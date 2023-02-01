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Швейцария намерена пересмотреть отношения с Россией в следующей внешнеполитической стратегии

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Швейцария намерена пересмотреть отношения с Россией в следующей внешнеполитической стратегии

Власти Швейцарии, которая столетиями сохраняла нейтралитет, по крайней мере публично, в военных конфликтах, решили полностью отказаться от этого статуса. Сразу после начала российской спецоперации Берн занял откровенно проукраинскую позицию. Президент страны Иньяцио Кассис, посетив столицу Украины, продемонстрировал поддержку киевскому режиму. И хотя пока руководство Швейцарии отказывается от прямой поставки вооружений Киеву, недавно комиссия парламента одобрила реэкспорт произведенного в стране оружия на Украину.


Выражая полною лояльность союзникам по НАТО в поддержке Украины, правительство Швейцарии пошло на дальнейшее ухудшение отношений с Россией. МИД страны выпустил отчет по итогам 2022 года, в котором заявлено, что Швейцария намерена пересмотреть отношения с РФ в следующей внешнеполитической стратегии. Берн мотивирует это тем, что Москва «отказалась принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины», что свидетельствует об отсутствии стремления российского руководства к мирному разрешению конфликта.

Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке

— сказано в документе.

При этом в отчете особо подчеркивается, что Швейцария осуждает российскую спецоперацию на Украине и всецело поддерживает западные санкции против РФ.

Ранее Берн и Киев договорились, что Швейцария будет представлять интересы Украины в России на дипломатическом уровне. Для этого требовалось согласие Москвы, но оно, как подчеркнули в швейцарском МИД, так и не последовало.

В Берне отмечали, что Швейцария с самого начала конфликта на Украине готова была предоставить сторонам свои услуги, в частности, переговорную площадку, а также субстантивную и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров, но Россия от этого отказалась. То, что любые переговоры с РФ сам себе запретил на законодательном уровне президент Зеленский, с полного одобрения Запада, в швейцарском МИД, естественно, не говорят.
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Использованы фотографии:
https://pxhere.com/ru/photo/557879
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4 комментария
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:57
    +1
    На что надеются в европах? Потасовки на границах приходят и уходят а основные страны будут всегда. И как они собираются прощенье вымаливать решительно не понятно, как и что будут петь своим когда придет момент переобуватся, и что будут с ними делать свои же после столь эпичного кидка и ограбления с враньем впридачу.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:01
      0
      Не понял про "прощенье".Кто и у кого?Весь этот западный сброд будет у нас прощенья просить??!!Да ладно,и не мечтайте.Может когда то и пожмут руку,держа камень в другой.
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 17:00
    0
    И что удивительного мы прочли? Швейцарский нейтралитет и раньше был больше на бумаге. Равно как Шведский и любой другой. Страна окружена НАТО и Евросоюзом, не имеет выхода к морю. Какая может быть независимая и (или) нейтральная политика? Во Вторую Мировую они благополучно сотрудничали с немцами, выдавали им евреев, прятали золото. В общем, удивляться не стоит.
  3. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:01
    0
    Дай Бог больше не иметь дел с этими лживыми мразями.