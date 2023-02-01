Норвегия вслед за Швецией планирует поставить Киеву партию боевых машин пехоты CV9030N

Правительство постоянно рассматривает вопрос о том, должна ли Норвегия присылать Украине больше оружия (...) Мы имеем хороший диалог с Украиной и союзниками относительно потребностей. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно

Норвегия вслед за Швецией может передать Украине боевые машины пехоты CV90, данный вопрос находится на рассмотрении правительства страны. Как заявили в Осло, Норвегия постоянно консультируется с Киевом по возможным поставкам вооружений.Норвежское Минобороны намерено передать Украине большую партию военной помощи, которая может включать и боевые машины пехоты CV9030N (Strf 9030) из наличия норвежской армии. Пока речи о количестве БМП и сроках их поставки не идет, все на уровне консультаций. Сейчас норвежцы определяют, поможет ли их военная помощь Украине победить российскую армию.- заявил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грамм.На вооружении норвежской армии стоят 164 БМП CV9030N (Strf 9030), специально разработанных для Норвегии. Индекс 30 обозначает, что машина вооружена 30-мм автоматической пушкой Bushmaster II вместо 40-мм стандартной 40-мм автоматической пушки Bofors L70. Кроме того, от шведской версии CV9040 норвежская отличается более мощным двигателем мощностью 605 л.с. и дополнительным люком командира десанта с правой стороны в кормовой части БМП.Ранее Швеция объявила о поставке Украине 50 боевых машин пехоты CV90 в модификации CV9040. Шведская версия как раз с 40-мм пушкой L70 Boffors. Поставка должна пройти в ближайшее время, вместе с БМП шведы отправят Киеву 55-мм самоходные установки Archer и противотанковые комплексы NLAW.