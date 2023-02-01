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В Лондоне более полумиллиона человек вышли на митинг за повышение зарплат

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В Лондоне более полумиллиона человек вышли на митинг за повышение зарплат

В центре столицы Великобритании Лондона более 500 тысяч человек проводят митинг под лозунгами повышения заработной платы на фоне резкого роста стоимости жизни в стране. Об этом сообщает сразу несколько британских средств массовой информации.


По утверждению масс-медиа, митинг является самым масштабным в стране за последние десять лет. Он сопряжен с забастовкой работников сразу нескольких сфер: бастовать вышли учителя, государственные служащие, водители автобусов, персонал аэропортов, железнодорожные рабочие и даже сотрудники служб безопасности. Что интересно, многие участники митинга заявляют, что получают неплохие деньги, но отстаивают права и интересы тех сограждан, которым платят мало.

Британские профсоюзы планируют проведение забастовки на протяжении еще 18 дней в феврале и в марте. Митинговать будут не только в Лондоне, но и в других городах страны. Людей не устраивает высокая стоимость жизни, причем экономическое положение британских граждан начало стремительно ухудшаться после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине и последовавшими за ним антироссийскими санкциями.

Сейчас британское правительство выделяет многомиллионные транши Украине, не решая при этом социальных проблем внутри самого Соединенного королевства. Как следствие – рост протестной активности населения, многочисленные митинги, недовольство политикой правящего режима. Премьер-министру Великобритании Риши Сунаку стоило бы сосредоточить свое внимание на внутренних вопросах страны, а не на организации военной и финансовой помощи Украине.
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15 комментариев
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  1. Andron78
    Andron78 Сегодня, 17:15
    +3
    Британские профсоюзы, обещаем, что жить будет еще хуже, т.к. ни конца ни края помощи вашего правительства украинской прорве нет.
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 17:29
      +4
      Давайте, британские трудящиеся, сверните шею проклятым империалистическим свиньям, гоните ушастого наследника Тутти и его заднеприводных лакеев. Требуется поставить британским товарищам карабины и вперед на Букенгемский дворец, по пути почту, телеграф, телефон и банки...
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 17:31
        +2
        И пабы! laughing
        тттттттттттттттттттттттт
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 17:32
        +9
        Цитата: хрыч
        Давайте, британские трудящиеся, сверните шею проклятым империалистическим свиньям, гоните ушастого наследника Тутти и его заднеприводных лакеев. Требуется поставить британским товарищам карабины и вперед на Букенгемский дворец, по пути почту, телеграф, телефон и банки...

        Завидуете?
        1. lucul
          lucul Сегодня, 17:40
          +2
          Завидуете?

          А чего завидовать ? Без русских ресурсов весь мир стал резко на подсосе жить . Ссудный процент никак не спасает их ситуацию ))))
          Потому как одними деньгами не наешься и не согреешься , для этого нужны ресурсы ,а не фантики.
          Не зря же индейцы сказали колонизаторам :
          «Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть». Индейская мудрость. А до этого ты будешь считать, что деньги — это всеобщий эквивалент и за них все можно приобрести. А когда уже не будет ни птицы, ни рыбы, ни воды и ничего, то ты со своими деньгами тогда ты и останешься.
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 18:09
            +1
            Цитата: lucul
            Завидуете?

            А чего завидовать ? Без русских ресурсов весь мир стал резко на подсосе жить . Ссудный процент никак не спасает их ситуацию ))))

            Ну хотя бы тому что где то профсоюзы могут вывести 0.5млн человек на демонстрацию.
            1. awdrgy
              awdrgy Сегодня, 19:29
              0
              Конечно сильно ,но вот думаю,возможно это игра и им просто позволяют пока есть жирок,а в случае ж..пы будет не до шуток и их того? Вообще интересно,результата добьются или все это типа -"я не могу поверить что возможно ударить человека дубинкой и это незаконно"? Какие у них реальные рычаги влияния если их пошлют или запихнут в каталажку и обработают?
        2. Aleksandre
          Aleksandre Сегодня, 17:41
          +4
          Цитата: Арон Заави
          Завидуете?

          Ну, пусть и выглядывая аккуратно из норки, но все же приятно осознавать, что хоть кто-то не сцыт lol
      3. 4ekist
        4ekist Сегодня, 17:37
        +1
        Риши Сунаку стоило бы сосредоточить внимание на внутренних вопросах страны, а не на организации помощи Украине.

        Пусть страна митингует, лозунг " Пролетарии всех стран соединяйтесь! " для Лондона не актуален.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:19
    0
    Повышение зарплат ничего не даст если цены будут расти на все. А раз цены растут и зарплат не хватает, значит в стране инфляция. Добро пожаловать в период распада мелокбританского содружества.
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 17:21
    +3
    Где им до премудрости русского народа! Он в мире единственный, кто понимает, что главное, "чтобы не было войны и революции..."
    Наверное поэтому против него Запад так ополчился.
  4. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 17:31
    0
    Демократия/монархия в опасности!
    Очень плохо, что мелкобритания отправила танки вна 404. Нечем будет демонстрантов утюжить.
    Ну хоть истребители остались. Могут на сверхзвуке по Лондону между домами пролететь низенько, авось разбежится чернь в страхе!
    Не умеют прививать согражданам истинные арийско-фашистские ценности, ай-яй-яй!
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:32
    +1
    Помнится, когда в Киеве горлопанило 10 000, в Лондонии орали, что власть должна уйти, ибо таково мнение народа... Так это, а когда 50 раз по 10 тысяч - не пора ли вас на Тауэр-Бридж вешать?
  6. spirit
    spirit Сегодня, 17:38
    +3
    Вот это темнота!Они даже не могут "отнестись с пониманием" на понижение уровня жизни.Наслушаються всяких философов типо Джон Локка за право бастовать против зажравшегося правительства.Сразу видно дикари!Елбасы на них нету fool
  7. T800-101
    T800-101 Сегодня, 18:05
    +2
    Только один вопрос. Почему там нет наших подстрекателей, громко рассказывающих митингующим сколько британское правительство тратит на Украину? Хотя бы Арамовича направили, благо он уже в Лондоне, на дорогу тратиться не нужно.