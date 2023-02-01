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Британские самоходные ЗРК FV4333 «Stormer HVM» замечены в районе Угледара

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Британские самоходные ЗРК FV4333 «Stormer HVM» замечены в районе Угледара

ВСУ перебросили в район Угледара британские зенитные ракетные комплексы Starstreak на базе бронетранспортера "Stormer", один из комплексов с намалёванным на борту белым крестом был снят при движении в данном районе.


Данные ЗРК нечасто попадают в объектив камер, поскольку Великобритания поставила на Украину небольшое количество таких комплексов. Информация о единственной поставке шести самоходных ЗРК Stormer HVM появилась еще весной прошлого года, больше никаких сообщений на эту тему не было. Даже если британцы и поставили еще какое-то количество таких же ЗРК, то сделали это тайно. Так что на сегодняшний день на вооружении ВСУ стоит всего шесть британских зенитных комплексов на базе шасси Stormer. А вот о передаче боеприпасов для них сообщалось и не раз.

Переброска ЗРК "Stormer HVM" (High Velocity Missile – Высокоскоростная ракета) ближе к фронту может означать, что у ВСУ совсем плохо с армейской ПВО, задачей которой является прикрытие подразделений на поле боя. Данный комплекс может представлять серьезную угрозу для вертолетов армейской авиации и штурмовиков, активно поддерживающих наступление в районе Угледара.

Самоходный вариант ЗРК размещен на бронированном шасси "Stormer" (SP). Вес машины – 13 тонн, скорость - до 80 км/ч, экипаж – три человека. Основу комплекса составляет ЗУР "Starstreak HVM" с боевой частью из трех "дротиков" длиной 0,45 метра, диаметром 20 мм, весом 900 грамм, из которых по 450 грамм приходится на пластичное взрывчатое вещество PBX-98. Каждый из дротиков имеет свой контур управления и наведения по лазерному лучу, бронебойный сердечник, заряд взрывчатого вещества и термобатарею.

Тактико-технические характеристики ПЗРК Starstreak: дальность поражаемых целей – от 300 до 7000 м, высота поражаемых целей – до 5000 м, максимальная скорость ракеты – более 3 М, длина ракеты – 1369 мм, стартовая масса ракеты – 14 кг. Боевая часть – три проникающих вольфрамовых суббоеприпаса.

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9 комментариев
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  1. МВГ
    МВГ Сегодня, 14:30
    +5
    "Переброска ЗРК "Stormer HVM" (High Velocity Missile – Высокоскоростная ракета) ближе к фронту может означать, что у ВСУ совсем плохо с армейской ПВО, задачей которой является прикрытие подразделений на поле боя." - а может означать то, что ВСУ атаковать где-то собирается. Это как посмотреть.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 14:39
      +3
      Стингеров у них валом, видимо не достают до наших самолетов. с Гефестом можно бомбить с 5-6т метров.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 14:44
        +7
        Наши СУ-25/35 там ходят на сверхмалых, едва не цепляя деревья.
        Ибо С-300 для них пострашнее Стингера.
  2. Кобра
    Кобра Сегодня, 14:43
    -4
    Интересно, какая будет реакция наших командиров, когда вся эта техника прибудет. Вначале мы провели красные линии, Запад не хотел эскалации, не знал наших возможностей. В данный момент они смеются над очередными красными линиями с нашей стороны. Они признали наши возможности, технику, тактику, они знают о нас все, а мы практически ничего не знаем о НАТО. Это худшее. Мы надеемся, что это оборудование окажется слабым и будет уничтожено, как и любое другое, или кто-то в Штабе предполагает, что это оборудование заработает и что-то изменит? Хотелось бы так верить, потому что на данный момент наше преимущество заключается в количестве пехоты и количестве техники. А если начнет сказываться техническое превосходство вражеской техники, у штаба вообще есть ответ? Сбросим ли мы еще 300 000 пехотинцев? Я не знаю, что думать.
  3. Daishi
    Daishi Сегодня, 14:56
    -6
    Цитата: invisible_man
    Ибо С-300 для них пострашнее Стингера.

    какие с-300? очкарик из Минобороны ещё в прошлом году сказал, что всё в пух и прах, или наврал
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:57
    0
    Плохо это, если раньше они берегли этот , то сейчас всё больше засветов.
    Это как с тараканами и крысами, пока их мало, их нём видно, а как дохрена， они начинают попадаться на глаза
  5. Alex242
    Alex242 Сегодня, 15:04
    0
    Данные ЗРК нечасто попадают в объектив камер, поскольку Великобритания поставила на Украину небольшое количество таких комплексов. Информация о единственной поставке шести самоходных ЗРК Stormer HVM появилась еще весной прошлого года, больше никаких сообщений на эту тему не было. Даже если британцы и поставили еще какое-то количество таких же ЗРК, то сделали это тайно.


    может все проще, берегли к случаю....как бы по началу обходились и без него....
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:36
    -1
    Совсем все у урок с техникой видимо паршиво.
  7. Normann
    Normann Сегодня, 16:08
    0
    Судя по характеристикам - нормальный такой армейский ЗРК, почему-то не было слышно об уничтожении данных комплексов.