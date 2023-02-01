ВСУ применяют дроны, которые облиты веществом, вызывающим химические ожоги

Накануне в сети разошлось видео, на котором российский военный буквально голыми руками ловит дрон ВСУ.Боец увернулся от сброшенной на него гранаты, но, упав на землю, прикинулся мертвым. Дрон спустился, чтобы зафиксировать результат атаки. При этом как только квадрокоптер противника «потерял интерес» к нашему военному и развернул камеру, он тут же был схвачен.Казалось бы, военная смекалка и нестандартное решение стоили противнику беспилотника. Однако, как выяснилось, ВСУ также используют одну крайне коварную ловушку, которая в аналогичной ситуации может серьезно навредить здоровью наших бойцов.Военнослужащие с места боёв делятся данными о том, что ВСУ применяют дроны-камикадзе, которые облиты веществом, вызывающим химические ожоги.Накануне одним из подразделений ВС РФ был сбит подобный квадрокоптер. Не придав значения неоднократно озвучивавшейся информации о том, что дроны могут быть обработаны ядовитыми веществами, боец взял голыми руками обломки аппарата и получил химический ожог.Сами украинские военные, используя такие дроны, стали применять плотные рукавицы, чтобы работать с дроном, если тот возвращается на их позиции.Стоит отметить, что в ходе текущего конфликта стороны не единожды применяли военные хитрости, проявляя при этом недюжинную смекалку. Таким образом, по сути, любой предмет, якобы оставленный или потерянный в бою противником, может представлять серьезную угрозу.