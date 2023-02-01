Военное обозрение
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В ВСУ активизировались мобильные группы ПВО, занятые противодействием беспилотникам

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В ВСУ активизировались мобильные группы ПВО, занятые противодействием беспилотникам

В ВСУ активизировались мобильные группы противовоздушной обороны, деятельность которых направлена главным образом для противодействия беспилотным летательным аппаратам. На кадрах, которые публикуются украинскими СМИ, можно видеть оснащение и основной принцип действия таких групп.


Группа состоит из нескольких военнослужащих, размещённых в автомобилях: небольшом грузовике и кузове пикапа. Задача одного из них – работать с прожектором, светом которого пытаются выявить летящий беспилотник в случае приближения такового. Другой военнослужащий в этот момент находится за пулемётом, готовый к стрельбе по цели. Чаще всего это крупнокалиберные пулемёты, например, КПВТ или ДШК.

Как сообщается, съёмка именно этой группы ПВО осуществлена на юге Одесской области, в прибрежной зоне. Такие группы в последнее время активизировались ещё и в приграничных областях Украины.

Использование прожектора отнимает большой энергоресурс, поэтому время работы такой мобильной группы в ночное время суток вряд ли велико, если она находится далеко от расположения части или стационарных источников питания.

Много ли удалось таким образом сбить летательных аппаратов, в ВСУ не сообщают. Хотя даже если бы сообщили, то вряд ли можно было верить представленным противником данным, особенно если учесть, что там до сих пор обсуждают, сколько «десятков российских самолётов сбил призрак Киева».
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16 комментариев
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  1. Maverick1812
    Maverick1812 Сегодня, 15:13
    +1
    Скоро аэростаты увидим?! Сподобятся и на такое.
    1. Dreamboat
      Dreamboat Сегодня, 15:23
      +5
      Представляю какой "подарок для минометчка" такой вот наряд, машущий прожектором в ночи.
      Дрон то они может и засекут, только по ним и без дрона пристреляться замечательно.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:32
        +2
        Эти группы находятся в тылу,поближе к охраняемым обьектам.И миномет тут неактуален.Разве что партизаны,коих нет
  2. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 15:19
    +1
    Старые добрые практики Великой Отечественной. Преодолеваются ровно тем же, чем и во времена Отечественной войны.
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 15:53
      0
      Это чем же таким они преодолеваются то времен Великой Отечественной? Неужели уходом на недоступную пулемету высоту? Так там могут быть свои сюрпризы, ЗРК например.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:21
    0
    Лучше таким заниматься всушнику, чем в очередной мясорубке сгинуть.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 15:21
    +1
    счетверённые максимки опять пойдут в дело
  5. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 15:22
    0
    Этих нужно отслеживать особо и уничтожать … а так это что-то новенькое … наверное с «запада занесло» потестить подходы в режиме военных действий
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 15:55
      0
      Пару месяцев назад интернет пестрил Газелями и УАЗами с установленными турелями, колоннами куда-то двигающимися.
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:27
    +4
    Использование прожектора отнимает большой энергоресурс, поэтому время работы такой мобильной группы в ночное время суток вряд ли велико,


    А с бензогенератором хо. хлы не придумают? Не будьте так наивны, автор...
    1. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 16:34
      0
      Какие генераторы, не было никаких генераторов (все в дом, все в семью), да и ломаются они часто lol
  7. fax66
    fax66 Сегодня, 15:28
    +1
    Замучаются ждать следующей волны...
    Как впрочем и мы...
  8. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 15:36
    +4
    Стрелять по воздушной цели без специального прицела перевод боеприпасов. Тут даже трассер не поможет, в ночное время все скрадывает и скорость и расстояние. Можно попасть если цель пойдет в лоб, если хоть небольшой параметр. Стреляйте развлекайтесь. И так на всякий случай, у зенитного пулемета расчет 2 человека, стрелок и номер расчета работающий с прицелом.
  9. Alex242
    Alex242 Сегодня, 15:50
    0
    Цитата: Arzoo
    Старые добрые практики Великой Отечественной. Преодолеваются ровно тем же, чем и во времена Отечественной войны.

    ничего нового. все забытое старое....
  10. Alex242
    Alex242 Сегодня, 16:06
    0
    Цитата: silberwolf88
    Этих нужно отслеживать особо и уничтожать … а так это что-то новенькое … наверное с «запада занесло» потестить подходы в режиме военных действий

    ага, новое, с ВОВ старое забытое,
  11. Andron78
    Andron78 Сегодня, 16:58
    0
    Потолок той же герани 7500 м, т.е достать ее можно ближе к объекту поражения. Думаю жителям близлежащих к объектам критической инфраструктуры стоит подумать оббэтом. Ну а конструкторам стоит подумать как Гераням выходить на объект под углом, близким к 90 градусам.