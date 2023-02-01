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Троих россиян, готовивших теракты на объектах железной дороги по заданию украинских неонацистов, задержали в Свердловской области

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Троих россиян, готовивших теракты на объектах железной дороги по заданию украинских неонацистов, задержали в Свердловской области

В Свердловской области была нейтрализована группа террористов, готовящих теракты на объектах железнодорожного транспорта Свердловской железной дороги. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.


Российские силовики задержали трех человек, причастных к совершению и подготовке терактов на железной дороге. Как оказалось, все задержанные являются российскими гражданами, пожелавшими заработать денег, выполняя задания кураторов из Украины. По данным ФСБ, купировали эту группу украинские радикалы, они давали задания и переводили вознаграждения за выполненные. Более подробную информацию силовики не дают.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны трое граждан России, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов

- говорится в сообщении.

Личности задержанных не раскрываются в интересах следствия, они уже дают признательные показания, рассказывая о совершенных и только готовящихся терактах на железной дороге. Также их причастность подтверждается изъятым в ходе обысков. Там, кроме орудий преступлений, были обнаружены схемы расположения объектов железной дороги, коммуникаций и пути подъезда. Кроме того, судя по обнаруженной символике украинского националистического вооруженного формирования, задержанные сами являются сторонниками украинских радикалов.

Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям, предусматривающим наказание от 20 лет до пожизненного лишения свободы. В отношении задержанных избрана мера пресечения "заключение под стражу".

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42 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:54
    +12
    К "Уралвагонзаводу" подбираются....., Ивдель там не далеко, три свободные шконки на ближайшие 20 лет найдутся.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:56
      +9
      Желаю этим упырям в течении ближайших 20 лет приятно провести время под шконкой лагерного барака....
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:35
        +2
        Цитата: Чёрный
        Желаю этим упырям в течении ближайших 20 лет приятно провести время под шконкой лагерного барака....

        Какие ещё 20 лет? По 10 пожизненных каждому. am После отсидки половины пожизненных сроков, пускай на УДО подают.
        Желающих заработать на смерти русских людей нужно сразу люто наказывать, чтоб у остальных долбоящеров даже мысли не возникало о работе террористами. am
        Может всё-таки зря отменили смертную казнь? Таких упырей надо на кол сажать и стримить казнь на Ютьюбе. am
      2. 4ekist
        4ekist Сегодня, 12:39
        +1
        .....силовики задержали трех человек, причастных к совершению и подготовке терактов на железной дороге.

        Хотелось бы знать, что эти "граждане" уже успели совершить. В совокупности содеянного, возможно 20 лет будет маловато, такие индивидуумы должны просто исчезнуть, дабы не траться на содержание и охрану.
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:46
        +1
        Если их будут местные судить,то могут и малым отделатся.Это мое конечно мнение,но в славном граде Екатеринбурге и области много либерасты взращено
        1. Комментарий был удален.
    2. Карат
      Карат Сегодня, 11:59
      +3
      Цитата: Uprun
      К "Уралвагонзаводу" подбираются....., Ивдель там не далеко, три свободные шконки на ближайшие 20 лет найдутся.


      Зачем на 20? На пожизненное в "Полярную Сову".
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 12:43
        0
        "Полярная Сова" это хорошо. Можно забронировать места для укронацистов, от наркомании там исцеляют за несколько сеансов. А реабилитация продлится вечно. negative
    3. Пленник
      Пленник Сегодня, 12:06
      +14
      Иногда жалко, что Россия подсела на гуманизм. Им бы не шконку, а кувалду. Одну на троих.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 12:20
        +4
        Цитата: Пленник
        Иногда жалко, что Россия подсела на гуманизм. Им бы не шконку, а кувалду. Одну на троих.

        Вот с чем я совершенно согласен. По гуманизму мы переплюнули многие страны мира, даже "цитадель демократии" США.
    4. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:08
      +5
      в кандалы, кайло в руки и на рудники - литий добывать для аккумуляторных батарей для ланцетов
    5. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:13
      +10
      В Израиле есть одна очень полезная опция, дом террористов подлежит изъятию и сносу, семья выселяется и не важно знали или нет, все социальные льготы и выплаты которыми они пользовались слетают, ну и сам отморозок получает пожизненное.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 12:49
        +1
        Цитата: Silver99
        семья выселяется и не важно знали или нет

        Отец за сына в ответе?!
        Не годится! Не должно быть наказания без вины...А вот содержать эту мерзость необязательно, как и дальше соблюдать мораторий на смертную казнь...
    6. скептик
      скептик Сегодня, 12:23
      +2
      Цитата: Uprun
      К "Уралвагонзаводу" подбираются....., Ивдель там не далеко, три свободные шконки на ближайшие 20 лет найдутся.

      Всех подобных террористов, на строительство ж/д, в Заполярье. Пусть объявляют террор мёрзлой земле, кайлом.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:00
    +12
    все задержанные являются российскими гражданами, пожелавшими заработать денег
    Пора возвращаться к поднятому ранее депутатами и почившему в бозе вопросу об отказе от моратория на смертную казнь по отдельным особо тяжким преступлениям куда входит и теракт.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:15
      +3
      Председатель конституционного суда г-н Зорькин и согласный с ним г-н Путин пойтить на это не могут. Кого и зачем изображают из себя, непонятно - "ответственных партнеров", последних носителей "истинных европейских идеалов", князя Мышкина или верных горбачевцев с новым мЫшлением, на фоне того что господа задержанные не только готовили но и уже совершали теракты
  3. aakvit
    aakvit Сегодня, 12:00
    +7
    Сажать и кормить предателей?! Эх, нет сейчас в России СМЕРША и создавшего эту службу И.В.С! Расколоть - и на виселицу, не тратить патроны, а прилюдно в петлю! am
    И вместе со всеми их прихлебателями!
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 12:19
      +1
      Цитата: aakvit
      Сажать и кормить предателей?!

      fool Какие предатели? Заробитчане зашли, получили гражданство и гадят согласно вложенной в мозги программе. Уже 30 лет они по стране ползают. request Где их только нет и в ВС и в МВД. Рожу военкома с Дальнего востока видели? Ну сняли с Хабаровского кр. и отправили на Калыму, это юмор у нас такой. angry Он доволен, уже нагадил, и дальше будет. recourse Глянул в инете, уже опять этого Юрия Лайко в Хабаровск вернули. 50% призванных им вернули домой, инвалиды и шизофреники почему то ВС не нужны, а Лайко нужен. request
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:00
    +1
    У нас слишком толерантное общество не на словах как на западе, а реально. Там такое невозможно, только единомыслие как в северной Корее (либералы умудряются жалеть северокорейцев как они бедные не в демократическом обществе живут). Люди наши ещё осуждают что кто против мобилизации высказывается их типо третируют, как в окраине тоже молчали а сейчас как скот на забое, наши пофигисты думают что их это не коснется
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:01
    -5
    Ну куда же без символики. Какой же шпион и диверсант без символики, любимого горячо флага. ФСБ при каждом обыске находит флаги украинских фашистов, СБУ обязательно находит у подозреваемых триколор с георгиевскими ленточками. Жрите, читатели, что дают: вкусно, и точка.
    Совершенные теракты на железной дороге, по которым дают признательные показания? У нас что, были теракты на жд? Вот это новость...
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 12:18
      0
      У нас что, были теракты на жд?
      Воровство, на жд приравняли к терроризму..Теперь разворованные вагоны,можно списать на действия террористов,тип диверсия..Вагон взорвался, а там все и сгорело.. smile
    2. 4ekist
      4ekist Сегодня, 12:51
      +1
      Галеон ... У нас что, были теракты на жд? Вот это новость...

      Вы товарисч, не владеете обстановкой. Терр.акты на ж/д были и много: Белгородская, Курская, Брянская области с подрывами железнодорожных мостов, крымский мост. Это то, что точно установлено.
      1. -Paul-
        -Paul- Сегодня, 13:31
        0
        Это то, что точно установлено.

        Точнее это то, что следствие квалифицировало как теракт и попало в СМИ.
        Сколько ещё не освещённых событий - бог знает.
  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 12:01
    +2
    В Свердловской области была нейтрализована группа террористов

    наказать примерно жостко и предать широкой огласке - для острастки горячих голов и искателей лёгких долларов
  7. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 12:09
    +4
    Ну , сейчас им эти тридцать серебрянников поперёк горла встанут.
    Одного подобного имбицила закрыли на 12 лет. Теперь очередь этих троих пришла.
    fool fool
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:12
    +3
    Троих россиян, готовивших теракты на объектах железной дороги по заданию украинских неонацистов, задержали в Свердловской области
    Дистанционная, бесконтактная вербовка... увы, это теперь реальность, не редкость...
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 12:20
      +3
      Дистанционная, бесконтактная вербовка...
       Вопрос в другом, с какой легкостью они на нее пошли..
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:40
        +1
        Безмозглые были, есть и будут... вопрос один, сколько их есть и какой вред они могут принести.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:14
    +2
    Кроме того, судя по обнаруженной символике украинского националистического вооруженного формирования, задержанные сами являются сторонниками украинских радикалов.
    С этого и надо было начинать, а то граждане России....Да плевать чьи они граждане. Вопрос кто их впустил и дал гражданство. Заробитчане... это святое.... angry
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:23
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      С этого и надо было начинать, а то граждане России...

      .... с украинскими фамилиями.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:25
      0
      К заробитчанам особое внимание необходимо, но и у нас внутри сторонники азова имеются в товарном к-ве. Можно обнаружить среди нациков- неоязычников, любителей навального и т.п. Почему эта публика до сих пор не причесана - ответственность власти.
  10. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:16
    +3
    Сколько же ещё дебilov в России. ...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:22
      +2
      Цитата: Ulan.1812
      Сколько же ещё дебilov в России. ...

      В большой семье, всегда козёл безрогий найдётся.
  11. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 12:17
    -5
    Ага, обязательно должен быть украинский флаг, сделанный правда в типографии фсбшников. Народ уже знает, насколько эффективно ФСБ смогло подготовиться к спецоперации, убедив Путина в том, что все украинские чиновники куплены и кроме нацбатов никто сопротивления оказывать не будет.
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:20
    +1
    Как оказалось, все задержанные являются российскими гражданами, пожелавшими заработать денег

    Заработали "денег", теперь надолго хватит, по трубам перестукиваться на Новосибирских островах.
    1. agond
      agond Сегодня, 12:30
      -1
      Не уточняют какие были иные орудия преступления кроме спичек , бутылок и символики..... например гаечный ключ
  13. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:23
    -1
    Урал это тыл тут производств много ! ФСБ молодцы ! да и ЖД дорога между европой и азией
  14. fiv
    fiv Сегодня, 12:27
    +2
    Каждому по кайлу и в Ебург - музей ельцина сносить
  15. t-12
    t-12 Сегодня, 12:32
    +1
    Бутылки с какой-то жижей. 10 коробков спичек. "Осознаю, что это было со стороны Украины, нанёс ущерб". Нет, я понимаю, что надо выполнять план и получать звёздочки, но как-то покрасивее всё делать надо.
  16. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:36
    0
    Откуда на Урале украинские радикалы? Как они вышли на этих ушлепков и как доставляли им ВВ?
    Не иначе, чем через Эльцын-центр.
  17. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:37
    -6
    Простите, но ролик фуфло. Топорная работа одним словом. Две пластиковых бутылки с непонятной жидкостью, да коробки спичек. Хоть бы пару учебных гранат для антуража добавили.
    Ах да, ещё и символика украинская. Как же без неё, это же то же самое, как Штирлицу без парашюта в тылу врага ходить.
    Кстати, раз пошла речь о ней, то как быть с этим?

    Эта символика у нас разрешена?
    ***
    Если кто не понял, то подобные ролики для внутреннего потребления. Чтобы рядовые граждане "делом были заняты", шпионили друг за другом, а не отвлекались на всякую "ерунду", что там власть тесно сросшаяся с олигархами делает.
  18. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:56
    0
    Надо всех прозападных сажать, они все спящие ячейки мирового терроризма.
  19. DGDenis
    DGDenis Сегодня, 14:14
    0
    Честно было ожидаемо. Рельсовая война . Когда мирняк против тебя . Ну что же. Жаль урановых рудниках кайлом не помашут