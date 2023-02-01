Cуд заочно приговорил иноагента Невзорова к восьми годам лишения свободы

Уголовное дело против бывшего российского журналиста Александра Невзорова* было возбуждено СК РФ в конце марта 2022 года. Следствие обвинило его в том, что он несколько раз публиковал в своих аккаунтах соцсетей и мессенджерах заведомо ложную информацию об умышленном обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе и убийстве мирного населения в городе Буче Киевской области.Сам Невзоров* в то время уже находился за границей, в марте он был заочно арестован по решению суда. В июне президент Украины Владимир Зеленский предоставил Невзорову и его супруге украинское гражданство.Генпрокуратура потребовала заключить публициста в колонию на девять лет за дискредитацию Вооруженных сил РФ и на четыре года запретить ему администрировать интернет-ресурсы. В свою очередь, адвокаты Невзорова* настаивали на его невиновности и просили суд вынести оправдательный приговор. В качестве аргумента защита настаивала на том, что журналист опубликовал информацию о событиях в Мариуполе и Буче в своем аккаунте, взяв ее из открытых источников.Однако Басманный суд Москвы встал на сторону обвинения и приговорил Александра Невзорова* к восьми годам лишения свободы заочно, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Еще в мае прошлого года МВД России объявило публициста в розыск. Пока неизвестно, будет ли защита Невзорова оспаривать приговор суда.Между тем, сам осужденный заочно иноагент, комментируя решение Басманного суда Москвы западным СМИ, заявил, что в ближайшие 8-9 лет возвращаться в Россию не намерен.* Признан Минюстом РФ иностранным агентом