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Cуд заочно приговорил иноагента Невзорова к восьми годам лишения свободы

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Cуд заочно приговорил иноагента Невзорова к восьми годам лишения свободы

Уголовное дело против бывшего российского журналиста Александра Невзорова* было возбуждено СК РФ в конце марта 2022 года. Следствие обвинило его в том, что он несколько раз публиковал в своих аккаунтах соцсетей и мессенджерах заведомо ложную информацию об умышленном обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе и убийстве мирного населения в городе Буче Киевской области.


Сам Невзоров* в то время уже находился за границей, в марте он был заочно арестован по решению суда. В июне президент Украины Владимир Зеленский предоставил Невзорову и его супруге украинское гражданство.

Генпрокуратура потребовала заключить публициста в колонию на девять лет за дискредитацию Вооруженных сил РФ и на четыре года запретить ему администрировать интернет-ресурсы. В свою очередь, адвокаты Невзорова* настаивали на его невиновности и просили суд вынести оправдательный приговор. В качестве аргумента защита настаивала на том, что журналист опубликовал информацию о событиях в Мариуполе и Буче в своем аккаунте, взяв ее из открытых источников.

Однако Басманный суд Москвы встал на сторону обвинения и приговорил Александра Невзорова* к восьми годам лишения свободы заочно, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Еще в мае прошлого года МВД России объявило публициста в розыск. Пока неизвестно, будет ли защита Невзорова оспаривать приговор суда.

Между тем, сам осужденный заочно иноагент, комментируя решение Басманного суда Москвы западным СМИ, заявил, что в ближайшие 8-9 лет возвращаться в Россию не намерен.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал Невзорова*
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7 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 14:04
    0
    отсиживать этот срок Невзоров будет тоже заочно? по интернету?
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:05
    +4
    Пригожин предложил отобрать у Невзорова бизнес в России ( реклама в метро), который приносил любителю трэша 700 млн. руб в год. Вот тогда он сам приедет в Россию и с удовольствием отсидит 8 лет , лишь бы не лишиться "кормушки"
    1. Pavel_Sh
      Pavel_Sh Сегодня, 14:12
      0
      Хороший вопрос - как сочетается его коммерческая деятельность с пусть и заочным, но приговором. И почему такие ваши идут инициативно от Пригожина, а не от стороны обвинения???
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:07
    0
    Басманный суд приговорил к 8 годам?Звездец, как Невзоров расстроился.
  4. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 14:07
    0
    Эх, Саня, Саня... Пробежать путь от "600 секунд" и "Чистилища" до "иноагента"...
  5. 4ekist
    4ekist Сегодня, 14:09
    0
    В свою очередь, адвокаты Невзорова* настаивали на его невиновности и просили суд вынести оправдательный приговор, .... информацию о событиях в Мариуполе и Буче в своем аккаунте, взяв ее из открытых источников.

    Это не аргумент его (Невзорова) невиновности. И это адвокаты должны знать. Теперь г-ну Невзорову обратная дорога закрыта, имущество (его и жены), бизнес в С-Петербурге следует конфисковать.
  6. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:11
    0
    Чуть странно , что раньше ,до СВО не посадили. Наговорил он и тогда много.
    Но видно, "свой" для власти. И держали специально, как образец "сумашедшего клоуна", неприкосновенным. Как и Каспарова...