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«Большая часть Европы вооружена старыми вариантами F-16»: в польской прессе изучают возможных поставщиков истребителей для Украины

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«Большая часть Европы вооружена старыми вариантами F-16»: в польской прессе изучают возможных поставщиков истребителей для Украины

После начала поставок танков Украине сразу же был поднят вопрос о передаче киевскому режиму истребителей. Судя по публикациям в западной прессе, решение о вооружении ВСУ самолётами F-16 не за горами. В издании Defence24 попытались изучить возможных поставщиков этих самолётов киевскому режиму.


По сравнению со многими другими европейскими странами Польша обладает относительно современной версией истребителя, имея парк из 48 F-16C/D Block 52+, прошедших дополнительную модернизацию (способны применять новейшие средства поражения, в том числе ракеты «воздух-воздух» AIM-120C-7 и крылатые ракеты AGM-158 JASSM). Свыше 120 единиц F-16 модификаций C/D Block 30 и Block 52+ состоят на вооружении Греции, которая заказала усовершенствование 85 машин до версии F-16V с радаром АФАР и с другими новшествами.

Большой флот F-16 имеет Турция, ВВС которой оснащены более 250 самолётами модификации Block 50+, прошедших глубокую модернизацию (РЛС с АФАР и новые системы вооружения). Однако, как отмечает автор, Анкара, как и Израиль, пытается поддерживать хорошие отношения как с Москвой, так и с Вашингтоном, поэтому вряд ли можно ожидать передачи этих машин ВСУ.

Остальные европейские пользователи самолетов вооружены одними из старейших вариантов этих машин – F-16AM/BM или Block 20 MLU

- указывается в издании.

Машины данных модификаций заменяются на F-35А в таких странах, как Нидерланды, Бельгия, Дания и Норвегия. Обладает 30 F-16AM/BM Португалия, модернизируя часть из них. Румыния закупила 17 F-16 AM/BM, включая 5 усовершенствованных машин, у Португалии и 32 F-16AM/BM, выведенных из эксплуатации Норвегией.



Как поясняет автор, Польша не сможет передать Украине большую партию F-16:

Мы должны иметь флот из более чем 100 боевых самолетов. Текущие планы Минобороны предполагают, что это будут 48 F-16 и 32 F-35 при поддержке 48 учебно-боевых FA-50pl. 80 машин поколения 4+ и 5 явно недостаточно.

Как рассуждает автор, если, к примеру, Польша передаст ВСУ четыре F-16 C/D Block 52+, то неизвестно, когда она получит им замену в виде F-16C/D Block 70 новой постройки. Дело в том, что производитель Lockheed Martin в 2017 году принял решение перенести линию, выпускавшую F-16, в целях освобождения мощностей для производства F-35. При этом последовали заказы на постройку F-16 Block 70 Viper (сейчас их портфель составляет 128 машин) и на модернизацию F-16 до версии V. С этими заявками корпорация не справляется. Например, Болгария должна была получить Viper в текущем году, однако исполнение заказа отложено как минимум на два года.

По мнению автора, в этих условиях наиболее оптимальный способ предоставить ВСУ самолёты – это передать датские [по данным IISS на 2022 года, 44 F-16AM/BM] и голландские [61 F-16AM/BM] истребители, которые заменяются на F-35.

Касательно арсенала США автор считает малоперспективной передачу F-16 из действующих эскадрилий. На хранении находятся только F-16A/B Block 15 и F-16C/D Block 25:

Но эти самолёты не только немолодые, но и с очень большим налётом, и требуют многомесячного процесса расконсервации и восстановления. Более вероятно, что США решат оказать сильную поддержку инициативе европейских стран НАТО, которые были бы готовы передать Украине свои F-16

- делается вывод в польской прессе.

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6 комментариев
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 17:44
    0
    Ну если и летчики устаревшие, то можно отправлять на утилизацию. Меня удивляет, что на Украине еще есть смертники, так как шанс выжить после встречи с ракетой ну очень маленький, а вот шанс встретиться с этой ракетой огромный.
    1. lucul
      lucul Сегодня, 17:49
      +1
      Большая часть Европы вооружена старыми вариантами F-16»: в польской прессе изучают возможных поставщиков

      Гыы....
      Как оказалось ,у Запада и нет того военного потенциала ,где они так важно надували щёки согласно их пропаганде . Сколько там по цифрам выходило ? 10 000 западных самолётов против 3 000 русских ? А по факту и 1 000 не могут собрать Украине,т.к они или безбожно устарели или неисправны )))))
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 17:45
    -1
    Пусть поставляют ,если успеют ..Я думаю это обыкновенный распил денег Спишут эти эфки и денюжки разворуют
    Ищут уже виноватых У Коломойского и Авакова обыски и т.д. Ай да Зе ,ай да хитрунишка .
  3. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:47
    0
    Aby Ukrajina mohla vést vyrovnaný boj, tak potřebuje tak 3.000 stíhaček a 3.000 tanků. To co nyní dostane, bude brzy jen ocelový šrot. Hlavní ale je to, že Banderovská Ukrajina nevede spravedlivou válku, oni zbytečně umírají za vládu a občany USA, kteří touží ukrást Rusku jeho velké zásoby nerostné bohatství.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:47
      +1
      Чтобы Украина могла вести сбалансированный бой, ей нужно 3000 истребителей и 3000 танков. То, что он получает сейчас, скоро станет просто металлоломом. Но главное, бандеровская Украина ведет не справедливую войну, они напрасно гибнут за правительство США и граждан, желающих украсть большие запасы недр России.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 18:04
    +1
    Вот какой смысл считать самолёты,которыми обладают крепостные.....будет как в том анекдоте про "нецарское дело"---достаточно "царю" приказать...отдадут и новое и старое...