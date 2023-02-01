Американская оборонная компания предложила Украине купить два беспилотника MQ-9 Reaper за 1 доллар

Украина может получить на вооружение два ударно-разведывательных беспилотника MQ-9 Reaper, купив их всего за один доллар. Такое предложение Киеву сделала американская оборонная компания General Atomics Aeronautical Systems Inc, являющаяся разработчиком данных БПЛА.По данным газеты The Wall Street Journal, на прошлой неделе генеральный директор General Atomics Aeronautical Systems Линден Блю предложил украинскому военному атташе приобрести два беспилотника MQ-9 Reaper всего за один доллар. В случае согласия Киеву придется доплатить 10 млн. долларов за подготовку беспилотников и отправку их на Украину, а также ежегодно тратить порядка 8 млн. долларов на их обслуживание. Вместе с двумя дронами Киев заодно получит наземную станцию управления.Предложение шикарное, даже учитывая, что беспилотники предложены в устаревшей модификации MQ-9A, имеются дополнительные траты на подготовку и обслуживание. Все портит одно "но" - сделка может состояться только при одобрении Белого дома, а как известно, Вашингтон наложил запрет на передачу беспилотников такого класса Украине, отнеся их к стратегическим вооружениям. В общем, американцы показали Зеленскому вкусную конфету и тут же спрятали ее в карман.Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems на основе беспилотного аппарата RQ-1/MQ-1 Predator. Первый полет нового дрона состоялся 2 февраля 2001 года. Размах крыла MQ-9 Reaper - 20 м, длина – 11 м, максимальная взлётная масса – 4,76 т, максимальная скорость – около 400 км/ч, мощность двигателя Honeywell TP331-10 около 900 л.с. Дальность – около 5 тыс. км, практический потолок – 14,4 км. Имеет шесть точек подвески. Максимальная продолжительность полета - 27 часов.БПЛА MQ-9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Казахстана, Франции, Великобритании и других стран.