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Британское издание: При ремонте ядерного реактора стратегической АПЛ HMS Vanguard рабочие использовали суперклей

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Британское издание: При ремонте ядерного реактора стратегической АПЛ HMS Vanguard рабочие использовали суперклей

В Великобритании разгорается новый скандал, связанный с ремонтом головной атомной подводной лодки стратегического назначения HMS Vanguard. По данным британского издания The Sun, компания, проводившая ремонтные работы на субмарине, допустила халатность., которая могла привести к инциденту с ядерным реактором.


ВМС Великобритании потребовали провести расследование в отношении рабочих, проводивших ремонт АПЛ HMS Vanguard. Как оказалось, при проверке на субмарине была обнаружена отвалившаяся шляпка болта, удерживающего изоляцию на трубах с охлаждающейся жидкостью для ядерного реактора. А отвалилась она по одной простой причине - высох суперклей, на котором она держалась. В итоге комиссия обнаружила еще семь болтов, шляпки которых были срезаны от чрезмерного усилия при закручивании, а потом посажены на суперклей, как будто все в порядке.

Ремонт и модернизация данной субмарины проводилась на военно-морской базе Девонпорт в Плимуте в период с 2015 по 2022 год. Хорошо, что срезанные болты обнаружили до первого запуска ядерного реактора подлодки на полную мощность.

Британский министр обороны Бен Уоллес, узнав об этом, был в ярости, топал ногами и готов был повыдирать волосы на голове, если бы они у него там были. Досталось от него руководству компании Babcock, являющейся подрядчиком ВМС Британии и ответственной за ремонт подлодок этого класса. В компании пояснить ничего не смогли.

HMS Vanguard S28 - головная атомная подводная лодка стратегического назначения, является носителем 16 межконтинентальных баллистических ракет Trident II. Заложена 3 сентября 1986 года, спущена на воду 4 марта 1992 года, передана военным 14 августа 1993 года. В 2009 году подлодка HMS Vanguard столкнулась в Атлантическом океане с французской субмариной.
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32 комментария
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 13:13
    +14
    Нужно было синей изолентой обмотать laughing
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:16
      +1
      Цитата: Владислав_2
      Нужно было синей изолентой обмотать laughing


      Синей как у ВСУшников?Интересно а голову Зеленскому можно отремонтировать суперклеем?Идут обыски в домах у Коломойского и Авакова.
      Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает Telegram-канал издания Vesti.ua.

      По информации местных СМИ, следственные действия связаны с делом о махинациях в нефтяных компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Отмечается, что речь, в частности, идет о растрате нефтепродуктов на сумму в 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 13:17
      -1
      Цитата: Владислав_2
      Нужно было синей изолентой обмотать

      Соплями понадежнее будет. recourse Ядерный реактор! request
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:25
        -1
        самое надежное это проволокой примотать, не обманывайте про сопли
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:31
        -1
        И они стараются доказать,что ковыряться в носу,это-не цивилизованно
      3. lucul
        lucul Сегодня, 13:37
        -1
        Соплями понадежнее будет. Ядерный реактор!

        Перамога , " я сщитаю " )))
        Ещё вчера писал об этом тут . Налицо все признаки позднего СССР . Как говорил один небезизвестный персонаж - " процесс пошёл " ....
      4. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 13:53
        -1
        рабочие использовали суперклей

        суперзамазка заморская, специальная (китайская))
    3. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 13:18
      0
      У них нет православной синей изоленты, только скотч и жевачка, ну и китайский супер-клей. laughing
      1. Гигант мысли
        Гигант мысли Сегодня, 13:21
        +2
        Халтурщики, как и мафия, бессмертны и присутствуют во всех странах.
    4. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:18
      +1
      Так все просто объястняется, за сломанные болты что крутили наверняка с указанным для них усилием, должны заплатить рабочие из своего кармана, а они денег не малых стоят. Вот и решение суперклей, как говорится "свободный рынок" все сам отрегулирует. Жаль не дождались шляпки проверки временем.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:26
        +3
        Цитата: Mitos
        а они денег не малых стоят.

        что там за супер пупер болты, наши бы в пол часа новые на станке выточили за поллитра
        1. Не_боец
          Не_боец Сегодня, 13:54
          +2
          Сейчас нет :( Нету ни рабочих ни станков :(
    5. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 13:32
      0
      Нонеча не то что давеча. Нонеча настоящей советской синей изоленты уже нет. Только китайская разноцветная. Так что качественного ремонта уже не сделаешь. Однако... wassat
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 13:14
    0
    Без клея ну ни как не держатся шляпки болтов. lol
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:17
    0
    комиссия обнаружила еще семь болтов, шляпки которых были срезаны от чрезмерного усилия при закручивании, а потом посажены на суперклей
    Сегодня этот сюжет показывали по ТВ. И они еще пытаются учить нас жить и что-то бормочут об ядерной безопасности.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:29
      -4
      Цитата: rotmistr60
      И они еще пытаются учить нас жить и что-то бормочут об ядерной безопасности.

      Ну это еще что. Один в Лос-Аламосе(коротко - ядерный НИИ) фотку решил сделать красивую с плутониевыми стержнями. Сделал.

      Для того, чтоб это рвануло - достаточно между стержнями просунуть руку - выступит как замедлитель - и все. Зато фото красивое
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 13:48
        -1
        Цитата: Bingo
        Цитата: rotmistr60
        И они еще пытаются учить нас жить и что-то бормочут об ядерной безопасности.

        Ну это еще что. Один в Лос-Аламосе(коротко - ядерный НИИ) фотку решил сделать красивую с плутониевыми стержнями. Сделал.

        Для того, чтоб это рвануло - достаточно между стержнями просунуть руку - выступит как замедлитель - и все. Зато фото красивое

        А один чудик-электрик сжёг АПЛ стоящую на ремонте в США. Не хотел на сверхурочную в выходной день выходить и костерок развёл внутри лодки.
      2. А009
        А009 Сегодня, 13:54
        +4
        При всем уважении, прекратите такой бред писать. Прочтите хоть одну книжку по ядерной физике и не позорьтесь.
        Для того чтобы это рвануло нужно очень много что предпринять.
    2. Azim77
      Azim77 Сегодня, 13:35
      0
      Как такая информация может вообще до прессы дойти? Бен Уоллес настолько обиделся, что решил "я про вас все в газеты напишу"?
  4. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 13:17
    +2
    Мы тоже шляпки приклеивали, которыми обшивку крепили к металлическим шкафам, когда в отверстии метчик застревал ломался )), правда это была не подводная лодка
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:22
    0
    Культура производства ,знаменитое английское качество ! Они нас учат жизни ?
    1. А009
      А009 Сегодня, 13:56
      -1
      Когда в Англии было качество? Пример приведите. Вы с немцами не путаете?
  6. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 13:22
    +1
    Ну хорошо хоть не на жвачку приклеили. laughing
  7. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 13:36
    0
    Если это просто термоизоляция трубопровода то ничего критичного тут нет.
    Это же не фланцевое соединение трубопровода заклеили.
    Или паронитовую прокладку заменили на клей иль какую другое.

    Ну наверняка есть там у них со стороны заказчика нечто вроде военной приемки или
    ответственного сдатчика по судну.
    Вот он и должен был проконтролировать процесс работ.

    А сварка таких трубопроводов это только аргоновая камера и сварщики их варят
    в скафандрах. Возможно уже роботы это делают на каких-то предприятиях.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:44
    -1
    Британское издание: При ремонте ядерного реактора стратегической АПЛ HMS Vanguard рабочие использовали суперклей
    . Это шутка такая или проблемы перевода?
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 14:01
      +1
      Цитата: rocket757
      . Это шутка такая или проблемы перевода?

      Думаете, просто клей? Без супер...? laughing
    2. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 14:06
      0
      Это кликбейтный заголовок. Журналистика сейчас такая laughing
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:44
    -1
    Зачем нам по ним наносить ядерный удар, они сами себя взорвут.
    Хотя шутки плохие, при такой истерии, нашлись бы де.. лы, которые приняли бы за ядерный удар по Англии и с испугу свои ракеты запустили.
  10. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:54
    -1
    Жертвы ег, глупым народом легче управлять, но можно Чернобыль получить у дома своего. Поэтому и переходят на ветряки с солнечными батареями, если что отвалится не так страшно.
  11. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 13:58
    -1
    Хорошо, что срезанные болты обнаружили до первого запуска ядерного реактора подлодки на полную мощность.

    Ну... Нагличанам, может и хорошо, конечно. А я бы с удовольствием посмотрел шоу.
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:00
    -1
    А еще, говорят, хорошо на мучной клейстер садится... да и засохший яичный желток нефигово так держит.
  13. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:10
    0
    комиссия обнаружила еще семь болтов, шляпки которых были срезаны от чрезмерного усилия при закручивании, а потом посажены на суперклей

    узнаю этих английских рабочих)