Британское издание: При ремонте ядерного реактора стратегической АПЛ HMS Vanguard рабочие использовали суперклей

В Великобритании разгорается новый скандал, связанный с ремонтом головной атомной подводной лодки стратегического назначения HMS Vanguard. По данным британского издания The Sun, компания, проводившая ремонтные работы на субмарине, допустила халатность., которая могла привести к инциденту с ядерным реактором.ВМС Великобритании потребовали провести расследование в отношении рабочих, проводивших ремонт АПЛ HMS Vanguard. Как оказалось, при проверке на субмарине была обнаружена отвалившаяся шляпка болта, удерживающего изоляцию на трубах с охлаждающейся жидкостью для ядерного реактора. А отвалилась она по одной простой причине - высох суперклей, на котором она держалась. В итоге комиссия обнаружила еще семь болтов, шляпки которых были срезаны от чрезмерного усилия при закручивании, а потом посажены на суперклей, как будто все в порядке.Ремонт и модернизация данной субмарины проводилась на военно-морской базе Девонпорт в Плимуте в период с 2015 по 2022 год. Хорошо, что срезанные болты обнаружили до первого запуска ядерного реактора подлодки на полную мощность.Британский министр обороны Бен Уоллес, узнав об этом, был в ярости, топал ногами и готов был повыдирать волосы на голове, если бы они у него там были. Досталось от него руководству компании Babcock, являющейся подрядчиком ВМС Британии и ответственной за ремонт подлодок этого класса. В компании пояснить ничего не смогли.HMS Vanguard S28 - головная атомная подводная лодка стратегического назначения, является носителем 16 межконтинентальных баллистических ракет Trident II. Заложена 3 сентября 1986 года, спущена на воду 4 марта 1992 года, передана военным 14 августа 1993 года. В 2009 году подлодка HMS Vanguard столкнулась в Атлантическом океане с французской субмариной.