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Полковник армии США в отставке Макгрегор: Украина проигрывает в конфликте

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Полковник армии США в отставке Макгрегор: Украина проигрывает в конфликте

В настоящее время Украина фактически находится на грани военного поражения. Демографическая ситуация в этой стране такова, что ставит под вопрос само ее существование. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.


По утверждению эксперта, политическое и военное руководство США прекрасно понимают, что Украина проигрывает в конфликте. Киевский режим находится под угрозой исчезновения, столь плохо идут дела у украинского государства, считает Макгрегор.

Одной из серьезнейших проблем современной Украины является демографическая ситуация. Сейчас из страны продолжается отток населения, около 25% украинских граждан после начала специальной военной операции покинуло страну. Кроме того, часть населения Украина потеряла после вхождения ряда регионов в состав Российской Федерации.

Как отмечает Макгрегор, в настоящее время на Украине осталось от 18 до 22 миллионов человек. Это – почти столько же, сколько живет в небольших Нидерландах, подчеркивает военный эксперт. Таким образом, Украина вряд ли может теперь считаться крупным европейским государством.

Здесь стоит отметить, что Макгрегор прав в своих оценках демографической ситуации на Украине. Вероятно, большая часть покинувших страну украинских граждан на родину уже не вернется: молодые женщины выйдут замуж и осядут в странах Европы, дети будут получать образование в европейских государствах. Та часть населения Украины, которая не эмигрировала, будет жить в сложной ситуации, поскольку украинское государство фактически обанкротилось, оно может существовать исключительно благодаря финансовой подпитке Запада.
Использованы фотографии:
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8 комментариев
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  1. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 16:34
    +2
    Украина проигрывает не в конфликте, она проигрывает свое место на географической карте мира..
    1. dauria
      dauria Сегодня, 16:49
      -2
      она проигрывает свое место на географической карте мира

      Тогда уж поясните , кому проигрывает ? Российским настоящим властителям такая победа не нужна . Судьба иранского аятоллы , или партверхушки КНДР вместо катания на суперяхтах по своим замкам в Европах ... wink Опять же несколько гражданств . Выбирай- не хочу . Семьи опять же ...
      У них мечта - вернуть всё на январь 2022 , не сильно заплатив за удивительно непонятно организованную авантюру СВО .
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 17:02
        0
        Российским настоящим властителям .Опять же несколько гражданств . Выбирай- не хочу . Семьи опять же ...

        Алексей назовите какого нибудь НАСТОЯЩЕГО властителя со вторым УКРАИНСКИМ гражданством.
  2. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 16:36
    +2
    Насчёт существовать благодаря финансовой поддержке Запада, скорее: расплачиваться, будучи ошельмована финансовыми мошенниками, поставившими её на деньги.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:40
    0
    Полковник в отставке год назад пророчил катастрофу ВСУ в течение нескольких месяцев....Вот уж на кого ссылаться не стал..Все зависит от многих факторов,и первый-желание и осознание необходимости победить нашим руководством.А не договорится ..
  4. Касатик
    Касатик Сегодня, 16:41
    -1
    Такие публикации уже начинают раздражать. Автор хотя бы поинтересовался, на кого он ссылается. Это полковник уволен в 2004 году, был консультантов ил министра обороны три месяца. Все! В остальном известен как отъявленный расист, "публицист" и тележурналист. Ссылка на сайт Зели - тоже показатель. Конечно, можно сказать: не нравится - не читай. А может на ВО лучше готовить публикации. а?
  5. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 16:42
    +1
    Иначе бы Западу не было нужды повышать ставки до риска ядерной войны и накачивать всем возможным оружием. Вопрос когда, такими темпами, на Окраине закончится боеспособное пушечное мясо и вход пойдёт польское
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:59
      +1
      Цитата: Prjanik
      Вопрос когда, такими темпами, на Окраине закончится боеспособное пушечное мясо и вход пойдёт польское

      Так вроде негласно - уже. А вообще странно. Люди живут одним днем. Клянут русскую армию, Путина и т.д. В церковь ходят, молятся. А вот стоит им напомнить про бомбежки Донбасса, про сожженных в Одессе - вытаращат глаза, как будто того и не было. В церковь ходят? Ну так подумайте, может то кара Божья "за все хорошее"?, за то что пили-гуляли на майдане, не думая, кто за то платит? Памяти нет совершенно. И думать не умеют