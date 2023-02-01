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Испытания новейшего лёгкого тактического вездехода «Ерофей» начались на полигонах Восточного военного округа

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Испытания новейшего лёгкого тактического вездехода «Ерофей» начались на полигонах Восточного военного округа

В Хабаровске начались испытания новейшего легкого тактического вездехода (багги), разработанного, в том числе, и для применения в зоне специальной военной операции. Вездеход получил название "Ерофей" в честь русского замлепроходца Ерофея Хабарова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем ТГ-канале.


Новый тактический вездеход разработан на одном из Хабаровских предприятий, в настоящее время собрано пять опытных образцов, которые проходят всесторонние испытания на полигонах Восточного военного округа. По словам главы региона, в ближайшее время планируется завершить испытания и наладить серийный выпуск техники, а также отправить ее в зону специальной военной операции.

Багги "Ерофей" проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровске. Уже собрано пять опытных образцов. Готовимся к отправке в зону проведения СВО и серийному выпуску

- написал Дегтярев в своем ТГ-канале.


Название для вездехода выбирали общим голосованием, запущенным на специальном портале. Были предложены три варианта: "Ерофей", "Амур" и "Тигренок". Победил, как уже известно, Ерофей. Тактико-технические характеристики пока раскрыты не все, известно, что вездеход двухместный, грузоподъемностью 350 кг и способный развивать скорость до 150 км/час.

Новый багги планируется поставлять спасателям, лесоохране, охотнадзору, а также силовым ведомствам, включая военных. Технику обязательно откатают в условиях СВО. По слова Дегтярева, предприятие-разработчик способно выпускать по 20 машин в месяц.
Использованы фотографии:
https://t.me/khabkraj/8131
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22 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:05
    -3
    Тачанки начали клепать??? Тогда хотя бы спаренную установку поставили - подскачили и шквал огня.
  2. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 15:09
    0
    Ну что могу сказать , молодцы хабаровчане, так держать soldier на сво обкатать всенепременно, выявить недостатки , учесть пожелание и выпустить модернизированную версию. У вас это уверен получится гораздо лучше чем у калашникова с ак12, чем у камазовцев и прочих производов колесной техники и прочего , когда год идет война а они не мычат не телятся
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:38
      +2
      на сво обкатать всенепременно, выявить недостатки

      На СВО надо направлять уже обкатанную, проверенную и надежную технику. Ставить эксперименты на людях во время войны не есть хорошо.
    2. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 15:43
      -2
      Угумс. Че ни слепят у нас подобное, внедорожное, все равно Нива получается,. Ну или УАЗик. Вместе с ихними родными узлами и двигателями- читай проблемами. И гораздо дороже оригиналов получаются. Зачем опять изобретать велосипед? no
  3. norbert
    norbert Сегодня, 15:10
    +10
    уже столько раз выкатывали подобные концепты, что это напоминает схему по отмыву бабла через разработку
    уже есть подобные багги и даже завод в чечне для них построили, для погранцов норм
    а сейчас нужна броня
    вангую, в серию не пойдет
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 15:26
      +1
      Тут и думать нечего что в серию не пойдет. Тем более таким производством 20 в месяц.
      В Хабаровске начались испытания новейшего легкого тактического вездехода (багги)

      Бедные испытатели. В настоящее время морозы за 30. Представьте на открытом всем ветрам в 30 градусный мороз.
      1. 28-й регион
        28-й регион Сегодня, 15:44
        0
        Это сейчас морозы упали, практически весь январь за 40 ночью были и выше 30 днем не поднималось, плюс ветра. На полигон в таких условиях и гонять - суицидники.
  4. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 15:10
    +2
    Технику обязательно откатают в условиях СВО.
    Зачем? Там что, сафари на куропаток? Дятлы. Хотелось бы надеяться, что этот "банкет" не за счет государственного бюджета.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:11
      +4
      А за чей счет? Олигархи что ли скинулись из своих карманов???
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 15:43
        -1
        ГлавЧукча точно не участвовал - у него большие инвстиции в ВСУ
  5. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 15:22
    +3
    Представляю, как едет на нём охотовед по участку.В пылище, в грязище, на лужу наехал мокрый. Хорошо, если в очках))))
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:39
      0
      а если в мокрую погоду использовать акваланг или ОЗК? Об этом не думали?
  6. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 15:26
    +1
    Нам броня нужна, хоть какая-то, а не вот это вот. Где тигры на фронте?
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:28
    +3
    В упор не понимаю маразма с этими багги. Ладно матрасам по границе с Мексикой кататься или на Ближнем Востоке и по пустыням Аризонщины рассекать. Нам-то на кой? Область применения просто мизерная. Снегоходы на порядок нужней будут. Нет, только и слышно - багги то, багги се... Как по мне такого ключа - лучше б мотороллер Муравей возобновили производство, вот про него я сразу накидаю, зачем он в армии. Самое простое вот сейчас на Донбассе - ПТР в него закинуть с пятеркой сменных труб, пара-тройка бойцов со своими причиндалами - и мобильность и в руках не таскать. Муравей это упрет, багги - нет
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 17:05
      0
      Цитата: Bingo
      В упор не понимаю маразма с этими багги.

      Ну не совсем маразм, но по зиме - около него.
      Цитата: Bingo
      лучше б мотороллер Муравей возобновили
      Это как ручная сумка-тележка: по асфальту удобно, но чуть песок или грязь, то всё. А вот ЛуАЗик - это тема.
  8. olgherd
    olgherd Сегодня, 15:31
    +2
    Ну а что? Разобрали старых японцев, слепили из заводских деталей нечто, и вроде как "все для фронта...". Ажно сам автоваз в 2019 на Ниву пулемет крепил, а в 2017 сделали Весту, «Предназначенную для обеспечения служебной деятельности руководящего состава Министерства Обороны». Из всех дополнений - специальный черный цвет.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:36
    +1
    Странные ассоциации возникают иногда...
  10. kudma
    kudma Сегодня, 15:38
    +2
    Интересно за какую цену впаривают сие изделие. У меня такая же самоделка собранная из говна и палок всего за 20 тыщ.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:52
      0
      Цитата: kudma
      Интересно за какую цену впаривают сие изделие.

      Первое. Исходя из:

      Не ниже 350 000 рублей.
      Второе. Сложилось впечатление, что это Дегтярёв доказывает свою необходимость в должности губернатора. Давно его не слышно было.
  11. Flyter
    Flyter Сегодня, 15:47
    0
    Никогда не понимал зачем вообще делать тактические автомобили в кузове "багги". В условиях вооруженного конфликта, когда риск наехать на мину или попасть под обстрел очень велик, экипаж таких багги, потенциальные 200-е.
  12. al3x
    al3x Сегодня, 16:03
    0
    По лесам рассекать хорошее развлечение, на рыбалку, охоту, просто для души погонять. В районе БД, наверное всё же нужнее защита. Если ценник не кусачий, то возможно на рынке бы зашёл народу. Цены на подобную технику импортную космические. Делайте своего конкурента Китаю. Двигатель от ваза вполне сюда пригоден, чуть доработать его, довести лошадей до 120-140, больше ему не надо, другую ГП и ряд в КПП, подвеску прогрессивную тоже можно рассчитать и построить, привод задний, каркас бесшовные трубы, тормоза, всё это в России есть и могут делать.
  13. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 16:10
    -1
    Сначала они смеются над тобой, отсмеялись, перестали смеяться, всплакнули, затем ты побеждаешь. Лучше, чем пешком, или лучше пешком? Избежание соприкосновения с противником, противопульная и противоминная защита. Из того, что было. При наличии звона монет, возможны куда более богатые варианты.