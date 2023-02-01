Министр обороны Турции заявил о продолжении военной операции в Ираке и Сирии

Турция будет продолжать операции против «террористов» у границ страны в северных регионах Ирака и Сирии. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Как известно, Турция проводит операции в северных провинциях Ирака и Сирии, населенных курдами. Главная цель данных операций заключается в том, чтобы воспрепятствовать оказанию сирийскими и иракскими курдами помощи Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической организацией.Турецкие вооруженные силы присутствуют на севере Сирии, в нарушении суверенитета этой ближневосточной страны. Также турецкая армия наносит удары по позициям курдских формирований в Иракском Курдистане. По утверждению министра обороны Турции, операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет ликвидирован последний курдский боевик.Акар отмечает, что даже погодные условия не являются препятствием для ликвидации формирований курдов в северных районах Сирии и Ирака. По его словам, каждая атака курдских боевиков встречает достойный ответ со стороны турецких вооруженных сил.Интересно, что курдские формирования пользуются поддержкой США и стран Западной Европы, и это при том, что Турция – член Североатлантического альянса. Но этот диссонанс почему-то не вызывает вопросов у западных государств, как и явное нарушение Турцией суверенитета Ирака и Сирии – между прочим, стран, являющихся членами Организации Объединенных Наций. Если проводить параллель с событиями на Украине, то это не может не впечатлять.