В ВСУ активизировались мобильные группы ПВО, занятые противодействием беспилотникам

В ВСУ активизировались мобильные группы противовоздушной обороны, деятельность которых направлена главным образом для противодействия беспилотным летательным аппаратам. На кадрах, которые публикуются украинскими СМИ, можно видеть оснащение и основной принцип действия таких групп.Группа состоит из нескольких военнослужащих, размещённых в автомобилях: небольшом грузовике и кузове пикапа. Задача одного из них – работать с прожектором, светом которого пытаются выявить летящий беспилотник в случае приближения такового. Другой военнослужащий в этот момент находится за пулемётом, готовый к стрельбе по цели. Чаще всего это крупнокалиберные пулемёты, например, КПВТ или ДШК.Как сообщается, съёмка именно этой группы ПВО осуществлена на юге Одесской области, в прибрежной зоне. Такие группы в последнее время активизировались ещё и в приграничных областях Украины.Использование прожектора отнимает большой энергоресурс, поэтому время работы такой мобильной группы в ночное время суток вряд ли велико, если она находится далеко от расположения части или стационарных источников питания.Много ли удалось таким образом сбить летательных аппаратов, в ВСУ не сообщают. Хотя даже если бы сообщили, то вряд ли можно было верить представленным противником данным, особенно если учесть, что там до сих пор обсуждают, сколько «десятков российских самолётов сбил призрак Киева».