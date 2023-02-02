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Историческая память и преемственность поколений позволит не утратить самоидентичность в «новом мире», который строит Запад

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Историческая память и преемственность поколений позволит не утратить самоидентичность в «новом мире», который строит Запад

Историческая память и преемственность поколений сегодня обретают особый смысл. Наш мир меняется, и, как показывает практика, не в лучшую сторону.


Российский общественный деятель, юрист Константин Малофеев в ходе программы «Азбука традиционных ценностей» высказал мнение по поводу того, что Запад пытается «стереть» самоидентичность человека.

Именно поэтому современная культура строится на постулате: история – это то, что уже случилось, а значит не имеет никакой важности.

Собственно говоря, на Западе не имеют важности также национальность и связанные с ней традиции, моральные ценности, которые своим детям должны прививать родители, и даже пол.

Как выразился Малофеев, лишенный самоидентичности человек должен стать «атомом» нового мира, который строит Запад. Люди в нем будут лишь потреблять и полностью полагаться на «искусственный интеллект», естественно, подконтрольный элитам.

Именно историческая память и преемственность поколений, по мнению эксперта, может спасти наше общество и сохранить те ценности, которые передаются отцу от деда. а от отца – сыну.

В то же время, как добавил российский философ Александр Дугин, история не должна быть «набором разрозненных фактов». Ее, со слов эксперта, нужно понимать и осознавать.

Только тогда наша история превратится в «единую формулу», которую можно будет передавать другим поколениям и частью которой должен стать каждый из нас.

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Использованы фотографии:
pixabay.com
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8 комментариев
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  1. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 07:44
    +4
    "Российский общественный деятель, юрист Константин Малофеев" и, забыли добавить, олигарх, владелец "Царьграда" fellow
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 07:48
      +4
      Ну и про преемственность поколений...сын холопа,должен быть холопом...сын олигарха,должен быть успешным бизнесменом! Я это, из уст данного "товарища" ,понимаю так feel
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 08:11
        +1
        Историческая память и преемственность поколений позволит не утратить самоидентичность в «новом мире», который строит Запад
        если "историческую память" на Красной площади,фанерой заколачивать перестанут.
  2. Погоны
    Погоны Сегодня, 07:59
    0
    Сколько можно уже жить прошлым?
    Помнить и знать историю - надо. А жить ей - нет. Нужно смотреть в будущее и жить ради него, а не ради прошлого.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:07
    +1
    Историческая память и преемственность поколений позволит не утратить самоидентичность в «новом мире», который строит Запад
    . Давайте признаем я, хоть, сами себе... все вышеперечисленное, это ИНСТРУМЕНТ в руках политиков, по управлению обществом, народных масс!!!
    Верхние об этом "вспоминают" и декларируют, когда им надо чего то добиться, ДЛЯ СЕБЯ!!! Играют на чувствах, памяти народной, как хотят.
    В общем, как и раньше, как всегда.
    Это было б противно, если б это не было так опасно...
  4. Alex242
    Alex242 Сегодня, 08:08
    0
    Историческая память и преемственность поколений сегодня обретают особый смысл. Наш мир меняется, и, как показывает практика, не в лучшую сторону.

    автор немного не прояснил картину - весь мир или только вне России, а то иначе в этом случае спорный вопрос...
  5. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:14
    +1
    . Историческая память и преемственность поколений позволит не утратить самоидентичность в «новом мире», который строит Запад


    Для начала стоит прекратить занавешивать Мавзолей по праздникам. Историческая память - и в этом тоже. Понятно, нынешним кремлевским и прикремлевским это - как серпом по тому самому. Но начать надо с себя любимых.
  6. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 08:17
    0
    Запад пытается «стереть» самоидентичность человека.

    Не верно. Запад наоборот, концентрирует внимание именно на "самоидентичности" человека, как особенной личности- то есть именно на его личных особенностях, желаниях. Они это называют противовесом "общему", " стадному" мышлению. Для разрушения этого как они называют "стадного" мышления, на западе объявлена война национальной, религиозной и прочим объединяющим связям, среди индивидуумов общества. На западе создается общество, управляемых эгоистов, сосредоточенных на своей личной исключительности. Отсюда такое болезненно раздутое значение "свободы" своего тела- то есть могу его разрисовывать и менять, как хочу и пр.