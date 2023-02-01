Вице-канцлер Германии: Я не считаю правильным поставлять Украине истребители сейчас и в будущем

Я не считаю правильным сейчас поставлять истребители (Украине). И не только в данный момент, а вообще, в будущем

В то время как в Киеве восприняли решение ряда западных стран о поставке тяжелых танков сигналом, что «теперь все можно», в самой Европе к требованиям украинских чиновников предоставить сотни боевых самолетов относятся очень осторожно. Так, в руководстве Германии сочли, что отправка на Украине истребителей может стать очередной «красной линией», которую уж точно переходить не стоит. По крайней мере, пока... Хотя сколько таких линий Запад уже пересёк.Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек во время выступления в ток-шоу на немецком телеканале ZDF вчера вечером заявил, что в вопросе дальнейшего наращивания поставок Киеву сложной военной техники необходимо нащупать некий баланс, дабы не превратить ФРГ в прямого участника военного конфликта. Высокопоставленный чиновник немецкого правительства подчеркнул, что отправка танков — это правильно, но «есть разница между танками и истребителями».Хабек разъяснил, что современные боевые самолеты требуют постоянного сложного технического обслуживания, а это «может зайти слишком далеко».— выразил свое мнение вице-канцлер.Тем самым Хабек поддержал позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее, выступая перед депутатами бундестага, исключил поставку боевых самолетов или развертывание наземных войск ФРГ на Украине.Впрочем, не так давно в правительстве Германии называли невозможной отправку на Украину и тяжелых танков Leopard 2. Теперь готовятся отправить первую партию этих боевых машин в версии 2A6.