиночку половину Европы освободила, а то, что не успела к 9 мая - доделали американцы.

                Факты - вещь не только упрямая, но и очень полезная. Особенно, если повернуть их как надо.
                Я знаю лично одного чемпиона Европы и одного бронзового призёра Олимпиады, которые получили медали в составе команды, сидя на скамейке запасных. Сами рассказывали, что даже спортивные костюмы ни разу не сняли. Мужики правильные, поэтому для одного из них, например, "золото" на первенстве Союза, добытое на соревнованиях, а не на скамейке, значит куда больше, чем "золото" Европы.

                Поэтому не надо мне рассказывать про 1350000 Французской освободительной армии и про Леклерка.

                И ещё.
                25 августа 1944-го года "2-я французская бронетанковая дивизия под командованием генерала Леклерка [...] первой вошла в Париж".
                А до Парижа ли немцам было 25 августа 1944-го года?
                29 августа 1944-го года завершилась операция "Багратион"
                В ходе операции "Багратион" советская армия нанесла крупнейшее поражение немецкой армии за всю военную историю Германии, разгромив группу армий "Центр" вермахта. Одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества.
                А тут какой-то Париж... Чего бы в него и не войти? Хошь первым, хошь вторым заходи...

                Не надо мне про "французских победителей". Один только ответ на вопрос "Почему немцы любой ценой, с боями прорываясь, старались сдаться в плен французам, американцам и англичанам" ставит для меня точку в обсуждении роли "союзничков" в той войне.

                В сегодняшней войне они и не скрываются - открыто против нас воюют. Суть вылезла.
        2. Галеон
          Галеон Сегодня, 11:38
          +1
          Цитата: Silver99
          А с чего вы взяли, что Франция была нашим союзником во второй мировой ?.

          С "Нормандии - Неман".
      2. Михаил Кривопалов
        Михаил Кривопалов Сегодня, 12:45
        -2
        Кто Вы, которые по наивности думали? Французская дивизия СС Шарлемань была последним воинским подразделением которое защищало Рейхстаг
    2. 4ekist
      4ekist Сегодня, 11:18
      0
      ......иностранная военная техника, попадая на Украину, становится законной целью для ударов российских войск.

      Уничтожать иностранную технику не на боевых позициях, а на этапе разгрузки и транспортировки по территории украины, сразу после пересечения погран. постов.
      1. Skeptik3
        Skeptik3 Сегодня, 11:20
        -1
        Ручёнки коротковаты. Не по Сеньке шапка.
      2. sub307
        sub307 Сегодня, 11:42
        +1
        Угадайте с трёх раз, а что, собственно, мешает делать именно так как вы предлагаете? Это было бы - более чем логично. Но увы....
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:14
    -4
    Одна !!! РЛС . Сколько она проживет на поле боя ? Как разношестные РЛС собранные со всех стран будут интегированы между собой ? Какой радиус прикрытия, только на ул. Банковая ?
    1. spektr9
      spektr9 Сегодня, 11:34
      +7
      Одна !!! РЛС . Сколько она проживет на поле боя ? Как разношестные РЛС собранные со всех стран будут интегированы между собой ? Какой радиус прикрытия, только на ул. Банковая ?

      Может ты её тогда и уничтожишь, какие проблемы ? Или привыкли с дивана орать о бесполезном НАТОвском оружии ? Ну так то оно понятно с дивана то все хорошо уничтожается, когда в сам в тепле, а на передовой это оружие других косит ...
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:21
      0
      Цитата: Silver99
      Как разношестные РЛС собранные со всех стран будут интегированы между собой ? Какой радиус прикрытия, только на ул. Банковая ?

      Ответ на Ваш вопрос =- в количестве.
      Сколько надо РЛС, тох же "Патриотов" и ещё бог знает, чего для создания полноценной ПВО? Не говоря уже о времени, которого у них нет.
      А одну РЛС и два "Патриота" поставил возле своего бункера и на фига их куда-то интегрировать?

      Удобно - куда сам, туда и ПВО.
  3. Иван Фокин_2
    Иван Фокин_2 Сегодня, 11:15
    +5
    Мы вас предупреждаем в последний раз,а не то мы выразим озабоченность, вот так.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:18
    -1
    Что пишет английское издание
    The GM200 operates as an air surveillance gap filler or a sensor for an air defence system. The GM200 also features a surface channel and a Rocket/Artillery/Mortar sense and warn capability

    Я так понимаю этих систем надо тысячи
    1. Skeptik3
      Skeptik3 Сегодня, 11:23
      -1
      Миллионы их нужно, миллионы!
      Интересно, сколько на вооружении ВС РФ есть мобильных РЛС с радиусом действия 250км?
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 11:40
        -2
        А с чего такой интэрэс возник у гражданина?
        1. Skeptik3
          Skeptik3 Сегодня, 11:44
          +1
          Кругом враги? Шпиёны? Ужас-то какой )))
          1. Петр_Колдунов
            Петр_Колдунов Сегодня, 13:15
            0
            Не, не кругом. Только с запада... Да и не шпиёны. Просто враги. Какие же они шпиёны, если в своих схронах ципсошных сидят...
  5. Voronezh
    Voronezh Сегодня, 11:24
    0
    [/quote]встает вопрос о том, кто будет обслуживать достаточно сложную в эксплуатации технику:[quote]

    Кто, кто, отпускники.
    1. Skeptik3
      Skeptik3 Сегодня, 11:26
      0
      Солдаты НАТО на Украине - это лишь несбыточные мечты турбопатриотов.
  6. fax66
    fax66 Сегодня, 11:26
    +3
    "Между тем, российское руководство ранее неоднократно предупреждало страны Запада о том, что поставки вооружений и военной техники киевскому режиму способствуют лишь затягиванию конфликта и новым жертвам. Кроме того, иностранная военная техника, попадая на Украину, становится законной целью для ударов российских войск.

    Однако Запад, как мы видим, этим предупреждениям не внимает: поставки иностранного вооружения киевскому режиму не только продолжаются, но и становятся все более активными."
    Вот основная проблема, а не то что и сколько конкретно они сейчас поставили.
    Вот только из тех, кто мелькает по ТВ, НИКТО не адресовал конкретные вопросы конкретному человеку (а именно - Президенту и Главнокандующему В.В.Путину) - ДОКОЛЕ?
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 11:38
      +2
      Ну так а запад всё устраивает, затягивание и увеличения жертв есть, на это и рассчитаны поставки. Для нас это плохо, для запад это нужный эффект.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:27
    -6
    Лучше сразу на Кубинку!
    Чтоб два раза не вставать...
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:29
    -1
    Франция передаст Украине радиолокационную систему Ground Master 200 (GM200)
    Одну и она поможет Украине наладить ПВО? Либо французы слишком высокого мнения о своей системе, либо исключительно показушное действо. Что-то притихли по поводу поставок своих танков? "Миротворец" Макрон - определение явно к нему не подходит.
    1. Skeptik3
      Skeptik3 Сегодня, 11:47
      +2
      Дальность действия радара - 250км. Почему это не должно помочь ПВО?
  9. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:00
    0
    Ich kann nur hoffen, dass sehr unfreundliche, wohl feindliche
    Staaten wie Frankreich, auf eine "ewige Liste" der Rache und
    der Revanche in Russland gesetzt werden und auf der Liste
    potenzieller und hoffentlich präventiver Atom-Schläge ganz
    weit oben rangieren...!!
    Wir sollten nie vergessen, dass die unschuldigen Zivilisten im
    Donbass und in anderen russischen Territorien weitüberwiegend
    mit Waffen und Munition solcher Schwerverbrecher-Staaten und
    von Gangstern wie Macron getötet werden...!!
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:12
    0
    А разве не может прилететь дрон и упасть, скажем, на ангар с этими вундервагенами? Почему Штаты Иран могут так предупредить, а мы Францию - нет?