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Норвегия вслед за Швецией планирует поставить Киеву партию боевых машин пехоты CV9030N

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Норвегия вслед за Швецией планирует поставить Киеву партию боевых машин пехоты CV9030N

Норвегия вслед за Швецией может передать Украине боевые машины пехоты CV90, данный вопрос находится на рассмотрении правительства страны. Как заявили в Осло, Норвегия постоянно консультируется с Киевом по возможным поставкам вооружений.


Норвежское Минобороны намерено передать Украине большую партию военной помощи, которая может включать и боевые машины пехоты CV9030N (Strf 9030) из наличия норвежской армии. Пока речи о количестве БМП и сроках их поставки не идет, все на уровне консультаций. Сейчас норвежцы определяют, поможет ли их военная помощь Украине победить российскую армию.

Правительство постоянно рассматривает вопрос о том, должна ли Норвегия присылать Украине больше оружия (...) Мы имеем хороший диалог с Украиной и союзниками относительно потребностей. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно

- заявил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грамм.

На вооружении норвежской армии стоят 164 БМП CV9030N (Strf 9030), специально разработанных для Норвегии. Индекс 30 обозначает, что машина вооружена 30-мм автоматической пушкой Bushmaster II вместо 40-мм стандартной 40-мм автоматической пушки Bofors L70. Кроме того, от шведской версии CV9040 норвежская отличается более мощным двигателем мощностью 605 л.с. и дополнительным люком командира десанта с правой стороны в кормовой части БМП.

Ранее Швеция объявила о поставке Украине 50 боевых машин пехоты CV90 в модификации CV9040. Шведская версия как раз с 40-мм пушкой L70 Boffors. Поставка должна пройти в ближайшее время, вместе с БМП шведы отправят Киеву 55-мм самоходные установки Archer и противотанковые комплексы NLAW.
Использованы фотографии:
Минобороны Норвегии
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7 комментариев
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  1. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 17:42
    +8
    Плохая новость. CV9030(40) по совокупности параметров огневого могущества, бронирования, десантовместимости и мобильности одна из лучших в мире серийных БМП, если не просто лучшая.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:50
      -5
      Цитата: ColdWind
      Плохая новость. CV9030(40) по совокупности параметров огневого могущества, бронирования, десантовместимости и мобильности одна из лучших в мире серийных БМП, если не просто лучшая.

      Вы уверены ? В каких боевых действиях она участвовала именно полноценных ,а не карательных типо афгана и т.д.
      Красивые ,хорошо и ярко горят наверное .
      Окраину напичкают разномастной военной техникой ,вот интересно а как ремонтировать будут ? Да и вообще чтобы разобраться там месяцы нужно ,а то и годы
    2. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 17:52
      +6
      А если учесть тот факт что янки уже отправили партию БМП M2 Bradley, ситуация становится совсем кислой. Тяжелые западные танки при поддержки этих БМП могут много проблем нам на фронте создать.
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 17:57
        +2
        Мардеры еще. БМП ± одного класса. Тяжелые танки без БМП не могут эффективно воевать, либо вместе либо никак. Пехота, БПЛА и артиллерия просто по умолчанию.
        В танковой бригаде США 87 танков и ~140 БМП. Вот и смотрите что сейчас важнее.
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 18:41
        -1
        Цитата: Федор Соколов
        А если учесть тот факт что янки уже отправили партию БМП M2 Bradley, ситуация становится совсем кислой. Тяжелые западные танки при поддержки этих БМП могут много проблем нам на фронте создать.

        Без поддержки авиации ,это все очень хорошо поджигается и уничтожается ..Тактика натовская вам не известна ? Сперва авиация все превращает в пыль ,а потом идет бронетехника ..Если стреляют ,то опять авиацию вызывают и та утюжит все еще раз (а пехота булочки с джемом трескает ))))
        Так что еще посмотрим кто кого ..Отличная тренировка будет нашим ВС !
        И если додавим укрорейх-нато ,то рейтинг нашей Армии и вооружения взлетит на высший уровень и сейчас он на немалый Россия в одиночку воюет против 50 стран нато
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 17:49
    +1
    Стоило только им почувствовать слабину, и пожалуйста, лавинообразный поток всего чего только можно. Красные линии не работают noтолько смех вызывают
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:52
      0
      Цитата: Alien From
      Стоило только им почувствовать слабину, и пожалуйста, лавинообразный поток всего чего только можно. Красные линии не работают noтолько смех вызывают

      А может все как раз наоборот Почувствовали ,что скоро фронт рухнет и укропы уже мало желающих воевать ..Вот и пообещали им , а уж дойдут или нет тут вопрос другой .Такая разномастная бронетехника ,думаю наоборот создаст кучу проблем ..Ведь она очень нежная и дорогущая и ею управлять не так просто Очень хочу увидеть эти останки горящии на полях окраины
      Вспомните хамеры поставленные киеву при порошенко ,что то на передовых я их так и не увидел ..х е хе По ходу дела и с этим все так и будет