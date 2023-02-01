В Лондоне более полумиллиона человек вышли на митинг за повышение зарплат

В центре столицы Великобритании Лондона более 500 тысяч человек проводят митинг под лозунгами повышения заработной платы на фоне резкого роста стоимости жизни в стране. Об этом сообщает сразу несколько британских средств массовой информации.По утверждению масс-медиа, митинг является самым масштабным в стране за последние десять лет. Он сопряжен с забастовкой работников сразу нескольких сфер: бастовать вышли учителя, государственные служащие, водители автобусов, персонал аэропортов, железнодорожные рабочие и даже сотрудники служб безопасности. Что интересно, многие участники митинга заявляют, что получают неплохие деньги, но отстаивают права и интересы тех сограждан, которым платят мало.Британские профсоюзы планируют проведение забастовки на протяжении еще 18 дней в феврале и в марте. Митинговать будут не только в Лондоне, но и в других городах страны. Людей не устраивает высокая стоимость жизни, причем экономическое положение британских граждан начало стремительно ухудшаться после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине и последовавшими за ним антироссийскими санкциями.Сейчас британское правительство выделяет многомиллионные транши Украине, не решая при этом социальных проблем внутри самого Соединенного королевства. Как следствие – рост протестной активности населения, многочисленные митинги, недовольство политикой правящего режима. Премьер-министру Великобритании Риши Сунаку стоило бы сосредоточить свое внимание на внутренних вопросах страны, а не на организации военной и финансовой помощи Украине.