Вице-канцлер Германии: Я не считаю правильным поставлять Украине истребители сейчас и в будущем

В то время как в Киеве восприняли решение ряда западных стран о поставке тяжелых танков сигналом, что «теперь все можно», в самой Европе к требованиям украинских чиновников предоставить сотни боевых самолетов относятся очень осторожно. Так, в руководстве Германии сочли, что отправка на Украине истребителей может стать очередной «красной линией», которую уж точно переходить не стоит. По крайней мере, пока... Хотя сколько таких линий Запад уже пересёк.
Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек во время выступления в ток-шоу на немецком телеканале ZDF вчера вечером заявил, что в вопросе дальнейшего наращивания поставок Киеву сложной военной техники необходимо нащупать некий баланс, дабы не превратить ФРГ в прямого участника военного конфликта. Высокопоставленный чиновник немецкого правительства подчеркнул, что отправка танков — это правильно, но «есть разница между танками и истребителями».
Хабек разъяснил, что современные боевые самолеты требуют постоянного сложного технического обслуживания, а это «может зайти слишком далеко».
Я не считаю правильным сейчас поставлять истребители (Украине). И не только в данный момент, а вообще, в будущем
— выразил свое мнение вице-канцлер.
Тем самым Хабек поддержал позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее, выступая перед депутатами бундестага, исключил поставку боевых самолетов или развертывание наземных войск ФРГ на Украине.
Впрочем, не так давно в правительстве Германии называли невозможной отправку на Украину и тяжелых танков Leopard 2. Теперь готовятся отправить первую партию этих боевых машин в версии 2A6.