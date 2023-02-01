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На Херсонском направлении в районе озера Круглик пресечена попытка ВСУ высадить десант на левый берег Днепра - Минобороны

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На Херсонском направлении в районе озера Круглик пресечена попытка ВСУ высадить десант на левый берег Днепра - Минобороны

Российские войска продолжают наступление на основных направлениях, противник предпринимает попытки отбить атаки перейти в контрнаступление. Каких-либо значимых событий за последние сутки не произошло. Об этом сообщает Минобороны в очередной сводке.


Военное ведомство подтверждает нанесение удара по цели в районе города Шостка Сумской области, в результате чего были уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов. Информация об этом появилась накануне вечером, командование "Север" ВСУ подтвердило взрыв, но раскрывать, куда прилетела российская ракета, не стали. По данным Минобороны, наши целились в цеха, где собирали снаряды. Судя по сообщению ВСУ - попали.

В Херсонской области ВСУ попытались высадить десант в районе озера Круглик, но нарвались на наших. В итоге противник потерял две моторные лодки и до 10-и человек личного состава. Подробности военные, уже традиционно, не приводят. Однако известно, что инцидент произошел еще 31 января, десант ВСУ на трех резиновых лодках перебрался через Днепр рядом с островом Малый Потемкин и спрятались в постройках вблизи озера Круглик. В это время ВСУ попытались отвлечь наших огнем, нанеся артиллерийские удары по Каховке, Голой Пристани, Корсунке и Геройскому. Но десант вычислили и частично зачистили. Видимо, часть переправившихся все же смогла уйти обратно.

Теперь по направлениям: на Купянском наша артиллерия продолжает уничтожать технику и личный состав подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. За сутки противник потерял до 30-и всушников, два пикапа и гаубицу Д-20. На Красно-Лиманском 80-я и 95-я десантно-штурмовые бригады ВСУ понесли потери в районах Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино ЛНР и Торское ДНР. По данным российского Минобороны, у ВСУ порядка 95 "двухсотых" и "трехсотых", из техники противник потерял три броневика.

На Донецком продолжаются бои, населенных пунктов не брали, но продвижение идет. В районе Доброволье уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ. За сутки противник потерял свыше 100 человек личного состава, один танк, три броневика, гаубицу "Мста-Б", РСЗО "Ураган" и САУ "Caesar", учитывая вчерашнюю, то уже две французские гаубицы за два дня.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях наиболее ожесточенные бои идут в районе Угледара, а также Новоселки и Мирное ДНР. Потери ВСУ за сутки: свыше 60-и всушников, один танк, одна БМП, два бронетранспортера и три автомобиля. Также уничтожены САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. В районе Орехова уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. На Херсонском направлении уничтожены САУ "Гвоздика" и три склада боеприпасов ВСУ.

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7 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:58
    -4
    каких-либо значимых событий за последние сутки не произошло.

    Их и не произойдет если мы будем позволять бесконечно пополнять салорейху боекомплект и технику.

    Стешин у Соловьева сегодня: "боеприпасы мы по прежнему экономим. Беспилотников среднего радиуса не хватает"
    До сих пор? Чем г-н Мантуров занимается?
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:24
      0
      В Херсонской области ВСУ попытались высадить десант в районе озера Круглик, но нарвались на наших. В итоге противник потерял две моторные лодки и до 10-и человек личного состава

      Лодки жалко...
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 16:56
      0
      Цитата: ИванИванов
      Стешин у Соловьева сегодня: "боеприпасы мы по прежнему экономим

      Это под каким соусом посмотреть . Я смотрел эту передачу . Стешину был задан вопрос -" Ожидается ли крупное наступление Российских войск в ближайшее время ? " На что он ответил -" Я не могу всего рассказывать , но поступил приказ беречь боеприпасы , а это о чём то говорит ." Что он имел ввиду , я не знаю , но надо надеяться на лучшее .
      Кстати , про беспилотники . Как сказал Стешин , у нас имеются беспилотники , которые работают на 5 км вглубь фронта . А вот далее , до 18 - 20 км нет , поэтому там так вольготно чувствует себя укрорейх .
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:00
    +3
    Да , Шарий целый день вчера "высаживал и закреплял " подразделения ВСУ на берегу Днепра у озера Круглик в своем теграмм канале , пока ему в частный канал не написали и не сказали, что ДРГ ВСУ уже соскребают с песка российские военные. Кстати россиские военные благодарят украинцев за хорошие трофеи. ( винтовки МК 18)
  3. Alex242
    Alex242 Сегодня, 16:08
    +1
    В Херсонской области ВСУ попытались высадить десант в районе озера Круглик, но нарвались на наших. В итоге противник потерял две моторные лодки и до 10-и человек личного состава. Подробности военные, уже традиционно, не приводят. Однако известно, что инцидент произошел еще 31 января, десант ВСУ на трех резиновых лодках перебрался через Днепр рядом с островом Малый Потемкин и спрятались в постройках вблизи озера Круглик. В это время ВСУ попытались отвлечь наших огнем, нанеся артиллерийские удары по Каховке, Голой Пристани, Корсунке и Геройскому. Но десант вычислили и частично зачистили. Видимо, часть переправившихся все же смогла уйти обратно.

    очередные 200 -ые ,
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 16:41
    0
    Стоит задуматься о цели подобного десантирования. Вероятно это диверсионные группы. Пробраться малой группой и совершить диверсию. Только вот какую? Что может быть их целью?
    1. Alemax
      Alemax Сегодня, 16:50
      0
      Что может быть их целью?

      Отвлечение от основной высадки реальной ДРГ. Которая пойдет в тыл.