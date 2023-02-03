Зачем Пригожин приглашал Стрелкова в ЧВК «Вагнер»

Мифы о «сдаче Славянска»

«Я понимал, что Славянск в ближайшее время будет окружён, и я понимал, что никто его деблокировать не будет. Сил для деблокирования на территории Донецкой и Луганской республик нет, просто нет… Окружение Славянска, как только оно состоится, сразу после этого противник практически без боя будет занимать целые районы, которые находились за нашим фронтом, и которые никем не прикрывались.

В ночь, когда мы выходили из города, противник накануне вечером уже зашёл большой колонной в Артёмовск, в несколько минут разгромил тамошнюю комендатуру ополчения и занял город. То есть, речь шла уже о том, что формировалось уже второе кольцо окружения, которое неизбежно отсекало нас от Горловки и от Донецка буквально через несколько дней, что, собственно, и состоялось бы, если бы мы не оставили всю дугу Краматорск – Дружковка – Константиновка.

До самого последнего момента я надеялся, что будет оказана помощь вооружением, которая поможет удержать город. Эта помощь постоянно запаздывала, постоянно была недостаточна, и на момент выхода я понимал, что мы сможем удержать город в случае его прямого штурма, но не сможем предотвратить его окружение»,

Конфликт Стрелков – Пригожин: с чего все началось?

«Как старший начальник ЧВК «Вагнер» приглашаю господина Гиркина на фронт. Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений»,

«Я готов рассмотреть подобное предложение, если оно будет нормально оформлено и не будет выглядеть издевательством или специальной подставой в мой адрес…

Полагаю, что подобного рода предложения не должны делаться через публичные СМИ. Либо – раз уж они объявлены – должны быть подкреплены и развиты переговорами в нормальном режиме – т. е. через официальных представителей ЧВК «Вагнер». Которых в Москве (или хотя бы в Петербурге), я полагаю, более чем достаточно»,

«Что касается того, поедет ли Гиркин на фронт. Думаю, что ему предоставляется реальный шанс оправиться на передовую, тем более что в прошлый раз его лишили такой возможности по трусости или скудоумию (не его). Другое дело, что зовут его в штурмовое подразделение, а это не совсем специфика Игоря.

Многие не понимают, кто такой Стрелков, и каков его боевой путь. Человек служил в ФСБ, работал по бандподполью в Чечне, имел успехи, за что награжден, но он никогда не командовал в полноценных войсковых операциях. Да, был назначен министром обороны ДНР, но это был символ, обусловленный успехом в Славянске и его популярностью.

Масштабных боевых операций он не проводил. Это правда. Взятие Славянска небольшим отрядом – классическая операция диверсантов…

Без взятия Славянска нынешняя СВО была бы невозможна. Но действия в общевойсковом бою, тем более командование штурмовым подразделением – другая специфика»,

«в Луганске он попадет под стандартную процедуру – совет командиров», где «пару десятков человек» скажут ему: «ты зачем сюда приехал?», а потом зададут вопросы «зачем ты сдал Славянск и брал деньги у Ахметова?»

Зачем Стрелкова позвали в ЧВК «Вагнер»?

«Проблема в уровне дискуссии, в уровне аргументации, а не в лексике. Уважающий себя человек не может опускаться в дискуссии, очной или заочной, не важно, до уровня аргументации Кургиняна»,