Антикоррупционная чистка: Сообщается о скором увольнении руководства украинской таможни

Судя по всему, на Украине таки стартовала давно обещанная Владимиром Зеленским «антикоррупционная чистка» или, как ее теперь называют, «весенняя посадка».Глава правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия в своем ТГ-канале сообщил о ряде запланированных антикоррупционных мероприятий. Депутат написал, что будет информировать общественность о предстоящих «весенних посадках».Так, среди прочего, в списке нардепа можно увидеть обыски в налоговой, вручение подозрений представителям Минобороны, а также увольнение руководства украинской таможни.Касательно последнего ведомства, некоторые данные в Телеграме опубликовал бизнесмен Сеяр Куршутов. С его слов, должностей лишатся глава таможни Руслан Демченко и его замы – Щуцкий и Черкасский.Кроме того, украинские силовики сегодня провели обыск у олигарха Игоря Коломойского, экс-главы МВД Арсена Авакова и у бизнесмена Вадима Столара, которого подозревают в «финансировании терроризма».Касательно Минобороны Украины, ведомство недавно попало в громкий скандал, связанный с кратным завышением закупочных цен на продукты для военнослужащих. Глава военного ведомства Алексей Резников попытался «оправдаться», сославшись на ошибку поставщика. Однако позднее выяснилось, что тот самый поставщик является компанией с уставным капиталом в 1000 гривен. Сегодня же обыски проводятся и у ряда чиновников, связанных с деятельностью военного ведомства. Резников пока не в их числе. Видимо, его «берегут», так как используют как своеобразный шлюз для обсуждения поставок западной военной помощи.