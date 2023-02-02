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Счётная палата США: Количество часов, проводимых американскими кораблями в море, сократилось и стало дороже

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Счётная палата США: Количество часов, проводимых американскими кораблями в море, сократилось и стало дороже

Проверка 151 надводного военного корабля, проведенная американской Счетной палатой, показала увеличение задержек с техническим обслуживанием, увеличение числа поломок, требующих ремонта, и рост числа рабочих частей кораблей, удаленных и используемых в других местах из-за нехватки деталей в отраслевой цепочке поставок.


Чиновники американских ВМС утверждали в отчете, что сокращение времени нахождения в море не обязательно плохо и не всегда отражает именно неспособность корабля выполнять свою миссию. Они также объяснили, что распределение часов пребывания корабля в море обусловлено бюджетными соображениями и стоимостью топлива.

Но Счетная палата заявила, что постоянные проблемы со снабжением кораблей не позволили ВМС в полной мере воспользоваться своими силами и способствовали спаду боеготовностью в течение последнего десятилетия.

Законодатели в США настаивают на создании флота, достаточно мощного, чтобы противостоять Китаю, который расширяет свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе и, как считают в Вашингтоне, рассматривает возможность вторжения на Тайвань. По данным военных аналитиков, военно-морские силы Китая в настоящее время является крупнейшими в мире, в то время как флот ВМС США, состоящий из 293 кораблей, не дотягивает до 350 кораблей, которые хотят видеть в составе флота некоторые законодатели.

Сообщается, что значительные задержки в техническом обслуживании повлияли на их прошлогоднее решение добиваться повторного ввода в эксплуатацию девяти кораблей до истечения срока их службы. Конгресс регулярно вмешивался, чтобы предотвратить досрочное списание некоторых кораблей военно-морских сил.

Задержки на техническое обслуживание на одно судно (боевой корабль) увеличились с 2011 года, прибавив в среднем с пяти дней до (в среднем) 19 дней в 2021 году. Согласно отчету, затраты на техническое обслуживание за тот же период выросли на 1,2 миллиарда долларов.

В 2020 году ВМС потратили около 17 миллиардов долларов на эксплуатацию и поддержание 10 классов кораблей, оцененных в отчете. Это на 2,5 миллиарда долларов больше, чем в 2011 году. Выбранные классы кораблей составляют лишь около половины боевой силы кораблей ВМС США.

Согласно отчету, количество часов, проводимых кораблями ВМС США в море, сократилось и стало дороже.
Автор:
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6 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 07:53
    0
    Счётная палата США: Количество часов, проводимых американскими кораблями в море, сократилось и стало дороже

    подсчитали - прослезились... Сложная жизнь у гегемонов
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:00
      +1
      Да уж...какой ужас...не хотите сравнить число часов нахождения флота в море у них и у нас? Или, например, стоимость часа боевого дежурства Кузнецова? Или программы развития флота? А она у нас, вообще, есть, интересно?
      Так, может, надо слезы лить не по чужим проблемам? А делать так, что бы в подобном сравнении мы сами выигрывали и американцы бы только завистью исходили...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:13
        0
        Так искать сорину в чужом глащу гораздо легче,чем вытащить бревно из своего
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:16
      0
      Цитата: ivan1979nkl
      Сложная жизнь у гегемонов

      Ну тащемто они там резкий расслабон схватили после распада Союза, сейчас начало аукаться им крепко и по всем фронтам... Вы отчет матрасовский не читали по поводу столкновения Фитцджеральда? Там же ... На корабле с 2015 года просто не было штурмана - в природе. Пульт управления радаром заклеен скотчем, чтоб в кнопки не тыкали - все равно не работает. Причем никто даже не может сказать, когда этот пульт накрылся! И это боевой корабль на не менее боевом выходе...
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:56
    0
    Интересно, что бы наша счётная палата сказала..(например про эффективность ремонта Кузнецова, утопленного плав.дока и в отношении программы развития флота в целом. Про "Москву" даже молчу - все таки СВО, а значит, что всякое бывает) ...хотя...в последнее время они все больше пустых отчётов по второстепенным темам выдают. А после того, как депутаты закрыли свои декларации, а публикацию госзакупок с подачи Матвиенко прекратят (нет, не только в отношении МО и СВО, а и строительство, ремонт в регионах и тд), то счетную палату вообще можно распускать. Раз уж ни итог импортозамещения, работы ВПК и МО ими не исследован и не передан в соответствующмн органы (при наличии оснований).
    И дело в том, что в самой СП в основном сидят отличные специалисты ..но разве для выявления наиболее значимых нарушений в использовании средств налогоплательщиков они создавались...?
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:15
    0
    Это как ПОСЧИТАТЬ, можно так а можно этак wink, всё последнее время имея космический бюджет чиновники от армии США намекают что надо бы ещё докинуть а то страшные Россия, Китай, КНДР как станут ещё страшнее.