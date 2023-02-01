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Обыски проходят у экс-главы МВД Украины Авакова и олигарха Коломойского

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Обыски проходят у экс-главы МВД Украины Авакова и олигарха Коломойского

Согласно распространившейся в СМИ информации, украинские спецслужбы проводят обыски у ряда известных в стране людей, включая бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и олигарха Игоря Коломойского, ранее возглавлявшего администрацию Днепропетровской области.


Как стало известно, обыски в доме Коломойского провели сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности страны.

Обыски у олигарха прошли в рамках расследования дела о махинациям в госкомпаниях «Укртатнафте» и «Укрнафте», согласно которому было выявлено уклонение от уплаты таможенных платежей на крупные суммы, а также растрата нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен.

В прошлом году у украинского олигарха также проводились обыски по делам, связанным с теми же компаниями. Правда, тогда их проводили сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Также обыски прошли и у экс-главы МВД Арсена Авакова. Здесь этим занималось Государственное бюро расследований, которое расследует дело об аварии вертолёта в районе города Бровары, что в Киевской области. Данный вертолёт был куплен МВД в бытность Авакова министром.

По словам Авакова у него ничего не нашли. Он добавил, что всё контракты, которые при нём заключались, утверждались правительством и парламентом страны.

Также обыски украинские спецслужбы проводят в домах и кабинетах чиновников министерства обороны и других ведомств. Примечательно, что происходит это на следующие сутки после прибытия в Киев аудиторов из США.
Автор:
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8 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 13:55
    +2
    Очень приятная новость! good крови на этих персонажах много. И Зеле они больше не нужны... вот и пусть друг друга жрут!
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:01
      +2
      Примечательно, что происходит это на следующие сутки после прибытия в Киев аудиторов из США.

      Я тоже, как и автор статьи, обратила именно на это внимание!
      Украина - протекторат США. И наркоман Зеленский просто у США в услужении.
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 14:07
        +1
        Интересно чем Аваков и Коломойский америкосам не угодили?
  2. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:55
    +1
    Много странностей. Если обыски были по согласованию или по указке из США - то непременно что-нибудь бы "нашли". Иначе какой смысл? Подобные демарши против теневых кардиналов государства производятся только с одной целью - нейтрализовать их.
    А если без согласования или одобрения Штатов - то кто может тявкнуть на главных идеологов и руководителей ОПГ "Украина"?
  3. Комментарий был удален.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 13:56
    0
    спираль украинской истории провернулась таки ещё на один оборот и достала пятые точки этих персонажей
  5. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 14:07
    +2
    Хозяева стали убирать тех кто стоял у создания УкроРейха. Тех кто слишком много знает и о Майдане и о всех делишках что творились в незалежной с 2014 года. Да и сынок бидона там светился. Перед выборами ох как им свидетели не нужны. Того и гляди скоро очередь до зели дойдёт.
  6. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 14:09
    0
    1) Поменять
    2) Отправить к Медведчуку
    3) Наблюдать спровоцированный процесс с пивом и ... фисташками
  7. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 14:09
    0
    Примечательно, что происходит это на следующие сутки после прибытия в Киев аудиторов из США.

    Ничего примечательного. Это не связанные вещи, а ВО выдает желаемое за действительное.
    Информацию об этом дал сам Аваков в интервью украинскому изданию "Страна". Он пояснил, что это связано с делом о крушении вертолета.
    Информация для "внутреннего потребления" Украины в том духе, что "у нас неприкасаемых нет, а я чист аки стеклышко и не замешан в эту кошмарную историю с аварией".
  8. HAM
    HAM Сегодня, 14:09
    0
    Спектакль "про борьбу с коррупцией" необходим для отчёта перед хозяевами...это ж обыски у честнейших людей,невинных аки агнецы...кино,пока без немцев...