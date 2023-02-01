Военное обозрение
Войти Регистрация

ВСУ применяют дроны, которые облиты веществом, вызывающим химические ожоги

16
ВСУ применяют дроны, которые облиты веществом, вызывающим химические ожоги

Накануне в сети разошлось видео, на котором российский военный буквально голыми руками ловит дрон ВСУ.


Боец увернулся от сброшенной на него гранаты, но, упав на землю, прикинулся мертвым. Дрон спустился, чтобы зафиксировать результат атаки. При этом как только квадрокоптер противника «потерял интерес» к нашему военному и развернул камеру, он тут же был схвачен.

Казалось бы, военная смекалка и нестандартное решение стоили противнику беспилотника. Однако, как выяснилось, ВСУ также используют одну крайне коварную ловушку, которая в аналогичной ситуации может серьезно навредить здоровью наших бойцов.

Военнослужащие с места боёв делятся данными о том, что ВСУ применяют дроны-камикадзе, которые облиты веществом, вызывающим химические ожоги.

Накануне одним из подразделений ВС РФ был сбит подобный квадрокоптер. Не придав значения неоднократно озвучивавшейся информации о том, что дроны могут быть обработаны ядовитыми веществами, боец взял голыми руками обломки аппарата и получил химический ожог.

Сами украинские военные, используя такие дроны, стали применять плотные рукавицы, чтобы работать с дроном, если тот возвращается на их позиции.

Стоит отметить, что в ходе текущего конфликта стороны не единожды применяли военные хитрости, проявляя при этом недюжинную смекалку. Таким образом, по сути, любой предмет, якобы оставленный или потерянный в бою противником, может представлять серьезную угрозу.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:27
    +4
    Облей мы свои дроны химией,они давно бы вООН оказались с раскруткой очередного трибунала. У нас ограничиваются скромным сообщением. В этом разница.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:35
      0
      Можно и не пачкаться. Почему не установить самоликвидатор. В этом случае дрон с собой и конечности оператора противника прихватит, как "лепесток". Да, добрая я.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:37
      +3
      Наши тоже должны понимать, что воюем мы в том числе и с англосаксами, а те для достижения своих целей ни чем не брезгуют. Вспомним хотя бы пример как они уничтожали индейцев, подсовывая им одеяла, заражённые всякой заразой.

      К сожалению для нас украинцы оказались хорошими исполнителями заокеанской воли, но плохо соображают о последствиях своих дел. Такая химия всегда токсична и для исполнителей из ВСУ это тоже добром не закончится.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 12:48
        0
        К сож бандерштат в совсем дремучем ушлепстве даст фору ушлёпству "цивилизованному"
    3. Лесовик
      Лесовик Сегодня, 13:12
      0
      Цитата: ИванИванов
      Облей мы свои дроны химией,они давно бы вООН оказались с раскруткой очередного трибунала. У нас ограничиваются скромным сообщением.

      Покажи мы такой хохлукровский дрон в ООН - нас же и обвинят. И в провокации, и в применении и в чём угодно. Или у вас есть сомнения на этот счёт и вы думаете, что хохлукры прилюдно покаются в содеянном?
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 12:29
    +1
    облиты веществом, вызывающим химические ожоги

    американские проделки, заграничные примочки - на постсоветском пространстве химическое оружие было уничтожено ((
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:49
      +2
      Поверьте, в сельхоз химии хватает всякой гадости, которая в концентрированном виде травит, обжигает и т. п.
      Видел, приходилось помогать тем, кто считает, что инструкции написаны для... не для них, короче.
  3. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:33
    +1
    Как химическую атаку можно представить, а это нарушение конвенции о запрещении химоружия. Следовательно как США в Ираке войну развязали под эгидой уничтожения химоружия Хусейна, то и мы можем чисто легитимно за спасение мира от химических террористов захватить всю Украину и ООН нас в этом должен поддержать.
    Квадрокоптером захимиченным надо в ООН постучать по трибуне.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:36
      +1
      Там не поверят, кажуть, шо оговор хероев.
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 12:40
        0
        Тогда пусть пробу языком снимут. Заодно и проверят действие.
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 12:50
          0
          Они помнят развод с пробиркой, не поведутся, а оные скажут, что это мы провокацию замутили с целью оговора.
  4. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 12:35
    +1
    Брать в тактических перчатках, протирать спиртом корпус отключив аккум само собой! Спирт смывает большинство органики испаряется быстро, что даже при попадании внутрь или на контакты не приводит к окислению. А не органику они не стали бы использовать, так как она разьедала бы пластик
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:36
    +1
    Любая "химия" при взаимодействии с атмосферой теряет свою агрессивность, вода, снег, туман..... Ну и раз такие дела пошли обычная палка или приклад автомата нейтрализует гада.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:42
      +1
      Сапог 43 калибра нейтрализует всё, а не только лишь химию.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:52
      0
      Некоторая сельхоз химия самонейтрализуется... дней через 10 - 15.и это в лучшем случае... за этот период может отравить, "обжечь" и прочее неприятное.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:47
    0
    Кроме того проходила информации о применении с дронов ВСУ отравляющих веществ кожно-нарывного действия типа иприт и удушающего типа фосген. Наблюдались ожоги слизистой дыхательных путей. Были ролики с украинской стороны о креплении каких-то баллончиков к коптеру и словесных обещаний "сюрпризов". Применяют нацики по возможности отравляющие вещества, но пока точечно.