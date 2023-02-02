Историческая память и преемственность поколений сегодня обретают особый смысл. Наш мир меняется, и, как показывает практика, не в лучшую сторону.
Российский общественный деятель, юрист Константин Малофеев в ходе программы «Азбука традиционных ценностей» высказал мнение по поводу того, что Запад пытается «стереть» самоидентичность человека.
Именно поэтому современная культура строится на постулате: история – это то, что уже случилось, а значит не имеет никакой важности.
Собственно говоря, на Западе не имеют важности также национальность и связанные с ней традиции, моральные ценности, которые своим детям должны прививать родители, и даже пол.
Как выразился Малофеев, лишенный самоидентичности человек должен стать «атомом» нового мира, который строит Запад. Люди в нем будут лишь потреблять и полностью полагаться на «искусственный интеллект», естественно, подконтрольный элитам.
Именно историческая память и преемственность поколений, по мнению эксперта, может спасти наше общество и сохранить те ценности, которые передаются отцу от деда. а от отца – сыну.
В то же время, как добавил российский философ Александр Дугин, история не должна быть «набором разрозненных фактов». Ее, со слов эксперта, нужно понимать и осознавать.
Только тогда наша история превратится в «единую формулу», которую можно будет передавать другим поколениям и частью которой должен стать каждый из нас.