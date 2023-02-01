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Власти Литвы предложили заменить русский язык польским в качестве второго иностранного в средних школах страны

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Власти Литвы предложили заменить русский язык польским в качестве второго иностранного в средних школах страны

В Литве предлагают заменить изучение русского языка в средних школах в качестве второго иностранного польским языком. Такую точку зрения озвучила премьер-министр Ингрида Шимоните в эфире радиостанции Znad Wilii.


В настоящее время в литовских средних школах учат русский язык как второй иностранный. Однако, как утверждает Шимоните, если русский язык заменят польским, это будет неплохим вариантом для учащихся. Как отметила премьер-министр Литвы, она надеется, что ученики будут выбирать польский язык вместо русского.

Не очень понятно, правда, какие перспективы для литовской молодежи заключает изучение польского языка вместо русского. Ведь в Польше вряд ли кто-то ждет литовских граждан в какой-либо иной роли, кроме как низкооплачиваемых гастарбайтеров. Но и эта ниша сейчас будет занята выходцами из западных областей Украины.

Что интересно, глава литовского правительства признала дефицит педагогических кадров, владеющих иными языками, кроме русского. То есть, в Литве попросту нет учителей, которые могли бы преподавать польский, а не русский язык.

Однако этот вопрос теоретически Вильнюс может решить, набирая учителей по контракту в самой Польше. Только вот вопрос, на каком языке они будут общаться со своими учащимися? Ведь в Польше литовский язык практически никто не изучает.
Использованы фотографии:
Wikipedia / BigHead
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11 комментариев
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  1. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна Сегодня, 15:55
    +5
    Лучше китайским. Хоть понимать будут, что им товарищ Си предъявит за открытие посольства Тайваня.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 15:57
      +6
      Их внутреннее дело, конечно, но они бы лучше свой отменили, он то вообще ни кому не упёрся, всё равно все оттуда в европу валят. laughing
      1. татарин 174
        татарин 174 Сегодня, 16:35
        +1
        Цитата: Чёрный
        Их внутреннее дело, конечно, но они бы лучше свой отменили

        Это называется - смотреть в перспективу или соломку подстелить. Под поляков падать наверно решили в случае чего yes
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:03
    0
    да хоть марсианский, наши бы уже наконец реально, что приняли в отношении этих блох
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:04
    +1
    Власти Литвы предложили заменить русский язык польским в качестве второго иностранного в средних школах страны
    . Шо сказать... поляки опять хотят собрать какую то унию...
    Дело не шутейное и соседям принесёт большой гемор, если у них получится.
    А ведь может, отчасти, получится, если в процесс создания оной включается наглосаксы.
    Увы, ничего приятного и на долго, может получится.
    Они, конечно, мелкие, но говнистые без меры, причём ВСЕ.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 16:22
      +1
      Они не очень поляков любят. О чем часто заявляют в частных беседах. Именно по этой причине это до сих пор не сделали. Там много противоречий, начиная с Вильно, который когда-то был польским городом.
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:12
    0
    Гордые ЛАБАСЫ решили лечь под поляков.
    В бытность СССР это считалось страшным сном.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:16
    +3
    Так пусть Тевтонский орден возрождают. Тем более, псы-рыцари западные уже властвуют. А язык Смоленского полка поймут, уже обосравшись.
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 16:35
    0
    В итоге придется заменить литовский минутой молчания, доиграются шавки фашистские.
  7. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 16:38
    0
    На здоровье. Потом русский будут учить индивидуально, за большие деньги.
  8. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 16:44
    0
    А шо не украинску мову,а? Зрадники, панимашь. wassat