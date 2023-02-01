Троих россиян, готовивших теракты на объектах железной дороги по заданию украинских неонацистов, задержали в Свердловской области

Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны трое граждан России, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов

В Свердловской области была нейтрализована группа террористов, готовящих теракты на объектах железнодорожного транспорта Свердловской железной дороги. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Российские силовики задержали трех человек, причастных к совершению и подготовке терактов на железной дороге. Как оказалось, все задержанные являются российскими гражданами, пожелавшими заработать денег, выполняя задания кураторов из Украины. По данным ФСБ, купировали эту группу украинские радикалы, они давали задания и переводили вознаграждения за выполненные. Более подробную информацию силовики не дают.- говорится в сообщении.Личности задержанных не раскрываются в интересах следствия, они уже дают признательные показания, рассказывая о совершенных и только готовящихся терактах на железной дороге. Также их причастность подтверждается изъятым в ходе обысков. Там, кроме орудий преступлений, были обнаружены схемы расположения объектов железной дороги, коммуникаций и пути подъезда. Кроме того, судя по обнаруженной символике украинского националистического вооруженного формирования, задержанные сами являются сторонниками украинских радикалов.Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям, предусматривающим наказание от 20 лет до пожизненного лишения свободы. В отношении задержанных избрана мера пресечения "заключение под стражу".