Военное обозрение
Войти Регистрация

Вице-канцлер Германии: Я не считаю правильным поставлять Украине истребители сейчас и в будущем

12
Вице-канцлер Германии: Я не считаю правильным поставлять Украине истребители сейчас и в будущем

В то время как в Киеве восприняли решение ряда западных стран о поставке тяжелых танков сигналом, что «теперь все можно», в самой Европе к требованиям украинских чиновников предоставить сотни боевых самолетов относятся очень осторожно. Так, в руководстве Германии сочли, что отправка на Украине истребителей может стать очередной «красной линией», которую уж точно переходить не стоит. По крайней мере, пока... Хотя сколько таких линий Запад уже пересёк.


Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек во время выступления в ток-шоу на немецком телеканале ZDF вчера вечером заявил, что в вопросе дальнейшего наращивания поставок Киеву сложной военной техники необходимо нащупать некий баланс, дабы не превратить ФРГ в прямого участника военного конфликта. Высокопоставленный чиновник немецкого правительства подчеркнул, что отправка танков — это правильно, но «есть разница между танками и истребителями».

Хабек разъяснил, что современные боевые самолеты требуют постоянного сложного технического обслуживания, а это «может зайти слишком далеко».

Я не считаю правильным сейчас поставлять истребители (Украине). И не только в данный момент, а вообще, в будущем

— выразил свое мнение вице-канцлер.

Тем самым Хабек поддержал позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее, выступая перед депутатами бундестага, исключил поставку боевых самолетов или развертывание наземных войск ФРГ на Украине.

Впрочем, не так давно в правительстве Германии называли невозможной отправку на Украину и тяжелых танков Leopard 2. Теперь готовятся отправить первую партию этих боевых машин в версии 2A6.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт бундесвера
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 13:25
    +1
    Не считают но будут. Вот и все что не сказал этот... готовим активнее комплексы ПВО.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 13:27
      +3
      «есть разница между танками и истребителями»
      да нет ни какой разницы, хоть патрон один поставь. Это помощь нацистскому режиму. fool
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:37
        0
        отправка на Украине истребителей может стать очередной «красной линией»
        А сколько уже этих красных линий пересечено ? am
    2. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: Mitos
      Не считают но будут. Вот и все что не сказал этот... готовим активнее комплексы ПВО.

      Вот как объяснить пятилетнему ребёнку, не желающему идти в детский сад, что его мнение никто не спрашивает? Как скажут в Вашингтонском обкоме - так и будешь, киндер, делать...
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:25
    0
    Я не считаю правильным сейчас поставлять истребители (Украине). И не только в данный момент, а вообще, в будущем
    Ты так считаешь, потому что канцлер-акт не читал и не подписывал. fool
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:29
    +1
    Ничего личного, может у них так и принято, но члену правительства шляться по ток-шоу? Походу, дел государственных не так много, не хлопотно, видать управляется.......
  4. spirit
    spirit Сегодня, 13:29
    +1
    Я не считаю правильным сейчас поставлять истребители (Украине).

    Так как пилоты пока обучаються..видимо забыл упомянуть вице-канцлер.
    Запад использует ту же стратегию что Путин внутри страны 20 лет.Сегодня сказал, через месяц сказал обратное в расчете что все уже забыли ) да и плевать вообще что вы там думаете. ВВП очутился в шкуре простого Россиянина которому вешают лапшу на уши публично, не моргнув глазом hi
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:32
    +1
    не считаю правильным поставлять Украине истребители сейчас и в будущем
    То же было и с танками, о поставках которых говорили категоричное нет. При возникновении необходимости американцы проведут с Шольцем очередную "разъяснительную" беседу, напомнят о "политике партии по этому вопросу" и вопрос будет решен положительно.
  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 13:43
    0
    Вице-канцлер Германии: Я не считаю правильным

    кто вас, ржавых тефтелек, спрашивать будет... Прикажут и фсё вы сделаете.. на конюшне.. как дяде Сэму нравится..
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:47
    0
    Вице-канцлер Германии: Я не считаю правильным поставлять Украине истребители сейчас и в будущем
    . А у этих то шо случилось? Поняли что их разводят как "кроликов", надоело, устали или ещё что то взыграло, жадность, например???
    Про здравый смысл... не, не, как то не верится, вовсе.
  8. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 14:03
    +1
    Не поставлю танки, не поставлю танки хозяин из-за океана топ ножкой, ну хорошо танки поставим. То же и с самолетами может получиться.
  9. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 14:09
    0
    Поставят и истребители , и атакмсы . Вопрос к нашим высоким начальникам - мы-то что делать будем после поставок дальнобойных ракет ? Как Донецк десятилетиями под обстрелами сидеть ? Великие военные тайны не позволяют хоть что-то сказать ? Или просто нечего ? Тогда надо сворачивать эту лавочку либо объявлять военные действия , вводить военное положение ,всеобщую мобилизацию и воевать . Не сдаваться же нацистам , наизнанку вывернут ....Раз уж влезли в эту ...кашу.