Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке

Власти Швейцарии, которая столетиями сохраняла нейтралитет, по крайней мере публично, в военных конфликтах, решили полностью отказаться от этого статуса. Сразу после начала российской спецоперации Берн занял откровенно проукраинскую позицию. Президент страны Иньяцио Кассис, посетив столицу Украины, продемонстрировал поддержку киевскому режиму. И хотя пока руководство Швейцарии отказывается от прямой поставки вооружений Киеву, недавно комиссия парламента одобрила реэкспорт произведенного в стране оружия на Украину.Выражая полною лояльность союзникам по НАТО в поддержке Украины, правительство Швейцарии пошло на дальнейшее ухудшение отношений с Россией. МИД страны выпустил отчет по итогам 2022 года, в котором заявлено, что Швейцария намерена пересмотреть отношения с РФ в следующей внешнеполитической стратегии. Берн мотивирует это тем, что Москва «отказалась принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины», что свидетельствует об отсутствии стремления российского руководства к мирному разрешению конфликта.— сказано в документе.При этом в отчете особо подчеркивается, что Швейцария осуждает российскую спецоперацию на Украине и всецело поддерживает западные санкции против РФ.Ранее Берн и Киев договорились, что Швейцария будет представлять интересы Украины в России на дипломатическом уровне. Для этого требовалось согласие Москвы, но оно, как подчеркнули в швейцарском МИД, так и не последовало.В Берне отмечали, что Швейцария с самого начала конфликта на Украине готова была предоставить сторонам свои услуги, в частности, переговорную площадку, а также субстантивную и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров, но Россия от этого отказалась. То, что любые переговоры с РФ сам себе запретил на законодательном уровне президент Зеленский, с полного одобрения Запада, в швейцарском МИД, естественно, не говорят.