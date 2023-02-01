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Советник врио главы ДНР: Российские силы смыкают кольцо вокруг Артемовска

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Советник врио главы ДНР: Российские силы смыкают кольцо вокруг Артемовска

Ситуация вокруг Артемовска (Бахмут), за который на протяжении последних месяцев ведутся непрекращающиеся ожесточенные бои, постепенно приближается к своей логической развязке. Официальные представители Донецкой Народной Республики сообщают о серьезных успехах ВС РФ на данном направлении.


Так, со слов советник врио главы ДНР Яна Гагина, населенный пункт и находящиеся в нем части украинских войск, уже попали в оперативное окружение, при этом ВС РФ, НМ ЛДНР и ЧВК «Вагнер» продолжают смыкать кольцо вокруг Артемовска. Об этом политик рассказал в эфире «Россия-24».

Гагин отметил, что на данный момент у ВСУ осталась лишь одна «нитка», по которой происходит снабжение и перебрасываются подкрепления – это трасса Часов Яр – Артемовск.



Между тем, со слов советника врио главы ДНР, данная транспортная артерия находится под огневым контролем ВС РФ. По движущимся колоннам снабжения ведется прицельный артиллерийский огонь.

Более того, прямо сейчас российские войска пытаются установить полный физический контроль над этой трассой, что, по мнению политика, произойдет уже очень скоро.

Стоит добавить, что об успехах российской армии на Артемовском направлении ранее заявлял и врио главы ДНР Денис Пушилин. С его слов, бои уже ведутся внутри городских кварталов, которые еще совсем недавно контролировались ВСУ.
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Использованы фотографии:
vk.com/mil
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14 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:40
    +3
    обычно ВСУ сваливали при предчуствии полного окружения, а тут вроде не писали, что они уходят с Артемовска, значит на что-то надеются, видимо на танковую армию Гудериана формируемую из "леопардов" что их деблокирует, клещи должны быть удушающими, в плен можно никого не брать, обменного фонда уже достаточно.
    1. next322
      next322 Сегодня, 12:44
      +9
      советники как обычно бегут впереди паровоза.........до полного окружения еще далеко
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:04
      +6
      Надо быть готовым к тому, что ни один населённый пункт не будет сдан без боя и не потому что в ВСУ такие все идейные и храбрые, а просто потому что англосаксам, в принципе, нет смысла сберегать ВСУ или идти на мировую с Россией.

      Ловко они подставили нас с Украиной, перепрошив мозги тамошним аборигенам и стравив их с Россией.
      И нам надо понимать что Украина не будет последним агнецом в этом жертвоприношении. На подходе Польша со своей спесью, полоумные прибалтийские огрызки и такая "дружественная" к России страна как Финляндия.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:42
    +2
    Так, со слов советник врио главы ДНР Яна Гагина, населенный пункт и находящиеся в нем части украинских войск, уже попали в оперативное окружение


    Российские силы практически обошли Артемовск с трех сторон, активно выбивают ВСУ с их позиций — полковник ЛНР Киселев.
    На юго-восточных окраинах Бахмута штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои в районе местного мясокомбината и жилого массива в Забахмутовке. Противник продолжает всеми силами удерживать город, препятствуя дальнейшему продвижению российских сил.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:50
      +6
      обошли Артемовск с трех сторон

      Сегодня утром этот помощник Гагин сообщил, что до "оперативного окружения" Артёмовска ещё несколько суток. Наша артиллерия с флангов только дотянулась до дороги на Часов Яр.
  3. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 12:48
    -6
    Посмотрел сейчас по картам: От Артемовска до Часова Яра всего 14 км. и 20 мин езды, это как доехать из одного района города в другой, при скорости ~80 км/ч этого и того меньше - минут 10. Можно предпринять стремительный штурм на Часов Яр.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:53
      +2
      судя по карте Часов Яр прикрыт естественными водными преградами , да и сам он по слухам неплохо защищен, тут скорей всего обходить придется и выдавливать ВСУ .
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:57
        +1
        Проблема в том что Часов Яр стоит на возвышенности,а Бахмут внизу по отношению к нему.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 12:59
          +1
          тогда какой смысл Артемовск брать раньше ?
    2. megadeth
      megadeth Сегодня, 13:45
      0
      Где то читал, укрофашисты навалили горы (тако го не было никогда) противотанковых и противопехотных мин, что на улицах Артёмовска, что на наиболее вероятных маршрутах движения наших войск...
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:57
    0
    Нужно пригород Днепропетровск и заприжье.
    А тут +12 км - победа. Зрадники.
    Готовимся к трмв?
    Или рома должен все с зелей порешать?
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:59
    0
    Будем ждать хороших новостей с этого направления . Думаю ССО и западные наемники с Артемовска уже вышли , осталось "мясо" ввиде частей территориальной обороны и менее ценные для командования ВСУ группы наемников.
  6. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 13:32
    0
    Надо стараться всеми силами не выпускать американских наемников и жестоко их карать, их кишки на кулак наматывать, они наших переговорщиков не щадят бездушно убивают, откуда у этих в шлепках столько слепой злости ко всему русскому. Я верю что Наши Воины с ними так и поступают.
  7. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 13:42
    +1
    Хорошо если так. Но там, где действует Вагнер - буду ждать инфы от Пригожина.
    Все эти советники, как и сам Пушилин бегут впереди событий. Пусть лучше информируют о своих обязаностях. Например вводе в строй жилья.