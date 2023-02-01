Норвегия собралась подготовить пакет многолетней помощи для Украины

Власти Норвегии занялись подготовкой пакета «многолетней поддержки» Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, сообщает AFP.По утверждению норвежского премьер-министра, содержание пакета будет обозначено в ближайшие дни. Помимо Украины, Осло собирается помочь ряду других бедных государств, которые якобы страдают от последствий российской специальной военной операции. Стёре утверждает, что пакет помощи позволит поддержать гражданскую инфраструктуру Украины.В настоящее время Норвегия и так оказывает разностороннюю поддержку киевскому режиму. Так, власти страны передают Украине артиллерийские боеприпасы, зимнее обмундирование, осуществляют подготовку украинских военных специалистов на базах норвежской армии. Можно считать, что Норвегия так или иначе вовлечена в конфликт на Украине, что, естественно, негативно влияет на отношения Норвегии с Российской Федерацией.Что интересно, премьер-министр Норвегии также раскритиковал заявление главы правительства Польши Матеуша Моравецкого. Ранее польский премьер-министр обвинил Норвегию в том, что она «наживается на войне», будучи крупным поставщиком энергетических ресурсов в страны Евросоюза.После диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» Норвегия превратилась в одного из главных поставщиков энергоресурсов в европейские страны. Это позволяет стране получать колоссальные прибыли от поставок ресурсов, чем уже недовольны многие европейские правительства.