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Американская оборонная компания предложила Украине купить два беспилотника MQ-9 Reaper за 1 доллар

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Американская оборонная компания предложила Украине купить два беспилотника MQ-9 Reaper за 1 доллар

Украина может получить на вооружение два ударно-разведывательных беспилотника MQ-9 Reaper, купив их всего за один доллар. Такое предложение Киеву сделала американская оборонная компания General Atomics Aeronautical Systems Inc, являющаяся разработчиком данных БПЛА.


По данным газеты The Wall Street Journal, на прошлой неделе генеральный директор General Atomics Aeronautical Systems Линден Блю предложил украинскому военному атташе приобрести два беспилотника MQ-9 Reaper всего за один доллар. В случае согласия Киеву придется доплатить 10 млн. долларов за подготовку беспилотников и отправку их на Украину, а также ежегодно тратить порядка 8 млн. долларов на их обслуживание. Вместе с двумя дронами Киев заодно получит наземную станцию управления.

Предложение шикарное, даже учитывая, что беспилотники предложены в устаревшей модификации MQ-9A, имеются дополнительные траты на подготовку и обслуживание. Все портит одно "но" - сделка может состояться только при одобрении Белого дома, а как известно, Вашингтон наложил запрет на передачу беспилотников такого класса Украине, отнеся их к стратегическим вооружениям. В общем, американцы показали Зеленскому вкусную конфету и тут же спрятали ее в карман.

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems на основе беспилотного аппарата RQ-1/MQ-1 Predator. Первый полет нового дрона состоялся 2 февраля 2001 года. Размах крыла MQ-9 Reaper - 20 м, длина – 11 м, максимальная взлётная масса – 4,76 т, максимальная скорость – около 400 км/ч, мощность двигателя Honeywell TP331-10 около 900 л.с. Дальность – около 5 тыс. км, практический потолок – 14,4 км. Имеет шесть точек подвески. Максимальная продолжительность полета - 27 часов.

БПЛА MQ-9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Казахстана, Франции, Великобритании и других стран.
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21 комментарий
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  1. faiver
    faiver Сегодня, 12:35
    0
    казлы, неплохо бы что б какой нить араб подпалил офис этой компании...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:39
      -1
      неплохо бы сравнить ТТД этого чуда-юда с "сорматом" который в ответ прилетит
      1. faiver
        faiver Сегодня, 12:57
        +1
        ага, блажен кто верует, или уже разрушено ж/д сообщение Украины с Польшей и Румынией? И ЧФ доминирует на Черном море? Или кто-то ответил за терракт на газопроводах?
    2. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 12:46
      +2
      Это не про помощь ВСУ, а про деньги! БПЛА в количестве 2-х единиц стоят 1 доллар, а обучение двух челок 10 млн$+ежегодное обслуживание 8 млн$, нет всё таки Задорнов ошибался американцы не такие уж тупые, особенно касательно перспективы неплохо заработать.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 12:54
        +3
        Цитата: Федор Соколов
        обучение двух челок 10 млн$+ежегодное обслуживание 8 млн$

        А подвесное оборудование, а бандерки с низкой социальной ответственностью для Хантера Байдена, а печенюшки Нуланд в придачу, (коробка печенья и банка варенья)?
      2. мерцание
        мерцание Сегодня, 13:00
        +3
        всё таки Задорнов ошибался американцы не такие уж тупые, особенно касательно перспективы неплохо заработать.
        Это да, особенно когда их изделия начнут сбивать пачками, а их начнут сбивать пачками.
        Это не Абрамс, который ползает по земле - а разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, который может летать над Черным морем.
        Поди узнай это украинский или американский?
        Как только MQ-9 Reaper появляется у Украины, так мы можем начать сбивать все MQ-9 Reaper летающие над Черным морем.
        Наше ПВО пока еще не научилось различать символы намалеванные на фюзеляже.
        ---
        Так что ни черта они им их не передадут.
  2. Egeny
    Egeny Сегодня, 12:41
    0
    Да, сегодня по "бизнесу" тоже прошла эта новость. Вот только "конфетка", как назвали в статье "раптор" возможно уже на окраине.
    Просто нужно быть готовым к такому повороту.
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 12:57
      0
      Рапторы - это Ф-22. А эти БЛАшки - Риперы.
      Я бы не удивился передаче всяких дальнобойных ракет или даже Ф-16, а передаче Риперов - был бы сильно удивлен. Все-таки штука действительно со всех сторон уникальная.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:43
    +1
    Чистой воды фейк. Ни одна корпорация ВПК не будет без согласия Пентагона поставлять то или иное вооружение на сторону, поскольку всегда есть вероятность попадания его в руки вероятного противника, а следовательно Пентагону уже будет палево в дальнейшем закупать данную продукцию, если ее секрет уже врага. Логика, ничего более, а про пиар акцию - 1 доллар, развод лоха, не таких разводили.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:44
    +1
    Фишка в чем, лохлы хотят вообще нахаляву, чтоб за них платили wink
    Но вот интересная вещь вырисовывается - а кто ими управлять-то будет? Оборудование, насколько известно, все в Штатах и под Пентагоном. Опять же, управление через спутник, а спутник этот - не частный...
    Так что вырисовываются два варианта - либо в категорически порезанной версии на педальной тяге, либо такой замаскированное "это не мы, это частник предложил". В первом случае летать сможет только по запрограммированному маршруту либо в пределах досягаемости луча с земли...
  5. Daishi
    Daishi Сегодня, 12:47
    +1
    хорошая машина, жаль у нас таких нет
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:51
    +1
    В случае согласия Киеву придется доплатить 10 млн. долларов за подготовку беспилотников и отправку их на Украину, а также ежегодно тратить порядка 8 млн. долларов на их обслуживание
    Вот это по американски - купи за доллар, но потом будешь вынужден заплатить миллионы. Украинский атташе наверное от радости сначала дар речи потерял, а после пояснения (мелким шрифтом) упал в обморок.
    1. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 13:13
      0
      там у них в америке много потомков таких покупателей проживает: прикупил бусы жене и в придачу ржавому нож подарили (кэшбэк), а потом оказалось что землю продал или на 199 лет в аренду, ну и вместе со всем племенем в резервацию (в лучшем случае), зато все честно по закону (американскому) и очень демократично.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:53
    +1
    Кто кто, а американские воротилы ВПК решают сугубо свои денежные проблемы , подсадили половину Европы на "иглу содержания и обслуживания" техники и вооружения своих компаний , а на Украину под предлогом войны "до победного конца" скидывают свою рухлядь , но за деньги своих налогоплательщиков . Действительно "исключительная" нация барыг, мошенников и пройдох.
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:57
    +2
    Продается корова! Стоит два лева! Но она продается только вместе с курицей... которая стоит сто левов! (с) старый габровский анекдот.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:02
    +1
    Американская оборонная компания предложила Украине купить два беспилотника MQ-9 Reaper за 1 доллар

    Где там американские военные базы разбросаны? Пора продать пару-тройку «Цирконов» по рублю через военных атташе. Можно даже запустить за рубль к месту. Чего стесняться то?!
    Когда эта мразь станет понимать, что гадить другим, даже опосредованно, опасно для здоровья...
    Тут главное - пример! А дальше всё пойдёт по накатанной.
  10. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:02
    0
    Ну да, а за услуги по управлению, обучению , запчастям и т.д. это уже за 100 млн.
  11. Sith
    Sith Сегодня, 13:02
    0
    Ну подарили ... подарили ... какой только фигни у них нету ... БЛА типа рипер ... громадный и как и любой самолёт высветится на радаре чего угодно ...
    Его будут сбивать всё ... от ручного ПЗРК до шилки
    Дали ж через подставную контору пентогона ... для тестов в современных боевых условиях
    1. Георгий Свиридов_2
      Георгий Свиридов_2 Сегодня, 14:06
      0
      Пзрк и тем более шилка его по высоте не достанут. А вот какой-нить бук шлепнет и не поморщица.
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:32
    0
    Размах крыла MQ-9 Reaper - 20 м, длина – 11 м, максимальная взлётная масса – 4,76 т,

    Я так понимаю не самая маленькая цель ? У General Dynamics F-16 Fighting Falcоn размах крыла 9,96 м ,а тут 20 м
  13. Георгий Свиридов_2
    Георгий Свиридов_2 Сегодня, 14:05
    0
    Ну за обслуживание не придётся, их раньше собьют))