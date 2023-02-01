«Большая часть Европы вооружена старыми вариантами F-16»: в польской прессе изучают возможных поставщиков истребителей для Украины

Остальные европейские пользователи самолетов вооружены одними из старейших вариантов этих машин – F-16AM/BM или Block 20 MLU

Мы должны иметь флот из более чем 100 боевых самолетов. Текущие планы Минобороны предполагают, что это будут 48 F-16 и 32 F-35 при поддержке 48 учебно-боевых FA-50pl. 80 машин поколения 4+ и 5 явно недостаточно.

Но эти самолёты не только немолодые, но и с очень большим налётом, и требуют многомесячного процесса расконсервации и восстановления. Более вероятно, что США решат оказать сильную поддержку инициативе европейских стран НАТО, которые были бы готовы передать Украине свои F-16