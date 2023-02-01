Представитель украинской военной разведки заявил о предполагаемой активизации боевых действий в феврале-марте 2023 года

В феврале-марте 2023 года на Украине активизируются боевые действия. Об этом заявил официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала «FreeДом».По утверждению представителя военной разведки, сейчас ВСУ находятся перед началом очень активной фазы боевых действий. Юсов также признал, что украинская армия несет потери, отметив, что, «к сожалению, потери есть и у нас». Отметим, что киевский режим не очень любит признавать факт высоких потерь на фронте.Активизация боевых действий в феврале – марте 2023 года может последовать вслед за оказанием Украине очередной военной помощи со стороны Запада. Украинская армия может попытаться перейти в контрнаступление на некоторых направлениях.Ранее военные эксперты заявляли, что ВСУ могут попытаться перейти в контрнаступление в Запорожской области России, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крымский полуостров в районе Мариуполя или Бердянска.В то же время, на Украине ожидают и наступления российских вооруженных сил на позиции украинских формирований в Донбассе и Запорожье. Собственно, пока именно российская армия демонстрирует успехи, освобождая играющие важную роль в обороне ВСУ населенные пункты Донбасса. Например, уже освобожден Соледар, российские войска активно действуют в Угледаре, воюют на окраинах Артемовска (украинские власти называют этот город Бахмутом).