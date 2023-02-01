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Власти Тайваня заявили о высокой активности летательных аппаратов и кораблей армии КНР у своих границ

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Власти Тайваня заявили о высокой активности летательных аппаратов и кораблей армии КНР у своих границ

По сообщению Министерства обороны Тайваня, власти острова зафиксировали высокую активность летательных аппаратов и кораблей армии КНР у своих границ - в количестве 34 и 9 единиц, соответственно. Информация была опубликована на сайте военного ведомства страны.


Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск) 1-го февраля вокруг Тайваня были замечены 34 летательных аппарата и 9 кораблей НОАК

– говорится в сообщении тайваньского оборонного ведомства.

Как добавили в министерстве, ВС острова пристально отслеживают ситуацию. ВВС, ВМС, а также расчёты ПВО Тайваня приведены в состояние боевой готовности. С юго-западного направления в зону опознавания ПВО вошли 20 самолетов и БПЛА китайской армии. В основном, как уточняется в заявлении, речь идёт о противолодочных самолётах Y-8, беспилотниках BZK-005 и BZK-007, наряду с многоцелевыми истребителями J-16, J-11, J-10 и Су-30.

Отметим, что активность НОАК в акваторией близ острова значительно возросла после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в августе прошлого года в Тайбэй. Тот визит Пекин расценил как провокацию со стороны официального Вашингтона. Также Китай выразил своё недовольство из-за состоявшегося накануне телефонного разговора между новоизбранным президентом Чехии Петером Павелом и главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что страна рассматривает данный шаг как вмешательство в её внутриполитические дела.

Напомним, что ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявлял о том, что Пекин будет всячески способствовать воссоединению страны с островом дипломатическим путём, не исключив, однако, применения силы для возврата провинции в состав КНР.
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6 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:23
    0
    Власти Тайваня заявили о высокой активности летательных аппаратов и кораблей армии КНР у своих границ
    recourse Сидите и молчите, а то колесо с самолета в рот залетит. feel
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:30
      0
      Дедушка хоть и старенький но подготовился заранее перенеся производство чипов в свою страну. А что запрещает Китаю летать вдоль своих границ и на своей территории?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:24
    0
    Ну пролетела пара-тройка самолетов, они уже к дедушке бегут жаловаться. Понимать надо, не до вас пока, на окраине еще не разрулили, а тут вы лезете со своими страшилками, а дедушка старенький.... Понимать надо.
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 13:41
    0
    зафиксировали высокую активность летательных аппаратов и кораблей армии КНР у своих границ

    т.о. Китай выступает за свободу полётов и судоходства
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:43
    0
    Тайваньскому "Ваньке Жукову" нужно срочно писать письмо "на деревню дедушке" - "Милый дедушка... Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят ..."
  5. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 14:01
    +1
    Понять бы что такое зона опознавания.
    Между Материковым Китаем и о. Формоза расстояние 150 км, любой самолет или морское судно появившееся в Тайваньском проливе будет обнаружено. Более того самолеты летящие над материковым Китаем на глубину км эдак в 200 а то и по больше так же будут обнаружены. Получается китайцам теперь в Тайваньском проливе вообще не ходить и не летать над ним.