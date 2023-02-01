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Евросоюз намерен вдвое увеличить количество украинских военных в рамках тренировочной миссии

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Евросоюз намерен вдвое увеличить количество украинских военных в рамках тренировочной миссии

Западные союзники Киева всерьез обеспокоены наращиванием сил российской армии на Украине, что служит явным признаком скорого масштабного наступления ВС РФ. Стремясь хоть как-то помочь ВСУ хотя бы удержать существующие рубежи обороны, страны НАТО увеличивают поставки вооружений, снимая все больше ограничений по их виду. Одновременно европейские союзники торопятся помочь украинскому командованию в покрытии дефицита кадровых военных, кои все больше выбывают из строя, особенно в боях на Донецком участке фронта.


Высокопоставленный европейский чиновник в Брюсселе сообщил журналистам, что Евросоюз намерен вдвое увеличить количество украинских военных в рамках тренировочной миссии с 15 тысяч до 30 тысяч.

К концу второго квартала будет завершена подготовка 15 тысяч военных, после чего планируется поставить цель подготовить еще 15 тысяч

— сообщил источник о двукратном увеличении «конвейерного производства» боевиков для ВСУ.

Окончательное решение о масштабах и мерах военной помощи, в том числе в части подготовки военнослужащих по стандартам НАТО в тренировочных лагерях европейских стран, будет принято, скорее всего, в ходе саммита ЕС-Украина. Собрание европейских союзников Украины запланировано на 3 февраля, пройдет оно, вероятнее всего, в Киеве. И снова, по какой-то необъяснимой для российского гражданина причине, саммит спонсоров киевского режима, очевидно, пройдет в полной безопасности от ракетных ударов со стороны ВС РФ.
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Использованы фотографии:
МО Украины
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14 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:57
    -1
    Да все эти эрзац-тренировки, это все равно что фольксштурм готовить. Чисто для очистки совести и траты бюджетных средств. две недели. Месяц индивидуальных тренировок и действий малых групп в основном по антитеррористическому стандарту. Зачистка помещении, гуськом за бронетехникой и прочая ересь. Лучше б окопы учились копать. Вернее хуже. Хотя если из такой уж логики пусть лучше так готовят чем по настоящему.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:07
      -2
      К концу второго квартала будет завершена подготовка 15 тысяч военных, после чего планируется поставить цель подготовить еще 15 тысяч

      При таких интенсивных боевых действиях думаю скоро уже укроптеки закончатся ,где брать будете ? Это Россия еще не применяла ковровых бомбардировок ,но думаю как танки натовские появятся ,так все и начнется ..
      ВВП помнится еще весной потребовал увеличить производство ракет до 100 штук в сутки ..Там еще и Иран нам подкинет и КНДР у них склады забиты ..
      На что надеются укрорейх ?
  2. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 17:59
    -1
    Наступление будет в конце весны, начале лета.Вот тогда и посмотрим чего мы стоим и чему научились. Если опять драпанем , можно смело бечь в Казахстан, или выкапывать Максим ( в зависимости от патриотического настроя)
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 18:03
      -1
      Вам ближе в Польшу похоже. И это...не надо обобщать. если вы лично "драпали" уже то так про себя и пишите. Я мол уже драпал и опять собираюсь.... А то надо же оценка "драпанули" Как про всу из Соледара так спорите до упаду что "не драпанули а организованно отошли на следующий рубеж". как про наших так "опять драпанем" Че то галушками и салом попахивают такие двойные стандарты. Хотя по вашим комментам с навязчивым вбросаем про "стратегическую инициативу" и святой вере в какой-о там весенний наступ у противника и так все понятно.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 18:07
      +1
      можно смело бечь в Казахстан

      А позвольте спросить: Кому Вы там нужны ? И куда будете бежать когда казахские наци. будут бить вас по физиономии ?
      1. james
        james Сегодня, 18:12
        +1
        Хорошо, если только бить.
        Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:20
      -2
      . Наступление будет в конце весны

      . опять драпанем , можно смело бечь в Казахстан

      В конце весны всу смогут только на причиндалы себе наступить. Сейчас начало февраля и есть 150 000 скучающих бойцов...
      1. Жан Батист
        Жан Батист Сегодня, 18:43
        +1
        150 000 Которых нельзя сконцентрировать для наступления, из за плотной работы по тылам и недостаточного оснащения средствами прорыва обороны ,плохой логистики . И совокупно численного перевеса нет, технологического преимущества по сути тоже. В таком раскладе без заград отрядов, (как у укров )наступление с нашей стороны возможно только тактическое, все остальное приведет к истощению как это было после взятия Северодонецка, а учитывая что у противоположной стороны нет другого политического выбора кроме наступления логично встретить его в обороне, а если у противника не хватит сил , контратаковать!...а если хватит, следующие комментарии мы с вами будем в окопах писать.
  3. james
    james Сегодня, 18:09
    +3
    " мы еще и не начинали", "все по плану" и вот результат:
    Евросоюз намерен вдвое увеличить количество украинских военных в рамках тренировочной миссии,
    Норвегия вслед за Швецией планирует поставить Киеву партию боевых машин пехоты CV9030N,
    «Большая часть Европы вооружена старыми вариантами F-16»: в польской прессе изучают возможных поставщиков истребителей для Украины,
    Президент России назвал приоритетной задачей Минобороны недопущение обстрелов регионов страны украинскими формированиями,
    и т.д.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 18:18
      0
      ""Войско взбунтовалось, говорят царь не настоящий "" (С) вот так, ни убавить, ни прибавить sad
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 18:27
      -2
      Евросоюз намерен вдвое увеличить количество украинских военных в рамках тренировочной миссии,

      Как выход сделать так чтобы неоткуда было брать резервы. Жестоко но ковровые бомбардировки краины лучший способ , умерла так умерла.
      1. Skeptik3
        Skeptik3 Сегодня, 18:48
        +1
        Невозможно. ПВО не пускает. А прорывать не умеют.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 19:10
          0
          Невозможно. ПВО не пускает.

          Так про это я не раз говорил и получал минусы, но факт остаётся фактом ПВО каклов не уничтожено как нам говорили ещё в начале лета.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:14
    -1
    . И снова, по какой-то необъяснимой для российского гражданина причине, саммит спонсоров киевского режима, очевидно, пройдет в полной безопасности от ракетных ударов со стороны ВС РФ.

    А может они там бессмертные, спонсоры эти. Так рисковать. Бывает и незаряженное ружьё стреляет