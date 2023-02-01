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Военкор: ВСУ под Кременной пытались применить тактику, как при наступлении на Балаклею

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Военкор: ВСУ под Кременной пытались применить тактику, как при наступлении на Балаклею

Пока все внимание общественности приковано к Артемовску и Угледару в ДНР, на других направлениях в зоне СВО также продолжаются боевые столкновения.


В частности, в последнюю неделю ВСУ практически каждый день атаковали позиции гвардейской 144 мсд пытаясь выбить российских бойцов с занимаемых позиций на направлении Кременной (ЛНР). В течение 5 дней противник силами до батальона практически непрерывно пытался наступать на позиции мобилизованных из Брянской и Смоленской областей, пишет военкор Старше Эдды в своем ТГ-канале.

Со слов эксперта, украинские военные использовали тактику аналогичную той, которая применялась ими в ходе наступления на Балаклею – атака мобильными отрядами на бронеавтомобилях.

Между тем, как пишет военкор, подобные маневры приносят результат только тогда, когда противник бежит или как минимум отходит с занимаемых позиций. В случае же с Гвардейской 144 мсд, ВСУ ни на метр не могут «отодвинуть» наших бойцов и в ходе каждой своей атаки несут существенные потери в живой силе и технике.

При этом эксперт подчеркнул, что в некоторых случаях бой с противником идет на расстоянии пистолетного выстрела, добавив, что подобные ситуации являются кране редкими для современной войны.

Военкоры отмечают, что мобилизованные бойцы не только успешно отбивают атаки ВСУ в направлении Кременной, но и сами продвигаются вперед, «разматывая» пехоту противника, занимая его опорные пункты и уничтожая маршруты снабжения.
Автор:
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16 комментариев
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  1. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 17:41
    -9
    Вот так, мобилизованные под Кременной не спасовали перед тактикой подвижных групп. Почему получилось у укров под Изюмом, когда не было мобилизованных, а были контрактники?
    1. Flashpoint
      Flashpoint Сегодня, 17:45
      +19
      Цитата: Gpn27
      Вот так, мобилизованные под Кременной не спасовали перед тактикой подвижных групп. Почему получилось у укров под Изюмом, когда не было мобилизованных, а были контрактники?

      Проблема в количестве. Ребят тупо не хватило. Те же Барсы бились как боги. Но на вопрос к руководству, почему нельзя было заранее резервы подтянуть и реорганизоваться - никто не ответил. В итоге резервы подтянули только для экстренной эвакуации.
    2. kenig1
      kenig1 Сегодня, 17:51
      +12
      Потому, что не полный взвод оборонял рубеж более 3 км.
      1. Dreamboat
        Dreamboat Сегодня, 18:01
        +1
        А разве для пресечения движения таких мобильных групп на легком транспорте нельзя оперативно организовать минные поля? Те же "лепестки" из РСЗО прекрасно справляются с обездвиживанием автотранспорта, а по медлено двигающейся пехоте (принудитель спешенной) артиллерии работать куда удобнее.
    3. барбитурат
      барбитурат Сегодня, 18:00
      -12
      Мне знакомый контрабас, который там находился и драпал с остальными, поведал то, что говорили и знали там многие ( по его словам) - нашему генералу ( генералам) просто дали денег и они отдали соответствующие приказы, а потом бегством быстро заразились все, соседи бегут, бросая технику и все побежали. Остались только идейные и напрямую не подчиненные купленым части. Тем более, сейчас с человеком можно тупо по мессенджерам связаться, предложить ему и риска нет никакого, ну уйдешь в отставку с бабками в крайнем случае...никого не наказывают, не сажают, за глупость и профнепригодность не позорят и погоны не срывают, за измену не расстреливают, войны то нет, ну лоханулся я, генерал такой то, пожалте на заслуженный отдых с полным пансионом
      1. Комментарий был удален.
      2. koramax81
        koramax81 Сегодня, 19:07
        -1
        барбитурат, у вас чуб за ником торчит
    4. Carlos Sala
      Carlos Sala Сегодня, 18:20
      0
      На этот злонамеренный вопрос легко ответить. Потому что войск было очень мало, о чем мы неоднократно предупреждали на этом военном портале.
      1. барбитурат
        барбитурат Сегодня, 19:23
        0
        Это верно, войск было мало, но на этом и на куче других порталов каналов кричали о готовящемся наступлении, о концентрации войск, о эшелонах техники по ночам с разгрузкой, радиоперехваты и т.д. Все всё знали, а войск мало или нет.
        И если их так мало, почему бежали не все? Те же Барсы рубились насмерть а кто то танки бросал и бежал на чем мог от разведки на пикапах с пулеметами...может противник с воздуха донимал, расстреливал? Тоже нет! Тогда почему кадровые бегут, а добровольцы сражаются и не просто умирают, что бы любой ценой врага на час два задержать, а спокойно его останавливают на своих участках фронта и держат, сутки, неделю, две недели? Может враг был не так силен, сколько командование слабо и может специально слабо? А как было на самом деле мы явно не узнаем, только от очевидцев драпа
    5. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 19:17
      0
      В сатье речь идёт о 3ей и 144ой дивизии 20 0А. Эти ребята, осенью -никуда не бежали. Многие из них были героями фронтовых сводок. Например, к сожалению погибший, командир танковой роты - Дамир Шаймарданов.
  2. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 17:42
    +10
    Практически каждый день атаковали позиции гвардейской 144 мсд пытаясь выбить российских бойцов с занимаемых позиций на направлении Кременной (ЛНР)

    144-я гвардейская мотострелковая Ельнинская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия . Держитесь ребята , мы все болеем за вас .
  3. divan
    divan Сегодня, 17:47
    +9
    молодцы мальчики! бандерюг не жалеть и наши тюрьмы ими не забивать , пусть остаются дома (лучше ниже уровня земли!)
  4. vladcub
    vladcub Сегодня, 18:06
    +3
    "в ходе наступления на Балаклею" вообще-то эту тактику, впервые, применил: Гудериан.
    В Америке гудериановскую тактику, довели до автоматизма. Это уже стало шаблоном.
    Вот Залюжный действует как, "как велят дяди"
  5. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 18:12
    0
    Вообще-то такая перегрупировка должна стать уголовным делом. Месяц а то и больше говорили о скоплении хохла, и что ? Ну а против обороны по принципу опорных пунктов когда не полного контроля линии фронта, не хватает лс как раз такой метод и действует. А теперь все, лафа кончается остались одни звездюли.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:22
    +2
    Мобилизованные бойцы, если они должным образом обучены и вооружены и, прежде всего, если они направлены профессионально, как мы видим, хорошо сражаются, как это традиционно делал русский солдат.
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:23
    -3
    С учётом написанного в статье о стрелковом бое на расстоянии 50-100м можно сделать вывод что ничего не поменялось в нашей армии - нет ни разведки, ни связи, ни поддержки с воздуха и артой... А мы все про польскую границу мечтаем.
  8. Жужжу
    Жужжу Сегодня, 18:56
    -1
    Цитата: барбитурат
    ( по его словам) - нашему генералу ( генералам) просто дали денег и они отдали соответствующие приказы,

    Мне кажется или это действительно "тянет" на Статью УК за дискриминацию ВС РФ ?!