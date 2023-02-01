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Шведская армия заказала новую партию самоходных двухствольных миномётов Grkpbv90 Mjölner

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Шведская армия заказала новую партию самоходных двухствольных миномётов Grkpbv90 Mjölner

Шведская армия планирует довести количество самоходных минометов до 80 единиц, Министерство обороны страны подписало новый контракт на поставку новой партии 120-мм самоходных минометов Granatkastarpansarbandvagn 90 (Grkpbv90).


Контракт на поставку 20 Grkpbv90 Mjölner (Молот Тора) подписан между компанией BAE Systems и Агентством по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV). Соглашение стоимостью 30 млн. долларов подразумевает поставку всей партии к 2025 году. Производство будет вестись на предприятии BAE Systems Hagglunds в Эрншельдсвике (Швеция).

120-мм самоходный миномет Grkpbv90 (Mjölner - молот Тора) разработан по заказу шведской армии шведскими подразделениями BAE Systems в качестве замены для ранее планировавшихся закупкой 40 автоматизированных 120-мм двухствольных минометных систем AMOS (Финляндия) также на базе БМП CV90. Первые предсерийные машины армия получила в 2019 году.

Самоходный миномет Grkpbv90 Mjölner представляет собой простой двухствольный гладкоствольный миномет со стволами "обычного минометного типа" с противооткатными устройствами и с дульным ручным заряжанием, установленный во вращающейся башне с ручным приводом. Миномет способен вести огонь на дальность до 13 км, мины выстреливаются поочередного с небольшим интервалом. Возимый боезапас - 50 мин. Экипаж четыре человека - командир, механик-водитель и два заряжающих. Расчет при стрельбе находится в боевом отделении в стоячем положении в полный рост.

Grkpbv90 Mjölner - первый самоходный миномет в шведской армии, до этого шведы использовали только буксируемые минометы, в частности, финские 120-мм минометы GRK m/41 образца 1941 года.
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22 комментария
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 11:24
    +7
    А на фото похож на четырёхствольный.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:30
      +3
      Цитата: кредо
      А на фото похож на четырёхствольный.

      Это, судя по всему, что-то вроде накатников.
      1. ПАМ
        ПАМ Сегодня, 11:47
        +1
        написано же "обычного минометного типа" с противооткатными устройствами и с дульным ручным заряжанием
    2. spektr9
      spektr9 Сегодня, 11:38
      0
      Это система заряжение из под брони такая, а не верхние стволы
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:17
      +4
      Труб четыре. По двум верхним "трубам" мины подаются из башки к дулу нижних стволов и механизмом заряжения происходи заряжание мин с дульной части (классический миномет). Фраза дульное ручное заряжение вводит в заблуждение - ручной является только подача мин из забашенной ниши в приемник для мин (все это внутри башни), остальной процесс полностью автоматизирован.

      https://vcdns.valka.cz//attachments/3583/grkpbv90-axr01.jpg
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:25
    +2
    Grkpbv90

    Попробуйте это вслух сказать...

    Шведы, всё-таки, уникальный народ!
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:27
      0
      Цитата: Zoldat_A
      Grkpbv90

      Попробуйте это вслух сказать...

      Шведы, всё-таки, уникальный народ!

      Ну танки то они делали тоже своеобразные
    2. olgherd
      olgherd Сегодня, 11:31
      +15
      Цитата: Zoldat_A
      Grkpbv90

      Попробуйте это вслух сказать...

      Шведы, всё-таки, уникальный народ!


      Ну да, ну да...

      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 13:40
        +1
        Цитата: olgherd
        Ну да, ну да...

        Да я ничего не говорю - шутников и у нас хватает -
        НИИОМТПЛАБОПАРМБЕТЖЕЛБЕТРАБСБОРМОНИМОНКОНОТДТЕХСТРОМОНТ
        Вряд ли это кто-нибудь не то, что произнести, а и запомнить мог бы.

        Реально существовавшая контора при Союзе - "Научно-исследовательская лаборатория операций по армированию бетона и железобетонных работ по сооружению сборно-монолитных и монолитных конструкций отдела технологии строительно-монтажного управления Академии строительства и архитектуры СССР".

        А западноевропейских слов наслушался разных - жена и мама в совершенстве немецким владеют и сложное слово из трёх-четырёх, которое пишется слитно и состоит из 25-30 букв - обычное дело.
        Но там хоть гласные есть...
        А как "прожевать" "Grkpbv" - я не знаю...
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 11:56
      +2
      Цитата: Zoldat_A
      Grkpbv90

      Попробуйте это вслух сказать...

      Это не для произношения.... а для думания или написания. feel
    4. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:31
      +4
      Эта абракадабра еще и расшифровывается как "Granatkastarpansarbandvagn" - "бронированная гусеничная машина, стреляющая гранатами".
  3. Skeptik3
    Skeptik3 Сегодня, 11:31
    0
    Прелюбопытная машина.
    Как я понимаю, дальнобойность миномёта невелика, значит машина будет вблизи ЛБС и уязвима.
    Не лучше ли "ручной" миномёт, который не так заметен на местности и дёшев (потеря не такая большая при его поражении)? Что скажете?
    1. spektr9
      spektr9 Сегодня, 11:44
      0
      Не лучше ли "ручной" миномёт, который не так заметен на местности и дёшев (потеря не такая большая при его поражении)? Что скажете?

      Ну для современных средств контрбатарейной борьбы ручной миномет очень даже заметин. А поскольку ни бронирование, ни подвижности у него нет, так ещё и легко уничтожим...
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:56
      0
      Цитата: Skeptik3
      Не лучше ли "ручной" миномёт,

      Местность такая, что вручную не потаскаешь, и на колесах не особо поездишь... Он. поди, еще и плавающий - им это как раз полезно
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 12:04
      +8
      Цитата: Skeptik3
      Как я понимаю, дальнобойность миномёта невелика,

      belay 13 км - пустячок? belay Не говорите так в приличном обществе. feel Обычная дальность 120 мм минаметов 5-6 км, а этот похоже активно-реактивными пуляет.
      1. Skeptik3
        Skeptik3 Сегодня, 12:11
        0
        Я про себя сравнивал с гаубицей типа Арчер. Которая тоже поражает цели сверху, но гораздо дальше.
        Думаю, смысл миномёта в сравнительно низкой стоимости, их можно больше сделать.
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 12:24
          +2
          Не только в цене. Самоходные минометы должны идти непосредственно за атакующей бронетехникой с прямой связью с головными машинами. Работая по танкоопасный пехоте, создавая помехи. Причем второе важнее и не только дымы. Современные аэрозольные и мины с тепловыми ловушками могут создать стену не проницаемую для лазеров и тепловых ГСН ПТРК, что выключает их из боя и позволит бронетехнике пройти опасный участок.
  4. эпикуреец
    эпикуреец Сегодня, 11:31
    -1
    По-моему проще и гораздо лучше будет поставить парочку миномётов на Toyota tundra
    1. Skeptik3
      Skeptik3 Сегодня, 11:37
      +2
      Ну нет. Здесь гусеничное шасси и броня. Вблизи ЛБС защищённость и проходимость - это важнейшие вещи.
    2. akropin
      akropin Сегодня, 11:44
      -1
      И гусеницы на нее, чтобы вездеходнее было )
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:26
    0
    Странное название - Mjölner. Для шведов нехарактерное окончание -er. И уж тем более, это не Молот.
    Я хоть и давно жил в Швеции - но помню, что для них характерны окончания -ar -are -arn. Типа - Mjölnar. Но это тоже совсем не Молот. Mjöl, Mjölen - это мука. Соответственно, Mjölnar - это тот, кто перемалывает муку. Мукомол то бишь.
    Может, в оригинале эта вундервафля называется Перемалыватель? Ну тогда звучит грозно, если честно :))
    1. Arsen1
      Arsen1 Сегодня, 12:59
      0
      Мьельнир это имя молота Тора из скандинавской мифологии