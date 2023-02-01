«Большая часть Европы вооружена старыми вариантами F-16»: в польской прессе изучают возможных поставщиков истребителей для Украины

После начала поставок танков Украине сразу же был поднят вопрос о передаче киевскому режиму истребителей. Судя по публикациям в западной прессе, решение о вооружении ВСУ самолётами F-16 не за горами. В издании Defence24 попытались изучить возможных поставщиков этих самолётов киевскому режиму.
По сравнению со многими другими европейскими странами Польша обладает относительно современной версией истребителя, имея парк из 48 F-16C/D Block 52+, прошедших дополнительную модернизацию (способны применять новейшие средства поражения, в том числе ракеты «воздух-воздух» AIM-120C-7 и крылатые ракеты AGM-158 JASSM). Свыше 120 единиц F-16 модификаций C/D Block 30 и Block 52+ состоят на вооружении Греции, которая заказала усовершенствование 85 машин до версии F-16V с радаром АФАР и с другими новшествами.
Большой флот F-16 имеет Турция, ВВС которой оснащены более 250 самолётами модификации Block 50+, прошедших глубокую модернизацию (РЛС с АФАР и новые системы вооружения). Однако, как отмечает автор, Анкара, как и Израиль, пытается поддерживать хорошие отношения как с Москвой, так и с Вашингтоном, поэтому вряд ли можно ожидать передачи этих машин ВСУ.
Остальные европейские пользователи самолетов вооружены одними из старейших вариантов этих машин – F-16AM/BM или Block 20 MLU
- указывается в издании.
Машины данных модификаций заменяются на F-35А в таких странах, как Нидерланды, Бельгия, Дания и Норвегия. Обладает 30 F-16AM/BM Португалия, модернизируя часть из них. Румыния закупила 17 F-16 AM/BM, включая 5 усовершенствованных машин, у Португалии и 32 F-16AM/BM, выведенных из эксплуатации Норвегией.
Как поясняет автор, Польша не сможет передать Украине большую партию F-16:
Мы должны иметь флот из более чем 100 боевых самолетов. Текущие планы Минобороны предполагают, что это будут 48 F-16 и 32 F-35 при поддержке 48 учебно-боевых FA-50pl. 80 машин поколения 4+ и 5 явно недостаточно.
Как рассуждает автор, если, к примеру, Польша передаст ВСУ четыре F-16 C/D Block 52+, то неизвестно, когда она получит им замену в виде F-16C/D Block 70 новой постройки. Дело в том, что производитель Lockheed Martin в 2017 году принял решение перенести линию, выпускавшую F-16, в целях освобождения мощностей для производства F-35. При этом последовали заказы на постройку F-16 Block 70 Viper (сейчас их портфель составляет 128 машин) и на модернизацию F-16 до версии V. С этими заявками корпорация не справляется. Например, Болгария должна была получить Viper в текущем году, однако исполнение заказа отложено как минимум на два года.
По мнению автора, в этих условиях наиболее оптимальный способ предоставить ВСУ самолёты – это передать датские [по данным IISS на 2022 года, 44 F-16AM/BM] и голландские [61 F-16AM/BM] истребители, которые заменяются на F-35.
Касательно арсенала США автор считает малоперспективной передачу F-16 из действующих эскадрилий. На хранении находятся только F-16A/B Block 15 и F-16C/D Block 25:
Но эти самолёты не только немолодые, но и с очень большим налётом, и требуют многомесячного процесса расконсервации и восстановления. Более вероятно, что США решат оказать сильную поддержку инициативе европейских стран НАТО, которые были бы готовы передать Украине свои F-16
- делается вывод в польской прессе.