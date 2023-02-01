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Норвегия собралась подготовить пакет многолетней помощи для Украины

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Норвегия собралась подготовить пакет многолетней помощи для Украины

Власти Норвегии занялись подготовкой пакета «многолетней поддержки» Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, сообщает AFP.


По утверждению норвежского премьер-министра, содержание пакета будет обозначено в ближайшие дни. Помимо Украины, Осло собирается помочь ряду других бедных государств, которые якобы страдают от последствий российской специальной военной операции. Стёре утверждает, что пакет помощи позволит поддержать гражданскую инфраструктуру Украины.

В настоящее время Норвегия и так оказывает разностороннюю поддержку киевскому режиму. Так, власти страны передают Украине артиллерийские боеприпасы, зимнее обмундирование, осуществляют подготовку украинских военных специалистов на базах норвежской армии. Можно считать, что Норвегия так или иначе вовлечена в конфликт на Украине, что, естественно, негативно влияет на отношения Норвегии с Российской Федерацией.

Что интересно, премьер-министр Норвегии также раскритиковал заявление главы правительства Польши Матеуша Моравецкого. Ранее польский премьер-министр обвинил Норвегию в том, что она «наживается на войне», будучи крупным поставщиком энергетических ресурсов в страны Евросоюза.

После диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» Норвегия превратилась в одного из главных поставщиков энергоресурсов в европейские страны. Это позволяет стране получать колоссальные прибыли от поставок ресурсов, чем уже недовольны многие европейские правительства.
Использованы фотографии:
Вооруженные силы Норвегии / https://www.forsvaret.no/
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:08
    0
    Сюрстрёмминг пусть свидомитам отправляют - им пойдет.
  2. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 15:10
    -1
    Интересно, неизвестные могут взорвать газовые вышки норвегов в Северном море. Если взорвут и денег у них сразу не станет.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: Gpn27
      Интересно, неизвестные могут взорвать газовые вышки норвегов в Северном море. Если взорвут и денег у них сразу не станет.

      А что, до Ирана неизвестные беспилотники значит могут долетать, а до норвежек нет? Несправедливо!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:15
    -1
    Вопрос ... а чего всем тем "заботливым" и очумелым хочется? Может отвесить им всем и сразу, то шо нам хочется? Мало ведь им не покажется, верняк.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:23
    -1
    Это позволяет стране получать колоссальные прибыли от поставок ресурсов,


    И ваши прибыли все разворуют хо. хлы! laughing
  5. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 15:40
    0
    great new, i hope that they receive Ukrainian refugees in great number and help them build a corruption free society in Norway
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:03
      -1
      Цитата: Arpad_Polan
      great new, i hope that they receive Ukrainian refugees in great number and help them build a corruption free society in Norway


      Беженцев с Украины, в Норвегии еще с 2000 года там было как грязи. Пусть принимают.
      Refugees from Ukraine, in Norway since 2000, there were like mud. Let them accept.