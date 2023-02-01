В настоящее время приоритетной задачей для Министерства обороны Российской Федерации является недопущение обстрелов российских регионов со стороны украинских формирований. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, пострадавшей в приграничных населенных пунктах.По словам президента, вопрос недопущения обстрелов находится в компетенции военного ведомства. Отметим, что после начала специальной военной операции на Украине ВСУ периодически обстреливают приграничные населенные пункты в Белгородской, Брянской и Курской областях страны. В результате обстрелов со стороны Украины разрушаются жилая и общественная инфраструктуры, есть погибшие и раненые мирные жители.Однако прекращение обстрелов российской территории возможно лишь в том случае, если украинские формирования будут «отодвинуты» от государственной границы Российской Федерации, а эта задача, в свою очередь, требует их разгрома. Кроме того, неизбежно встает вопрос и о защите территорий Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик, которые входят в состав Российской Федерации по итогам состоявшихся в них референдумов.Таким образом, единственный путь к прекращению обстрелов российской территории – полный разгром ВСУ, который позволит изменить существующий на Украине политический режим, представляющий угрозу безопасности российского государства.