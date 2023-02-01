Власти Литвы предложили заменить русский язык польским в качестве второго иностранного в средних школах страны

В Литве предлагают заменить изучение русского языка в средних школах в качестве второго иностранного польским языком. Такую точку зрения озвучила премьер-министр Ингрида Шимоните в эфире радиостанции Znad Wilii.В настоящее время в литовских средних школах учат русский язык как второй иностранный. Однако, как утверждает Шимоните, если русский язык заменят польским, это будет неплохим вариантом для учащихся. Как отметила премьер-министр Литвы, она надеется, что ученики будут выбирать польский язык вместо русского.Не очень понятно, правда, какие перспективы для литовской молодежи заключает изучение польского языка вместо русского. Ведь в Польше вряд ли кто-то ждет литовских граждан в какой-либо иной роли, кроме как низкооплачиваемых гастарбайтеров. Но и эта ниша сейчас будет занята выходцами из западных областей Украины.Что интересно, глава литовского правительства признала дефицит педагогических кадров, владеющих иными языками, кроме русского. То есть, в Литве попросту нет учителей, которые могли бы преподавать польский, а не русский язык.Однако этот вопрос теоретически Вильнюс может решить, набирая учителей по контракту в самой Польше. Только вот вопрос, на каком языке они будут общаться со своими учащимися? Ведь в Польше литовский язык практически никто не изучает.