Полковник армии США в отставке Макгрегор: Украина проигрывает в конфликте

В настоящее время Украина фактически находится на грани военного поражения. Демографическая ситуация в этой стране такова, что ставит под вопрос само ее существование. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.По утверждению эксперта, политическое и военное руководство США прекрасно понимают, что Украина проигрывает в конфликте. Киевский режим находится под угрозой исчезновения, столь плохо идут дела у украинского государства, считает Макгрегор.Одной из серьезнейших проблем современной Украины является демографическая ситуация. Сейчас из страны продолжается отток населения, около 25% украинских граждан после начала специальной военной операции покинуло страну. Кроме того, часть населения Украина потеряла после вхождения ряда регионов в состав Российской Федерации.Как отмечает Макгрегор, в настоящее время на Украине осталось от 18 до 22 миллионов человек. Это – почти столько же, сколько живет в небольших Нидерландах, подчеркивает военный эксперт. Таким образом, Украина вряд ли может теперь считаться крупным европейским государством.Здесь стоит отметить, что Макгрегор прав в своих оценках демографической ситуации на Украине. Вероятно, большая часть покинувших страну украинских граждан на родину уже не вернется: молодые женщины выйдут замуж и осядут в странах Европы, дети будут получать образование в европейских государствах. Та часть населения Украины, которая не эмигрировала, будет жить в сложной ситуации, поскольку украинское государство фактически обанкротилось, оно может существовать исключительно благодаря финансовой подпитке Запада.