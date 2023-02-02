Крылатые ракеты Х-101 в Спецоперации

Подготовка бомбардировщика Ту-160 к боевому вылету, 2015 г. Фото Минобороны РФ
С первых дней полноправным участником Спецоперации по защите Донбасса является дальняя авиация воздушно-космических сил. Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы регулярно поднимаются в воздух и отправляют к намеченным целям крылатые ракеты разных типов. Широкое применение в текущей операции находят ракеты Х-101, отличающиеся высокими тактико-техническими характеристиками и имеющие иные преимущества.
Ракета в Спецоперации
Операция началась в феврале прошлого года с массированного ракетного удара по объектам украинской военной инфраструктуры. Как вскоре стало известно, в этих мероприятиях были задействованы ракетные комплексы сухопутного и морского базирования, а также дальняя авиация ВКС. Для поражения удаленных объектов противника бомбардировщики используют весь спектр имеющихся крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ), включая новую Х-101.
Насколько известно, ракета Х-101 применяется самолетами Ту-95МС и Ту-160. После необходимой подготовки носители поднимаются с аэродрома Энгельс и отправляются в зону выполнения пуска. Высокие характеристики современных КРВБ позволяют выполнять запуск над территорией страны и на большом удалении от зоны боевых действий.
Далее ракеты самостоятельно добираются до украинской территории и берут курс на назначенные цели. Полет выполняется на малой высоте, что помогает пройти через зоны ответственности противовоздушной обороны противника. Цель поражается с максимально возможной точностью и с минимальным отклонением. Осколочно-фугасная боевая часть большой мощности обеспечивает уничтожение разных объектов, вплоть до достаточно крупных строений.
Ракета Х-101 в грузоотсеке. Фото Минобороны РФ
Цели для ракет
По известным данным, в первые месяцы Спецоперации изделия Х-101 использовались для нанесения ударов по отдельным важным объектам – складам, командным пунктам и т.п. Начиная с октября, такие КРВБ вместе с другим вооружением применяются в рамках массированных ударов по инфраструктуре. В зависимости от особенностей цели, на нее может быть направлена одна ракета или несколько. Также возможны комбинированные удары оружием разных типов.
Министерство обороны пока не публикует подробные сведения о применении ракет Х-101. Однако можно предположить, что уже использовано до нескольких сотен таких изделий и поражено сопоставимое число целей. В целом такие КРВБ показывают высокую эффективность, что подтверждается средствами объективного контроля. Кроме того, с украинской стороны регулярно поступают фото и видео, показывающие пролеты и попадания Х-101. Эти материалы могут быть косвенным подтверждением эффективности российских ракет.
Любопытно, что после каждого ракетного удара киевский режим «отчитывается об успехах» своей ПВО. Каждый раз утверждается, что сбиты десятки БПЛА и КРВБ, включая изделия Х-101. Однако в реальности практически все ракеты и беспилотники справляются с поставленными задачами и поражают назначенные цели.
Следует признать, что не всем крылатым ракетам удается выполнить их миссию. Небольшой процент изделий действительно сбивает вражеская ПВО – хотя и с большим трудом и с повышенным расходом зенитных ракет. Также имеют место технические неполадки, приводящие к падению ракеты. Впрочем, все это достаточно редкие случаи, и почти все КРВБ Х-101, как и другое оружие, достигают своих целей.
Х-101 на внешней подвеске ракетоносца Ту-95МС. Фото Lostarmour.info
В последние месяцы применение ракет Х-101 стало регулярным и массовым. Такая практика демонстрирует высокую эффективность, и, по всей видимости, от нее не будут отказываться. Это означает, что современные КРВБ останутся полноправными участниками принудительной демилитаризации Украины.
Современное оружие
КРВБ Х-101 является самым новым боеприпасом на вооружении российской дальней авиации. Разработка этого изделия и его ядерной версии с индексом Х-102 велась с середины девяностых годов. К концу двухтысячных ракета вышла на испытания, а в первой половине прошлого десятилетия завершила необходимые проверки и была рекомендована к принятию на вооружение. В 2015 г. серийные изделия Х-101 впервые применили по реальным целям в Сирии.
Ракета Х-101 может считаться развитием идей, заложенных ранее в проекте Х-55/555. При ее разработке использовали хорошо освоенные и проверенные временем идеи и решения. Одновременно с этим внедрили новые технологии и компоненты.
Для изделия Х-101 разработали новый планер сниженной заметности. Он имеет вытянутый фюзеляж с раскладываемым крылом и оперением. Планер отличается особыми формами внешних поверхностей и конструкционными материалами. Сообщается, что КРВБ в таком исполнении способна прорывать ПВО более эффективно, чем предыдущие Х-55/555.
Сохранен маршевый турбореактивный двигатель с ограниченной тягой и малым ресурсом. С его помощью обеспечивается высокая дозвуковая скорость полета. Максимальная дальность – 5500 км. Высокие летные характеристики позволяют составлять оптимальные маршруты полета с учетом возможных угроз.
Пролет ракеты где-то над Украиной. Фото Telegram / ChDambiev
По известным данным, Х-101 получила комбинированную систему управления. Она включает автопилот, средства инерциальной и спутниковой навигации. Также сообщается о наличии радиолокационной или оптико-электронной коррекции по эталонной карте местности – на всем протяжении полета либо вблизи цели. Сейчас в зарубежных профильных СМИ обсуждаются фотографии КРВБ Х-101, упавшей где-то на Украине. На этом изделии присутствует окно с объективом, что указывает на применение оптических средств.
Как и более старые отечественные КРВБ, современная Х-101 оснащена осколочно-фугасной боевой частью. Масса – 400 кг. Практика показала, что такой боезаряд справляется с разрушением различных строений, эффективно поражает склады, скопления техники и т.д. Унифицированная крылатая ракета Х-102, в свою очередь, оснащается специальной боевой частью. Мощность ядерного боезаряда пока не сообщалась.
Носителями ракет Х-101 являются основные стратегические бомбардировщики-ракетоносцы российских ВКС. Так, Ту-160 несет ракеты всех основных типов на двух внутренних барабанных установках – суммарно до 12 ед. Также ракеты совместимы с модернизированным ракетоносцем Ту-95МС. Этот самолет несет КРВБ на внешней подвеске на пилонах под крылом, всего 8 ед.
Боевой опыт
Крылатые ракеты Х-101 были впервые применены по реальной цели в ноябре 2015 г. в ходе сирийской операции. В дальнейшем бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 неоднократно доставляли такие изделия в район пуска, и затем они поражали назначенные цели. В общей сложности было израсходовано несколько десятков ракет и поражены практически все намеченные цели в виде тех или иных объектов террористов.
Попадание Х-101 в цель. Виден дымный след упавшей ракеты. Крупное облако дыма - последствие подрыва промахнувшейся ЗУР. Фото Telegram / "Сердце милитариста"
В Сирии новые отечественные КРВБ подтвердили расчетные характеристики и продемонстрировали, как минимум, часть своих возможностей. При этом следует отметить, что ракеты применялись в специфической обстановке. Противник в лице террористических организаций не располагал полноценной ПВО и имел лишь отдельные средства с ограниченными характеристиками.
С февраля-марта прошлого года изделия Х-101 применяются для демилитаризации Украины. На этот раз им пришлось столкнуться с полноценной армией, имеющей разнообразные зенитные системы. Тем не менее, наличие ПВО, построенной по советским стандартам, не помогло противнику. Х-101 успешно преодолевают радиолокационные поля и зоны поражения ЗРК, после чего поражают указанные цели. Потери от ПВО минимальны и не оказывают влияния на общие результаты ударов. Более того, подобные риски учитываются на стадии подготовки удара, и принимаются необходимые меры.
Работа продолжается
Крылатая ракета воздушного базирования Х-101 и ее ядерный вариант Х-102 поступили на вооружение ВКС всего несколько лет назад. Однако за прошедшее время они успели принять участие уже в двух военных операциях и поразили большое количество наземных целей. При этом Спецоперация на Украине пока не завершена – и можно ожидать, что дальние бомбардировщики продолжат запускать крылатые ракеты всех типов, включая Х-101.
За время эксплуатации и боевого применения изделие Х-101 подтвердило расчетные характеристики и показало высокую эффективность при решении всех поставленных задач. Имея преимущества перед предшественниками, эта ракета вскоре должна будет полностью вытеснить их и полностью занять важнейшую нишу. И это дополнительно улучшит возможности нашей дальней авиации.