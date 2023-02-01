На Херсонском направлении в районе озера Круглик пресечена попытка ВСУ высадить десант на левый берег Днепра - Минобороны

Российские войска продолжают наступление на основных направлениях, противник предпринимает попытки отбить атаки перейти в контрнаступление. Каких-либо значимых событий за последние сутки не произошло. Об этом сообщает Минобороны в очередной сводке.Военное ведомство подтверждает нанесение удара по цели в районе города Шостка Сумской области, в результате чего были уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов. Информация об этом появилась накануне вечером, командование "Север" ВСУ подтвердило взрыв, но раскрывать, куда прилетела российская ракета, не стали. По данным Минобороны, наши целились в цеха, где собирали снаряды. Судя по сообщению ВСУ - попали.В Херсонской области ВСУ попытались высадить десант в районе озера Круглик, но нарвались на наших. В итоге противник потерял две моторные лодки и до 10-и человек личного состава. Подробности военные, уже традиционно, не приводят. Однако известно, что инцидент произошел еще 31 января, десант ВСУ на трех резиновых лодках перебрался через Днепр рядом с островом Малый Потемкин и спрятались в постройках вблизи озера Круглик. В это время ВСУ попытались отвлечь наших огнем, нанеся артиллерийские удары по Каховке, Голой Пристани, Корсунке и Геройскому. Но десант вычислили и частично зачистили. Видимо, часть переправившихся все же смогла уйти обратно.Теперь по направлениям: на Купянском наша артиллерия продолжает уничтожать технику и личный состав подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. За сутки противник потерял до 30-и всушников, два пикапа и гаубицу Д-20. На Красно-Лиманском 80-я и 95-я десантно-штурмовые бригады ВСУ понесли потери в районах Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино ЛНР и Торское ДНР. По данным российского Минобороны, у ВСУ порядка 95 "двухсотых" и "трехсотых", из техники противник потерял три броневика.На Донецком продолжаются бои, населенных пунктов не брали, но продвижение идет. В районе Доброволье уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ. За сутки противник потерял свыше 100 человек личного состава, один танк, три броневика, гаубицу "Мста-Б", РСЗО "Ураган" и САУ "Caesar", учитывая вчерашнюю, то уже две французские гаубицы за два дня.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях наиболее ожесточенные бои идут в районе Угледара, а также Новоселки и Мирное ДНР. Потери ВСУ за сутки: свыше 60-и всушников, один танк, одна БМП, два бронетранспортера и три автомобиля. Также уничтожены САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. В районе Орехова уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. На Херсонском направлении уничтожены САУ "Гвоздика" и три склада боеприпасов ВСУ.