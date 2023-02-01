К концу второго квартала будет завершена подготовка 15 тысяч военных, после чего планируется поставить цель подготовить еще 15 тысяч

Западные союзники Киева всерьез обеспокоены наращиванием сил российской армии на Украине, что служит явным признаком скорого масштабного наступления ВС РФ. Стремясь хоть как-то помочь ВСУ хотя бы удержать существующие рубежи обороны, страны НАТО увеличивают поставки вооружений, снимая все больше ограничений по их виду. Одновременно европейские союзники торопятся помочь украинскому командованию в покрытии дефицита кадровых военных, кои все больше выбывают из строя, особенно в боях на Донецком участке фронта.Высокопоставленный европейский чиновник в Брюсселе сообщил журналистам, что Евросоюз намерен вдвое увеличить количество украинских военных в рамках тренировочной миссии с 15 тысяч до 30 тысяч.— сообщил источник о двукратном увеличении «конвейерного производства» боевиков для ВСУ.Окончательное решение о масштабах и мерах военной помощи, в том числе в части подготовки военнослужащих по стандартам НАТО в тренировочных лагерях европейских стран, будет принято, скорее всего, в ходе саммита ЕС-Украина. Собрание европейских союзников Украины запланировано на 3 февраля, пройдет оно, вероятнее всего, в Киеве. И снова, по какой-то необъяснимой для российского гражданина причине, саммит спонсоров киевского режима, очевидно, пройдет в полной безопасности от ракетных ударов со стороны ВС РФ.