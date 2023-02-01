Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент России назвал приоритетной задачей Минобороны недопущение обстрелов регионов страны украинскими формированиями

49
Президент России назвал приоритетной задачей Минобороны недопущение обстрелов регионов страны украинскими формированиями

В настоящее время приоритетной задачей для Министерства обороны Российской Федерации является недопущение обстрелов российских регионов со стороны украинских формирований. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, пострадавшей в приграничных населенных пунктах.


По словам президента, вопрос недопущения обстрелов находится в компетенции военного ведомства. Отметим, что после начала специальной военной операции на Украине ВСУ периодически обстреливают приграничные населенные пункты в Белгородской, Брянской и Курской областях страны. В результате обстрелов со стороны Украины разрушаются жилая и общественная инфраструктуры, есть погибшие и раненые мирные жители.

Однако прекращение обстрелов российской территории возможно лишь в том случае, если украинские формирования будут «отодвинуты» от государственной границы Российской Федерации, а эта задача, в свою очередь, требует их разгрома. Кроме того, неизбежно встает вопрос и о защите территорий Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик, которые входят в состав Российской Федерации по итогам состоявшихся в них референдумов.

Таким образом, единственный путь к прекращению обстрелов российской территории – полный разгром ВСУ, который позволит изменить существующий на Украине политический режим, представляющий угрозу безопасности российского государства.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
49 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:55
    -9
    Значит чисто практически, следует ждать большого наступления на Изюм....И может быть навстречу из Запорожья.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:57
      +14
      Чтобы избежать обстрелов надо освобождать Харьковскую,Сумскую,Черноговскую..Николаевскую...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:02
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Чтобы избежать обстрелов надо освобождать Харьковскую,Сумскую,Черноговскую..Николаевскую...


        Короче по Днепру прийдётся делить Украину иначе опасность будет сохраняться и дальше.


        С Харьковом вообще интересные дела.В марте 2022 года Русская армия каталась по центру Харькова на броневиках Тигр. Видео есть в сети.Но почему ушли из Харькова?Не хватало сил контролировать город и решили передислацироваться или не было поддержки со стороны местного населения?Площадь Харькова 350 кв.км.Вроде бы не так много.Не больше Донецка.
        1. Николай310
          Николай310 Сегодня, 18:04
          +9
          а снаряды через Днепр не летают что ли? или Запорожье под обстрелами предлагаете оставить?
        2. леонидыч
          леонидыч Сегодня, 19:30
          0
          А нас там никто и не ждал и не ждёт. Всё нужно было делать в 2014 году тогда ждали. и поддержали бы.
      2. Николай310
        Николай310 Сегодня, 18:07
        +9
        всю Украину надо освобождать. даже разделённая Днепром Украина останется довольно большим государством,которое так и останется протекторатом НАТО. и никакие медведчуки ничего там не изменят
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:54
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Чтобы избежать обстрелов надо освобождать Харьковскую,Сумскую,Черноговскую..Николаевскую...

        Этого мало.

        ~ "- Удава нужно наказать!
        - Давайте отрежем ему хвост.
        - Да, да. По самые уши!!!"

        Денацификация и демилитаризация уже не цели?!
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 18:16
      +1
      Значит чисто практически, следует ждать большого наступления

      Какими силами ? Если бы была возможность то давно бы наступали но украинцы отчаянно сопротивляются. Вот америкосы поставят дальнобойные (150км) ракеты на "Хаймерсы" и вообще печалька будет . Стрелять "Калибрами" по "Хаймерсам" дороговато а достать их не чем.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:26
        -2
        Цитата: частное лицо
        Значит чисто практически, следует ждать большого наступления

        Какими силами ? Если бы была возможность то давно бы наступали но украинцы отчаянно сопротивляются. Вот америкосы поставят дальнобойные (150км) ракеты на "Хаймерсы" и вообще печалька будет . Стрелять "Калибрами" по "Хаймерсам" дороговато а достать их не чем.


        А чем же тогда эти Хаймерсы уничтожаются если с ваших слов их уничтожать нечем?Как минимум Торнадо-С с новыми ракетами на 150 км дальности поражения и высокоточное оружие воздушного базирования как те же Х-29ТД с теленаведением приходят на ум.
    3. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 18:16
      +5
      Как же так только сейчас спохватились!!! Но не надо тешить себя надеждой. Никакого наступления с введением в бой массы танков и пехоты не будет. При наличие подготовленной артиллерии и Хаймарсов все наступающие колонны будут в 2 счета размотаны украми. Пример УГЛЕДАР! Да и нет такого количества подготовленной на уровне Вагнера пехоты. Критикуемый Стрелков говорил что 300 тыс мобилизованых это только для сдерживания Украины, а для наступления нужно 1 млн. А всеобщей моб у нас нет.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:30
        -5
        Стрелков.Почитайте и посмотрите что о нём говорит Безлер.Я бы Стрелкова не слушал.
        1. Сид2014
          Сид2014 Сегодня, 18:33
          +7
          То о чем говорил Стрелков в начале СВО Сбылось на 90%
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 18:39
            -5
            Цитата: Сид2014
            То о чем говорил Стрелков в начале СВО Сбылось на 90%


            Прямо пророк.Миссия.
        2. Сангвиний
          Сангвиний Сегодня, 19:25
          +1
          Даааа да да...сейчас только из за того что Стрелков говорит правду, все начали городить про него легенды и сказки сочинять, только для того чтобы обосрать. А до этого отчего ж они молчали то все? Просто многим правда глаза колит видимо, либо засчёт Гиркина попиариться решили.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:55
    +16
    Это же сколько времени прошло после начала обстрелов до принятия каких либо даже не решений,а заявлений.. sad
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 18:01
      -4
      Их чего следует вывод какой? решения озвучены именно тогда , когда их смогут показательно выполнить. Или вы бы предпочли чтоб решения были озвучены, а по ним ничего бы было не сделано. Вот бы вы тогда же первый и писали что результатов нет, как всегда. да?
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 18:05
        +6
        решения были озвучены рано утром 24-го февраля...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:13
          +4
          У нас получаются нестыковки.Между принятием решения и исполнением.Причины?Я думаю,что Верховному вешали и продолжают вешать лапшу на уши.Генералы,советники,украинские "эммигранты",вышедшие в тираж.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:05
        +13
        То есть решения должны ПОКАЗАТЕЛЬНО выполняться?Это как,для пыли в глаза?Я предпочитаю,что бы реакция была бы незамедлительной,как в Израиле,к слову.А если не в состоянии выполнять защиту населения страны,то тогда щачем эта операция начиналась?
      3. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 18:07
        +6
        Цитата: голос_разуma
        решения озвучены именно тогда , когда их смогут показательно выполнить.

        Угу. Решение о проведении СВО озвучено год назад... Это называется показательное выполнение, да?
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 18:03
      +8
      Год потребовалось первому такое сказать. Капитан очевидность.....
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 18:16
        +8
        Помнится, летом Шойгу ставил задачу прекратить обстрелы Донецка. На камеру всегда хочется сказать что-нибудь хорошее.
        1. Сид2014
          Сид2014 Сегодня, 18:19
          +3
          Может украинцы президента испугаются???!!!
  3. everfreen
    everfreen Сегодня, 18:07
    +9
    Да уж. Вот это решимость. Вот это твёрдость слова.

    (сарказм)
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:07
    -6
    Президент России назвал приоритетной задачей Минобороны недопущение обстрелов регионов страны украинскими формированиями

    Задача поставлена, посмотрим как быстро она будет выполнена. Хватит ли на это нынешних сил.
    1. Skeptik3
      Skeptik3 Сегодня, 18:41
      +5
      Задача была поставлена 24 февраля. Входили ли в эту задачу регулярные обстрелы территории РФ противником?
  5. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 18:10
    +3
    А между тем вчера Белгородский и Шебекинский районы Белгородской области обстреляли трижды за день...
  6. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 18:11
    0
    Эм, собрались таки наступать по всей линии соприкосновения?
    1. Skeptik3
      Skeptik3 Сегодня, 18:42
      +4
      Конечно собрались. Ещё 24 февраля собрались.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:13
    +3
    Для того, чтобы прекратились обстрелы надо сломить, кастрировать сам дух ВСУ, а это возможно только уничтожением центров решения в Киеве.
  8. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 18:17
    +5
    А где ВВП сказал о полном разгроме всу?не надо автору домысливать.сказано только о прекращении обстрелов.и это задача мо
    Типа со РФ само по себе,верховный тоже сам по себе.вот как надоела это отрешённость как все хорошее -это ВВП, а обстрелы или пенсионная реформа-это к МО или правительству.
  9. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 18:17
    +8
    А что по этому поводу заявит спец-представитель России Рома Абрамович? Он подарил Украине почти 3 лярда зелени и на них она может купить массу дальнобойной артиллерии и РСЗО. Со временем они могут обстреливать не только приграничные районы, а и в глубине страны. На такое то бабло. Легко!
    Р.S. Я так понимаю это хитрый план. Завалить Украину россиянскими деньгами чтобы они там все потрескались.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:28
      -5
      Ну не Украине,а тем с кем Украина по долгам расчитывается.
      1. Старый Хрен
        Старый Хрен Сегодня, 19:09
        0
        Дёшево лукавите. Бабло Абрамовича передаётся на нужды Украины. В данном случае присутствуют англичане. Ну и что? По факту спёртое бабло было вывезено из России и сейчас передаётся на войну против России.
  10. spirit
    spirit Сегодня, 18:17
    +6
    Однако прекращение обстрелов российской территории возможно лишь в том случае, если украинские формирования будут «отодвинуты» от государственной границы Российской Федерации, а эта задача, в свою очередь, требует их разгрома

    Так Генштаб сам отдал без боя все приграничные территории,в результате "запланированной"перегрупировки Нет? А теперь решили их возвращать когда враг там окопался ?Просто гении военной мысли) Теперь становиться понятно как они вообще планировали эту спецоперацию.И ещё вопрос, там вроде какие то районы были к России присоединены, Донецк например, что с обстрелами там?или с точки зрения Цезаря это уже не Россия?Вы уж определитесь господин Президент.Как говорят либо крестик либо трусы hi
    1. kasy
      kasy Сегодня, 18:23
      -6
      чтобы донецкк не обстреливали нужно брать бахмут и угледар, это вопрос времени
      1. Skeptik3
        Skeptik3 Сегодня, 18:44
        +4
        Это вопрос какого времени? Года? Трёх лет? Восьми лет? А где вы были восемь лет?
  11. kasy
    kasy Сегодня, 18:22
    +1
    Таким образом, единственный путь к прекращению обстрелов российской территории – полный разгром ВСУ, который позволит изменить существующий на Украине политический режим, представляющий угрозу безопасности российского государства

    опять эти сказки про изменить режим на украине, да ее в принципе больше не должно существовать
  12. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 18:22
    +1
    Я не думаю что это какой-то сигнал к действиям серьёзным, скорее констатацию фактов что нужно не допускать обстрелов.
    1. Amper
      Amper Сегодня, 19:18
      0
      И при этом все знают, что будет все наоборот, согласно статистики его заявлений. recourse Но будем любить и такого, есть-пить может, значит менять нельзя! fellow
  13. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 18:24
    -9
    Можете конечно изголятся над нашими ,но все же идет денацификация ..Сколько уже укропа покосили ? А если танки натовские пойдут (советские уже все истребили всу там тысячи ) То уже можно без зазрения совести мочить все ,что движется(ковровые бомбардировки) по всей Окраине ..Будет жутко конечно ,но очень эффективно
    Не спроста ВВП так отмалчивается и правильно делает .Резервы мобилизованных Россия пока в бой не ввела ,выжидаем .
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:19
      0
      Цитата: LukaNord
      Можете конечно изголятся над нашими ,но все же идет денацификация ..Сколько уже укропа покосили ?

      Не денацификация идёт, но депопуляция.
      К сожалению, не только Украины.
  14. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 18:25
    0
    Цитата: Orange-Bigg
    Но почему ушли из Харькова?Не хватало сил

    сдержать "патриотический" порыв Абрамовича, на закрытых переговорах.

    Эффективная, до поры политика сдержек и противовесов, которую использовали Кремлины науськиваемые хозяевами России давно изжила себя.

    Олигархи хотели сберечь побольше активов, получать прибыль от экспорта нефти и газа, важным фактором являлось полное сохранение транспортной инфраструктуры Украины ( Ж/Д, автомагистрали, мосты, терминалы для перевалки грузов из Китая в Европу).

    Связанный по рукам и ногам такими бизнеса ограничениями Генштаб не мог не учитывать жёсткие требования наших, украинских, индийских и американских корпораций (привет от крупного агрохолдинга их США, который владеет всеми посевными полями на Руине).

    Наших штабистов ни кто и никогда не учил воевать с оглядкой на сильнейшие наднациональных корпорации.

    В этом, то и главная проблема, из- за этого и происходит пляска Святого Витта у наших смелых генералов.

    Когда Генштаб пошлет по известному адресу всех просителей ( этот заводик не бомбите, это мост не разушайте, а то по нему китайские партнёры гонят товары в Европу), тогда наши пограничники на Тиграх будут ездить вдоль берега реки Прут, и рассматривать в бинокли пшеков.
  15. kasy
    kasy Сегодня, 18:25
    +11
    сегодня вроде как министра-оленевод должна держать отчет за все про@бы...дочка жирует в дубае, а народ на снабжение армии деньги в телеграме собирает, кучеряво живете
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 19:33
      0
      Да хрен бы с ним, с дружественным Дубаем, если бы готовились к войне как следует.
  16. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:53
    +3
    Мда..
    Походу, нету плана победы на столе ни в МО РФ , ни в Кремле.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 19:31
      0
      Да, напоминает горячий минск-2. Выжидаем и терпим.
  17. Amper
    Amper Сегодня, 19:13
    +1
    Это ж какая скорость звука на территории России, чтобы только через 11месяцев до первопрестольной дошло, что по нам стреляют!? what
  18. mortido
    mortido Сегодня, 19:31
    0
    Забеспокоился о жизни граждан приграничных территорий ... это конечно лучше чем ничего, но не поздновато ли. А если взглянуть шире, что вообще происходит в это странной войне ... . Да мы все помним первоначально заявленные цели демилитаризация и денацификация , но после года происходящего на Украину стало поступать еще больше вооружения. Теперь уже сотни западных танков, даже самолеты обещают. И главное наш генштаб прикладывает минимум усилии по пресечению поставок, лишь изредка и неэффективно.
    Складывается ощущение, что верхушка двух государств сговорилась и разводит свои народы на продолжение противоборства с целью еще большего накачиванию вооружением и втягиванием населения двух стран. То есть цель не победить, а что то другое о чем нам не говорят. Ну ладно бог с ним не говорят, но люди то умирают с каждым днем все больше