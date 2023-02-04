Музей моря города Льорет-де-Мар



Набережная городка Льорет-де-Мар. Фотография сделана из морского музея

«...мы – дети славного поколения моряков,

и точно так же, как не суждено никогда водам

этих морей испариться в воздухе и раствориться в крови,

текущей по нашим жилам, изменив нас самих,

мы не перестанем восхищаться этим героическим

периодом нашей истории».

Агусти Пужоль-и-Конилль. Элегия льоретийскому парусному Агусти Пужоль-и-Конилль. Элегия льоретийскому парусному флоту



Льорет-де-Мар – место очень живописное и приятное для отдыха, там много уютных пляжей, где людей совсем мало



Есть там и очень красивый парк Клотильды, где особенно приятно гулять в жару. И, кстати говоря, среди множества прекрасных скульптур, его украшающих, есть и вот такая – совершено «правильной русалки» с двумя хвостами. Все однохвостные русалки… «неправильные»

Далекое прошлое



В парке Клотильда есть несколько освежающих воздух фонтанов, а ниже на берегу в уютной бухте, опять-таки, пляж...

14 октября 1001 года



От тех славных рыцарских времен на берегу среди сосен высится башня замка Сант-Жоан…

Тяга к мореплаванию



…и было бы очень странно, если бы на ней не развивался каталонский флаг!



Как убить время в море, когда ветер попутный и ровный и на борту судна совершенно нечего делать? А вот как – играть в домино!

Перевозное судно или бизань



Забавный деревянный ковшичек. Он был в каждой шлюпке, чтобы было чем вычерпывать воду

Лондро



В музее прекрасная, просто прекрасная коллекция деревянных моделей старинных парусников, причем именно тех, что строились на верфях Льорета

Шебека

Пинг



Автор за работой…

Кеч

Тартана



Вот так их и строили…

Корабельные плотники



Инструменты корабельного плотника

Корабельный конопатчик

Паруса



Носовая фигура

Резная фигура в носовой части судна

Корабли дальнего плавания

Шхуна

Бригантина и фрегат



Корабельная тара

Удары судьбы

Угроза от пиратов

Североафриканское пиратство

Английское корсарство

Колумбийское корсарство



Мешки с сахаром из Америки



Дорожный сундук состоятельного пассажира

От испанцев к американцам



Кресло из каюты

От американцев к испанцам



Что и говорить – прекрасный интерьер для любого пассажирского корабля!

Работорговля



Свадебное платье невесты «американца». Вернувшись на родину, он должен был жениться на девушке из местных!



А это всем известный каганер. Ну как не купить его на память о Каталонии!