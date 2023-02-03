Зачем Пригожин приглашал Стрелкова в ЧВК «Вагнер»

Наиболее обсуждаемым событием прошлой недели стала публичная дискуссия экс-министра обороны ДНР, полковника ФСБ в запасе Игоря Стрелкова (Гиркина) и бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Дискуссия, нужно признать, достаточно странная – сначала Е. Пригожин публично пригласил Стрелкова в ЧВК «Вагнер», а затем, после того как полковник выразил готовность рассмотреть данное предложение, если оно будет содержать конкретику, начал оскорблять его и, более того, пригрозил допросом советом командиров «музыкантов» за «сдачу Славянска».
Параллельно с этим к «разоблачению» Стрелкова подключились некоторые другие блогеры и публичные деятели, которые критиковали его и ранее. Разумеется, после подобного заявления Пригожина, ни о каком вступлении Стрелкова в «Вагнер» уже не могло идти и речи.
В связи с этим возникает логичный вопрос – зачем Евгений Пригожин пригласил Игоря Стрелкова в ЧВК, но сделал при этом все, чтобы он отказался от этого предложения? Этот аспект и рассмотрим в данном материале.
Мифы о «сдаче Славянска»
Для начала следует отметить, что отступление народного ополчения ДНР под руководством Игоря Стрелкова (Гиркина) из Славянска за восемь с половиной лет обросло различными мифами и домыслами, некоторые из которых приобрели совершенно нелепые черты.
Первым, как известно, подверг критике Игоря Стрелкова за отступление из Славянска политолог Сергей Кургинян, который заявил, что лидер ополчения ДНР несправедливо обвинял Россию в недостаточной помощи ДНР и, более того, якобы «договорился с украинской стороной, чтобы ему представили коридор» для выхода из города. Разумеется, никаких доказательств этому он не приводил и проигнорировал тот факт, что успешному прорыву ополчения из Славянска способствовала отвлекающая атака бронегруппой, большая часть из которой погибла.
Со временем обвинения в адрес Стрелкова со стороны Кургиняна все разрастались: в 2020 году он уже обвинял экс-министра обороны ДНР в том, что он ни много ни мало «собирался поднять мятеж на юге России с целью свержения президента России Владимира Путина». Опять-таки никаких разумных доводов в пользу этого голословного обвинения не приводилось.
К обвинениям о «сдаче Славянска» впоследствии подключились и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, и бывший командир горловского ополчения Игорь Безлер, с которыми у Стрелкова на Донбассе произошел конфликт.
Дошло до того, что экс-мэр Славянска Нели Штепа в интервью украинским СМИ стала рассказывать о том, что Игоря Стрелкова «направила в Славянск Украина для того, чтобы втянуть Россию в войну». Несмотря на абсурдность данного заявления, нашлись те, кто поверил в данную версию.
При этом сам Игорь Стрелков неоднократно объяснял, по какой причине ополчение ДНР было вынуждено отступить из города. В интервью Геннадию Дубовому , опубликованном на сайте газеты «Завтра» в 2019 году, он отмечал:
«Я понимал, что Славянск в ближайшее время будет окружён, и я понимал, что никто его деблокировать не будет. Сил для деблокирования на территории Донецкой и Луганской республик нет, просто нет… Окружение Славянска, как только оно состоится, сразу после этого противник практически без боя будет занимать целые районы, которые находились за нашим фронтом, и которые никем не прикрывались.
В ночь, когда мы выходили из города, противник накануне вечером уже зашёл большой колонной в Артёмовск, в несколько минут разгромил тамошнюю комендатуру ополчения и занял город. То есть, речь шла уже о том, что формировалось уже второе кольцо окружения, которое неизбежно отсекало нас от Горловки и от Донецка буквально через несколько дней, что, собственно, и состоялось бы, если бы мы не оставили всю дугу Краматорск – Дружковка – Константиновка.
До самого последнего момента я надеялся, что будет оказана помощь вооружением, которая поможет удержать город. Эта помощь постоянно запаздывала, постоянно была недостаточна, и на момент выхода я понимал, что мы сможем удержать город в случае его прямого штурма, но не сможем предотвратить его окружение»,
В ночь, когда мы выходили из города, противник накануне вечером уже зашёл большой колонной в Артёмовск, в несколько минут разгромил тамошнюю комендатуру ополчения и занял город. То есть, речь шла уже о том, что формировалось уже второе кольцо окружения, которое неизбежно отсекало нас от Горловки и от Донецка буквально через несколько дней, что, собственно, и состоялось бы, если бы мы не оставили всю дугу Краматорск – Дружковка – Константиновка.
До самого последнего момента я надеялся, что будет оказана помощь вооружением, которая поможет удержать город. Эта помощь постоянно запаздывала, постоянно была недостаточна, и на момент выхода я понимал, что мы сможем удержать город в случае его прямого штурма, но не сможем предотвратить его окружение»,
– отмечал Стрелков.
По его словам, у ополчения имелось три миномётные батареи, на складе на все эти батареи имелось всего 57 мин, имелось два исправных танка с полутора боекомплектами, три БМП, два БМД, один БТРД и две исправных «Ноны». При этом боеприпасов к «Нонам» критическим не хватало.
В другом интервью Стрелков отмечал, что на 2 исправные «Ноны» имелось 40 снарядов.
Впоследствии он не раз повторял, что основной причиной отступления из Славянска стала острая нехватка боеприпасов и техники и прямая угроза окружения.
А теперь про то, что Игорь Стрелков якобы получил деньги от украинского олигарха Рината Ахметова за сдачу Славянска (слухи ходят о «нескольких грузовиках»), в чем его обвинил в том числе и Евгений Пригожин. Сразу же возникает несколько вопросов: если Игорь Стрелков получил столько денег за сдачу города, то почему он не приобрел дорогую недвижимость, почему он не имеет собственного автомобиля, а передвигается на метро, где его неоднократно видели обычные москвичи? Куда делись эти деньги, если они были?
Как ни парадоксально, но чем больше времени проходит с момента оставления Стрелковым Славянска, тем больше обвинений по этому поводу сыпется в его адрес. В то время как об оставлении русского города Херсона, которое произошло совсем недавно, и городу при этом не грозило окружение, особо активные патриотические блогеры предпочитают либо не упоминать, либо называть это вынужденной и необходимой мерой.
Конфликт Стрелков – Пригожин: с чего все началось?
Возвращаясь к публичной дискуссии Пригожин – Стрелков, следует вспомнить, с чего она началась. После того как Игорь Стрелков в интервью «Национальной службе новостей» (НСН) раскритиковал руководство ЧВК «Вагнер», которое «отличную штурмовую пехоту бездарнейшим образом укладывают в лобовых атаках», и сделал несколько выпадов в адрес Евгения Пригожина (отметив, что он «не должен допускаться в публичное пространство из-за бэкграунда уголовника»), основатель «Вагнера» решил пригласить его в состав «музыкантов».
«Как старший начальник ЧВК «Вагнер» приглашаю господина Гиркина на фронт. Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений»,
– заявил Пригожин.
Игорь Стрелков в ответ не растерялся, и отметил, что если от ЧВК «Вагнер» последует конкретное предложение, он будет готов его рассмотреть.
«Я готов рассмотреть подобное предложение, если оно будет нормально оформлено и не будет выглядеть издевательством или специальной подставой в мой адрес…
Полагаю, что подобного рода предложения не должны делаться через публичные СМИ. Либо – раз уж они объявлены – должны быть подкреплены и развиты переговорами в нормальном режиме – т. е. через официальных представителей ЧВК «Вагнер». Которых в Москве (или хотя бы в Петербурге), я полагаю, более чем достаточно»,
Полагаю, что подобного рода предложения не должны делаться через публичные СМИ. Либо – раз уж они объявлены – должны быть подкреплены и развиты переговорами в нормальном режиме – т. е. через официальных представителей ЧВК «Вагнер». Которых в Москве (или хотя бы в Петербурге), я полагаю, более чем достаточно»,
– ответил Стрелков.
Подобный ответ был более чем корректным, учитывая, что штурмовое подразделение – это все-таки не специфика Игоря Стрелкова, как справедливо отметил военкор Юрий Котенок.
«Что касается того, поедет ли Гиркин на фронт. Думаю, что ему предоставляется реальный шанс оправиться на передовую, тем более что в прошлый раз его лишили такой возможности по трусости или скудоумию (не его). Другое дело, что зовут его в штурмовое подразделение, а это не совсем специфика Игоря.
Многие не понимают, кто такой Стрелков, и каков его боевой путь. Человек служил в ФСБ, работал по бандподполью в Чечне, имел успехи, за что награжден, но он никогда не командовал в полноценных войсковых операциях. Да, был назначен министром обороны ДНР, но это был символ, обусловленный успехом в Славянске и его популярностью.
Масштабных боевых операций он не проводил. Это правда. Взятие Славянска небольшим отрядом – классическая операция диверсантов…
Без взятия Славянска нынешняя СВО была бы невозможна. Но действия в общевойсковом бою, тем более командование штурмовым подразделением – другая специфика»,
Многие не понимают, кто такой Стрелков, и каков его боевой путь. Человек служил в ФСБ, работал по бандподполью в Чечне, имел успехи, за что награжден, но он никогда не командовал в полноценных войсковых операциях. Да, был назначен министром обороны ДНР, но это был символ, обусловленный успехом в Славянске и его популярностью.
Масштабных боевых операций он не проводил. Это правда. Взятие Славянска небольшим отрядом – классическая операция диверсантов…
Без взятия Славянска нынешняя СВО была бы невозможна. Но действия в общевойсковом бою, тем более командование штурмовым подразделением – другая специфика»,
– отметил Котенок.
И действительно, согласитесь, достаточно странно приглашать человека в звании полковника, которому уже за 50, в штурмовое подразделение.
А далее произошло выступление Евгения Пригожина, в котором он, кроме нецензурных оскорблений в адрес Стрелкова, заявил, что
«в Луганске он попадет под стандартную процедуру – совет командиров», где «пару десятков человек» скажут ему: «ты зачем сюда приехал?», а потом зададут вопросы «зачем ты сдал Славянск и брал деньги у Ахметова?»
Фактически это означало, что Стрелков должен приехать в Луганск на допрос.
Разумеется, после того как соответствующее заявление Пригожина появилось в СМИ, Игорь Стрелков отказался от вступления в ЧВК «Вагнер».
Зачем Стрелкова позвали в ЧВК «Вагнер»?
Уже после этого в публичном поле началась острая дискуссия: некоторые блогеры поспешили обвинить Игоря Стрелкова в трусости и в том, что он «искал повод отказаться» от участия в боевых действия в зоне СВО в составе «музыкантов». Однако хотелось бы, чтобы каждый читатель для себя ответил на вопрос: если бы вам предложили вступить добровольцем в некое подразделение, но при этом сопровождали это предложение оскорблениями и угрозами, согласились ли бы вы на это предложение?
«Проблема в уровне дискуссии, в уровне аргументации, а не в лексике. Уважающий себя человек не может опускаться в дискуссии, очной или заочной, не важно, до уровня аргументации Кургиняна»,
– так прокомментировал произошедшее боец Народной милиции ЛНР Андрей Морозов.
С этим вполне можно согласиться, однако возникает главный вопрос – почему Евгений Пригожин, который является одним из немногих бизнесменов, активно помогающих российским бойцам в зоне СВО, и владельцем небольшой частной армии (кстати говоря, имеющей сомнительную репутацию в Луганске до 24.02.2022), достаточно успешно действующей в ЛНР и ДНР, поступил так, а не иначе? Ведь очевидно, что никто реально не приглашал Стрелкова воевать в зоне специальной военной операции. Предложение было сделано таким образом, чтобы его не смогли принять.
Скорее всего, это является частью информационной атаки на Игоря Стрелкова, которая имеет две составляющие.
Во-первых, критика Стрелковым хода СВО достаточно сильно раздражает политические круги России, причем в том числе и частично – патриотические круги, отсюда и очередная очерняющая информационная кампания в его адрес.
Кроме того, дискредитация одного из главных критиков военной операции на национал-патриотическом фланге нужна в качестве отвлечения внимания общества на негодный объект, дабы выпустить пар. Зачем обсуждать «перегруппировку» под Харьковом или под Херсоном, если можно поговорить об оставлении Стрелковым Славянска в 2014 году?
Во-вторых, речь, по всей видимости, идет о том, что Игорю Стрелкову окончательно «закрывают дверь» на фонт – после неудачи попасть в зону СВО самостоятельно и отказа вступать в ЧВК «Вагнер» ему будут предъявлять претензии о том, что «если бы он хотел воевать, то уже бы воевал, возможность такая была». То, что на самом деле такой возможности у Стрелкова не было, обывателя волновать не будет – многие из нас не любят сопоставлять факты и выслушивать чьи-то аргументы, достаточно того, что мы услышали по телевизору или прочитали в СМИ.
Не очень понятно, зачем в этой кампании принял участие Евгений Пригожин, вероятно, таким образом он пытается зачистить конкурентов на патриотическом фланге.
В целом же можно констатировать, что вместо того, чтобы начать решать реальные проблемы Российской армии, наказывать реальных виновных в том, что СВО идет именно так, а не иначе, мы наблюдаем за тем, как объектами критики становятся люди, не имеющие никакой реальной власти, а наоборот – стремящиеся к тому, чтобы эти самые перемены состоялись. Это однозначно не идет на пользу России.