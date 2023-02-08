Как в советской прессе создавалась легенда о 28 героях-панфиловцах



…Еще смолоду я убедился, что нет на свете события,

о котором правдиво рассказала бы газета… о котором правдиво рассказала бы газета…

Д. Оруэлл «Вспоминая войну в Испании»



– В вашем рассказе чувствуется подмигивание, – сказал полный человек,

и я увидел, что он смотрит на меня с отвращением…

М. А. Булгаков «Театральный роман» Д. Оруэлл «Вспоминая войну в Испании»М. А. Булгаков «Театральный роман»

Статья в газете «Известия»

«1075 сп против такого количества танков имел 2 взвода ПТР и одну противотанковую пушку. Эффективность действий ПТР против тяжелых танков пр-ка невысокая, потому что задержать движение танков пр-ка не удалось, также нет сведений о том, какое количество танков пр-ка ПТР вывели из строя».

Статья в газете «Комсомольская правда»

Статья в газете «Красная Звезда»

Следующая статья в газете «Красная Звезда»

Вторая статья Кривицкого

Отдельные публикации Кривицкого

«Вскоре после переезда в здание «Правды» редактор вручил мне четыре строчки политдонесения, поступившего в числе многих других от политотдела одной из дивизий, оборонявших Москву. В нем было сказано, что группа бойцов во главе с политруком Диевым отразила атаку 50 танков. Ни имен бойцов, ни точного рубежа, на котором разыгрался бой, – ничего не известно. Только фамилия политрука, упоминание о разъезде Дубосеково и самый факт, волнующий, как тревожная, сильная песня...»

Неожиданный поворот событий

Справка-доклад прокуратуры

«таким образом, материалами расследования установлено, что подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, редактора «Красной Звезды» Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого...»

«...Никакого боя 28 панфиловцев с немецкими танками у разъезда Дубосеково 15 ноября 1941 г. не было – это сплошной вымысел. В этот день у разъезда Дубосеково, в составе 2-го батальона с немецкими танками дралась 4-я рота и действительно дралась геройски. Из роты погибло свыше 100 человек, а не 28, как об этом писали в газетах…»

О показаниях И. В. Капрова и итоговый вывод

«…В этот день у разъезда Дубосеково, в составе 2-го батальона с немецкими танками дралась 4-я рота и действительно дралась геройски. Из роты погибло свыше 100 человек…»