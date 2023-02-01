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Антикоррупционная чистка: Сообщается о скором увольнении руководства украинской таможни

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Антикоррупционная чистка: Сообщается о скором увольнении руководства украинской таможни

Судя по всему, на Украине таки стартовала давно обещанная Владимиром Зеленским «антикоррупционная чистка» или, как ее теперь называют, «весенняя посадка».


Глава правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия в своем ТГ-канале сообщил о ряде запланированных антикоррупционных мероприятий. Депутат написал, что будет информировать общественность о предстоящих «весенних посадках».

Так, среди прочего, в списке нардепа можно увидеть обыски в налоговой, вручение подозрений представителям Минобороны, а также увольнение руководства украинской таможни.

Касательно последнего ведомства, некоторые данные в Телеграме опубликовал бизнесмен Сеяр Куршутов. С его слов, должностей лишатся глава таможни Руслан Демченко и его замы – Щуцкий и Черкасский.

Кроме того, украинские силовики сегодня провели обыск у олигарха Игоря Коломойского, экс-главы МВД Арсена Авакова и у бизнесмена Вадима Столара, которого подозревают в «финансировании терроризма».

Касательно Минобороны Украины, ведомство недавно попало в громкий скандал, связанный с кратным завышением закупочных цен на продукты для военнослужащих. Глава военного ведомства Алексей Резников попытался «оправдаться», сославшись на ошибку поставщика. Однако позднее выяснилось, что тот самый поставщик является компанией с уставным капиталом в 1000 гривен. Сегодня же обыски проводятся и у ряда чиновников, связанных с деятельностью военного ведомства. Резников пока не в их числе. Видимо, его «берегут», так как используют как своеобразный шлюз для обсуждения поставок западной военной помощи.
Автор:
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24 комментария
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:15
    +2
    Всех не пересажаете!!!
    ттттттттттттттттттттт
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 15:24
      +1
      Не чистка , а грызня за жирные куски. Предчувствуя приближающуюся катастрофу, чиновники всех мастей набивают карманы, дабы было из чего свить гнёздышко за бугром и помахав родине ручкой убыть к своим внукам, детям, жёнам, любовницам........
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:41
        0
        Скорее всего американцы сместят и самого Зеленского! На Залужного. Главное при этом для Вашингтона, чтобы для этого смещения Зеленского официальный повод был.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:24
      +1
      озимые так и не садили.. решили посадить яровые.
      в первую голову надо Зелень засадить
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:15
    +2
    «весенняя посадка»
     Одни деревья,выкорчёвывают , новые, свои, посадят..
  3. GREG68
    GREG68 Сегодня, 15:18
    +1
    Да уж... Уровень коррупции в/на Украине зашкаливает. Поскорей-бы они там сами себя пересажали, нам меньше работы будет
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:19
    0
    Все таки до чего то положительного у них иногда додумываются гораздо раньше чем у нас.
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:20
    +4
    "Бледнолицый" не хочет, что бы индейцы разворовывали его деньги в 404й стране.
  6. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 15:20
    +4
    Судя по всему, на Украине таки стартовала давно обещанная Владимиром Зеленским «антикоррупционная чистка» или, как ее теперь называют, «весенняя посадка».
    Правильное решение. Актуально и для России тож. Один народ. Или наши коррупционеры - это другое?
    1. Световит
      Световит Сегодня, 15:40
      +1
      Это же профанация, которая ничего кроме смеха не вызывает. Повод одним коррупционерам отодвинуть других от кормушки с западным финансированием. Заодно отчитаются перед аудиторами за "антикорупционную борьбу", те "поверят", все довольны.
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:21
    0
    У кого- кого, а у хо. лов в крови, обмануть, нажиться за чужой счет, украсть, если плохо лежит!
    Что поделаешь, таков народ!
    И сколько там украдено зеленых фантиков, одному Богу известно.
    Скорее всего вся эта "весенняя посадка" инициирована полосатыми! Ну сколько можно вкладывать в 404 как в бездонную бочку
  8. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 15:21
    +3
    Такая имитация бурной деятельности говорит о скором приезде ревизоров от спонсоров
  9. Single-n
    Single-n Сегодня, 15:24
    +6
    А к нам можно такую комиссию? Пусть по линиям закупок пройдется. Может и форма потерянная найдется. И та сотня армат что обещали к 2021 коду.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:29
    +1
    "Ночь длинных ножей". Зачистка гитлером своих однопартийцев во главе с ремом.
    Фюрер всея украины следует путем своего фюрера III рейха.
    Конец будет тот же - сам себе пулю в лоб пустит.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:34
    0
    Антикоррупционная чистка: Сообщается о скором увольнении руководства украинской таможни
    . Марь Иванна, заберите у клиентов старый брак и выдайте им новый...
  12. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 15:40
    +1
    Во Зеля отжигает. Благодетеля Коломойского плющить начал, Авакова по пинал, по Демченко потоптался. Если не на фронте то хоть так показать как он может.
  13. HAM
    HAM Сегодня, 15:41
    +2
    Как только спонсоры из-за океана заговорили о каком то контроле за поставками,так сразу суета с"посадками"(которых,наверняка,не будет) началась....артисты во всём артисты.....и что теперь фигурантам снятие с должностей-для них это уже спасение,они люди обеспеченные,с парашютами.....из-за бугра будут смотреть как сажают других...менее удачливых.
  14. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 15:44
    0
    Многие пишут Вашингтон начал чистку от олигархов и преступных группировок, усиливают власть Зеленского, ожидается национализация. Не помешало бы и у нас, но это только мечты, наши олигархи полностью устраивают и Кремль и Вашингтон
    1. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 15:57
      +1
      Чтобы очистить, им надо пересажать абсолютно всю власть на Окраине, и в первую очередь новоиспеченного олигарха Зеленского) А Вашингтону бы не мешало заняться своими коррупционерами во главе с Байденами, сын которого уже проходил на Окраине по уголовному делу с Бурисмой, пока это все не замяли
  15. ort
    ort Сегодня, 15:46
    0
    Украинская таможня скорее всего, виновна в своей отчётности, где регулярно указывала объемы торговли с Россией в 2022. Всё же 6 место среди стран мира. Идут эшелоны.... За такие публичные выступления в военное время конечно погонят с работы. Российская таможня таких глупостей не делает.
  16. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 16:26
    +1
    Василий Волков смешал разные никак не связанные между собой события на Украине и выдал это за новостной материал с элементами аналитики. Так держать!

    1. Давид Арахамия, кроме всего прочего, соучредитель ООО «Украинское агентство экспорта и инвестиций», и на этой почве у него свои разборки с таможней. Но в целом, его сообщение в телеге - очередная порция запугивания чиновников, которые "недостаточно прилагают усилий для войны". Это сообщение действительно имеет отношение к приезду американских аудиторов. Т.е. планируют найти "козлов отпущения" среди своих недостаточно лояльных.
    2. Сеяр Куршутов - довольно влиятельный человек родом из Кишинева, спонсор издания «Цензор» и партии «Голос», а если говорить прямо - бандит и контрабандист, основатель крупной ОПГ в Южном регионе (например, Одесса - сфера его интересов). Его сообщение в телеге имеет отношение к разворачивающейся "разборкам" за таможню с другим "довольно влиятельным человеком" черниговским контрабандистом Ильей Павлюком (в связи с чем сегодня и делал заявление его депутат Георгий Мазурашу).
    3. Об обысках у Арсена Авакова объявил сам Арсен Аваков. Информация не вызывает доверия. Приведу здесь то, что я уже писал в связи с этим событием: "Информацию об этом дал сам Аваков в интервью украинскому изданию "Страна". Он пояснил, что это связано с делом о крушении вертолета.
    Информация для "внутреннего потребления" Украины в том духе, что "у нас неприкасаемых нет, а я чист аки стеклышко и не замешан в эту кошмарную историю с аварией"."
    4. Столар Вадим - экс-депутат, банкир и застройщик Киева, также занимался сельскохозяйственной отраслью. Попытался кинуть на деньги Андрея Ермака, в связи с чем его выманили из-за границы (уехал с началом СВО) в Киев в начале января. И теперь предъявили обвинение в терроризме.
    5. Скандал с финансированием МО Украины и его "утечка" в СМИ - часть операции против Залужного со стороны Зеленского.
  17. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:30
    +2
    Украина борется с коррупцией... блин, смешнее было бы только "Америка отказалась от использования доллара"
  18. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:39
    +1
    В предверье аудита поменяют чиновников и скажут что это они воровали а вот новые у нас нини, усё до сэбэ. Проверка коррупции и воровства не обнаружила и уехала назад.
  19. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 16:51
    0
    Цирк и театр абсурда.
    Никто никого не накажет, просто проведут рокировку, выведут одних на покой, новых же поставят для обогащения на воровстве, парочку козлов отпущения показательно продемонстрируют......потому что все завязаны, все воруют!