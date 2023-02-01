Советник врио главы ДНР: Российские силы смыкают кольцо вокруг Артемовска

Ситуация вокруг Артемовска (Бахмут), за который на протяжении последних месяцев ведутся непрекращающиеся ожесточенные бои, постепенно приближается к своей логической развязке. Официальные представители Донецкой Народной Республики сообщают о серьезных успехах ВС РФ на данном направлении.
Так, со слов советник врио главы ДНР Яна Гагина, населенный пункт и находящиеся в нем части украинских войск, уже попали в оперативное окружение, при этом ВС РФ, НМ ЛДНР и ЧВК «Вагнер» продолжают смыкать кольцо вокруг Артемовска. Об этом политик рассказал в эфире «Россия-24».
Гагин отметил, что на данный момент у ВСУ осталась лишь одна «нитка», по которой происходит снабжение и перебрасываются подкрепления – это трасса Часов Яр – Артемовск.
Между тем, со слов советника врио главы ДНР, данная транспортная артерия находится под огневым контролем ВС РФ. По движущимся колоннам снабжения ведется прицельный артиллерийский огонь.
Более того, прямо сейчас российские войска пытаются установить полный физический контроль над этой трассой, что, по мнению политика, произойдет уже очень скоро.
Стоит добавить, что об успехах российской армии на Артемовском направлении ранее заявлял и врио главы ДНР Денис Пушилин. С его слов, бои уже ведутся внутри городских кварталов, которые еще совсем недавно контролировались ВСУ.