Военкор: ВСУ под Кременной пытались применить тактику, как при наступлении на Балаклею

Пока все внимание общественности приковано к Артемовску и Угледару в ДНР, на других направлениях в зоне СВО также продолжаются боевые столкновения.В частности, в последнюю неделю ВСУ практически каждый день атаковали позиции гвардейской 144 мсд пытаясь выбить российских бойцов с занимаемых позиций на направлении Кременной (ЛНР). В течение 5 дней противник силами до батальона практически непрерывно пытался наступать на позиции мобилизованных из Брянской и Смоленской областей, пишет военкор Старше Эдды в своем ТГ-канале.Со слов эксперта, украинские военные использовали тактику аналогичную той, которая применялась ими в ходе наступления на Балаклею – атака мобильными отрядами на бронеавтомобилях.Между тем, как пишет военкор, подобные маневры приносят результат только тогда, когда противник бежит или как минимум отходит с занимаемых позиций. В случае же с Гвардейской 144 мсд, ВСУ ни на метр не могут «отодвинуть» наших бойцов и в ходе каждой своей атаки несут существенные потери в живой силе и технике.При этом эксперт подчеркнул, что в некоторых случаях бой с противником идет на расстоянии пистолетного выстрела, добавив, что подобные ситуации являются кране редкими для современной войны.Военкоры отмечают, что мобилизованные бойцы не только успешно отбивают атаки ВСУ в направлении Кременной, но и сами продвигаются вперед, «разматывая» пехоту противника, занимая его опорные пункты и уничтожая маршруты снабжения.