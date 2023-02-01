Власти Тайваня заявили о высокой активности летательных аппаратов и кораблей армии КНР у своих границ

Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск) 1-го февраля вокруг Тайваня были замечены 34 летательных аппарата и 9 кораблей НОАК

По сообщению Министерства обороны Тайваня, власти острова зафиксировали высокую активность летательных аппаратов и кораблей армии КНР у своих границ - в количестве 34 и 9 единиц, соответственно. Информация была опубликована на сайте военного ведомства страны.– говорится в сообщении тайваньского оборонного ведомства.Как добавили в министерстве, ВС острова пристально отслеживают ситуацию. ВВС, ВМС, а также расчёты ПВО Тайваня приведены в состояние боевой готовности. С юго-западного направления в зону опознавания ПВО вошли 20 самолетов и БПЛА китайской армии. В основном, как уточняется в заявлении, речь идёт о противолодочных самолётах Y-8, беспилотниках BZK-005 и BZK-007, наряду с многоцелевыми истребителями J-16, J-11, J-10 и Су-30.Отметим, что активность НОАК в акваторией близ острова значительно возросла после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в августе прошлого года в Тайбэй. Тот визит Пекин расценил как провокацию со стороны официального Вашингтона. Также Китай выразил своё недовольство из-за состоявшегося накануне телефонного разговора между новоизбранным президентом Чехии Петером Павелом и главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что страна рассматривает данный шаг как вмешательство в её внутриполитические дела.Напомним, что ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявлял о том, что Пекин будет всячески способствовать воссоединению страны с островом дипломатическим путём, не исключив, однако, применения силы для возврата провинции в состав КНР.