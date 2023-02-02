Счётная палата США: Количество часов, проводимых американскими кораблями в море, сократилось и стало дороже

Проверка 151 надводного военного корабля, проведенная американской Счетной палатой, показала увеличение задержек с техническим обслуживанием, увеличение числа поломок, требующих ремонта, и рост числа рабочих частей кораблей, удаленных и используемых в других местах из-за нехватки деталей в отраслевой цепочке поставок.
Чиновники американских ВМС утверждали в отчете, что сокращение времени нахождения в море не обязательно плохо и не всегда отражает именно неспособность корабля выполнять свою миссию. Они также объяснили, что распределение часов пребывания корабля в море обусловлено бюджетными соображениями и стоимостью топлива.
Но Счетная палата заявила, что постоянные проблемы со снабжением кораблей не позволили ВМС в полной мере воспользоваться своими силами и способствовали спаду боеготовностью в течение последнего десятилетия.
Законодатели в США настаивают на создании флота, достаточно мощного, чтобы противостоять Китаю, который расширяет свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе и, как считают в Вашингтоне, рассматривает возможность вторжения на Тайвань. По данным военных аналитиков, военно-морские силы Китая в настоящее время является крупнейшими в мире, в то время как флот ВМС США, состоящий из 293 кораблей, не дотягивает до 350 кораблей, которые хотят видеть в составе флота некоторые законодатели.
Сообщается, что значительные задержки в техническом обслуживании повлияли на их прошлогоднее решение добиваться повторного ввода в эксплуатацию девяти кораблей до истечения срока их службы. Конгресс регулярно вмешивался, чтобы предотвратить досрочное списание некоторых кораблей военно-морских сил.
Задержки на техническое обслуживание на одно судно (боевой корабль) увеличились с 2011 года, прибавив в среднем с пяти дней до (в среднем) 19 дней в 2021 году. Согласно отчету, затраты на техническое обслуживание за тот же период выросли на 1,2 миллиарда долларов.
В 2020 году ВМС потратили около 17 миллиардов долларов на эксплуатацию и поддержание 10 классов кораблей, оцененных в отчете. Это на 2,5 миллиарда долларов больше, чем в 2011 году. Выбранные классы кораблей составляют лишь около половины боевой силы кораблей ВМС США.
Согласно отчету, количество часов, проводимых кораблями ВМС США в море, сократилось и стало дороже.