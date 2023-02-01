Обыски проходят у экс-главы МВД Украины Авакова и олигарха Коломойского

Согласно распространившейся в СМИ информации, украинские спецслужбы проводят обыски у ряда известных в стране людей, включая бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и олигарха Игоря Коломойского, ранее возглавлявшего администрацию Днепропетровской области.Как стало известно, обыски в доме Коломойского провели сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности страны.Обыски у олигарха прошли в рамках расследования дела о махинациям в госкомпаниях «Укртатнафте» и «Укрнафте», согласно которому было выявлено уклонение от уплаты таможенных платежей на крупные суммы, а также растрата нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен.В прошлом году у украинского олигарха также проводились обыски по делам, связанным с теми же компаниями. Правда, тогда их проводили сотрудники Национального антикоррупционного бюро.Также обыски прошли и у экс-главы МВД Арсена Авакова. Здесь этим занималось Государственное бюро расследований, которое расследует дело об аварии вертолёта в районе города Бровары, что в Киевской области. Данный вертолёт был куплен МВД в бытность Авакова министром.По словам Авакова у него ничего не нашли. Он добавил, что всё контракты, которые при нём заключались, утверждались правительством и парламентом страны.Также обыски украинские спецслужбы проводят в домах и кабинетах чиновников министерства обороны и других ведомств. Примечательно, что происходит это на следующие сутки после прибытия в Киев аудиторов из США.