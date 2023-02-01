Британские самоходные ЗРК FV4333 «Stormer HVM» замечены в районе Угледара

ВСУ перебросили в район Угледара британские зенитные ракетные комплексы Starstreak на базе бронетранспортера "Stormer", один из комплексов с намалёванным на борту белым крестом был снят при движении в данном районе.
Данные ЗРК нечасто попадают в объектив камер, поскольку Великобритания поставила на Украину небольшое количество таких комплексов. Информация о единственной поставке шести самоходных ЗРК Stormer HVM появилась еще весной прошлого года, больше никаких сообщений на эту тему не было. Даже если британцы и поставили еще какое-то количество таких же ЗРК, то сделали это тайно. Так что на сегодняшний день на вооружении ВСУ стоит всего шесть британских зенитных комплексов на базе шасси Stormer. А вот о передаче боеприпасов для них сообщалось и не раз.
Переброска ЗРК "Stormer HVM" (High Velocity Missile – Высокоскоростная ракета) ближе к фронту может означать, что у ВСУ совсем плохо с армейской ПВО, задачей которой является прикрытие подразделений на поле боя. Данный комплекс может представлять серьезную угрозу для вертолетов армейской авиации и штурмовиков, активно поддерживающих наступление в районе Угледара.
Самоходный вариант ЗРК размещен на бронированном шасси "Stormer" (SP). Вес машины – 13 тонн, скорость - до 80 км/ч, экипаж – три человека. Основу комплекса составляет ЗУР "Starstreak HVM" с боевой частью из трех "дротиков" длиной 0,45 метра, диаметром 20 мм, весом 900 грамм, из которых по 450 грамм приходится на пластичное взрывчатое вещество PBX-98. Каждый из дротиков имеет свой контур управления и наведения по лазерному лучу, бронебойный сердечник, заряд взрывчатого вещества и термобатарею.
Тактико-технические характеристики ПЗРК Starstreak: дальность поражаемых целей – от 300 до 7000 м, высота поражаемых целей – до 5000 м, максимальная скорость ракеты – более 3 М, длина ракеты – 1369 мм, стартовая масса ракеты – 14 кг. Боевая часть – три проникающих вольфрамовых суббоеприпаса.