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Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о нежелании военной конфронтации с Россией

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Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о нежелании военной конфронтации с Россией

В настоящее время Израиль не хочет вступать в военную конфронтацию с Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.


По словам главы израильского правительства, которые он произнес в интервью американскому телеканалу CNN, сейчас Израиль находится в сложных взаимоотношениях с Российской Федерацией. На границе с Сирией израильские и российские самолеты летают очень близко друг к другу.

Нетаньяху отметил, что Израиль нуждается в свободе действий в воздушном пространстве на сирийской границе. Но эта свобода действий, по его словам, может привести израильских летчиков к конфронтации с российскими коллегами.

Отметим, что в отличие от многих других союзников США, Израиль пока не оказывает открытую военную помощь Украине. Несмотря на отдельные примеры появления на Украине израильской военной техники, власти страны демонстрируют нежелание вмешиваться в конфликт. Такая политика связана, в том числе, и с особенностями действий Израиля в Сирии, и со спецификой российско-иранских отношений.

Власти Израиля не желают нарушать сложившийся баланс сил в регионе, поскольку опасаются, что за поставками оружия Украине может последовать аналогичный ответ с российской стороны на Ближнем Востоке. Например, Россия может вступить в более тесные взаимоотношения с Ираном, в том числе и передать ему определенные технологии, чего бы очень не хотелось израильской стороне.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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23 комментария
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:13
    +4
    Вот пример мудрого еврея - открыто поставлять вооружение хох.лам (с заявлением в СМИ как англы или немчура) не будут, а будут снабжать "в закрытую" (без публикаций в СМИ), чтобы нашему миду не нужно было оправдываться или назначить Израиль недружествкнной страной
    1. poquello
      poquello Сегодня, 18:16
      -1
      Цитата: Владимир80
      будут снабжать "в закрытую" (без публикаций в СМИ), чтобы нашему миду не нужно было оправдываться или назначить Израиль недружествкнной страной

      ой, а наши то и не знают )))))))))))
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:21
        +6
        все они так говорят. но поступают противоположно своим заявлениям.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 19:34
          0
          Не хотел бы раскачивать лодку - не раскачивал бы.
          По крайней мере до окончания СВО не делал бы терактов в Иране.
          Атака беспилотниками по городам Ирана иначе, чем провокация, рассматриваться не может. Ведь евреям обстановка в Иране известна лучше, чем иранскому правительству. Хотели бы сделать саботаж - сделали бы. По тихому или громкому, но в любом случае результативно. А атака беспилотниками - демонстративная, и завершилась пшиком. То есть цель - накалить обстановку, и так взрывоопасную
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 18:26
        -1
        ""Господин назначил меня любимой женой"" "С" евреи начали что-то подозревать belay
    2. Sith
      Sith Сегодня, 18:20
      +4
      Лицемерие не порок в нашем мире ... всё похоже на 1984
      Значение любых слов и фраз ... совершенно не то , которое они имеют в реальности ... а для упрощения часто противоположное
    3. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:31
      -3
      Израиль нужен для баланса сил на Ближнем Востоке, кроме того война с ним, закончится ядерной заварушкой: а оно надо???
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:13
    +2
    Вот на всех его фото кажется что он все время хитро улыбается и че-то там задумал....
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 18:34
      0
      Израиль рассматривает возможность передачи Украине комплекса противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

      С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.

      «Я определенно это рассматриваю», — рассказал он.

  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 18:14
    +3
    Не желает ,но Дамаск бомбить будет продолжать ..Все по еврейски как всегда ! Они сейчас активно давят на Россию ,чтобы мы опять предали Иран (как при Медведеве) Нет уж хитрованы ,в этот раз обдурить русских вам не удастся
    Окраине то поставляете оружие втихаря ? Ну ну
    Все рано или поздно Израилю отольется ..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:22
      -5
      Пока летальное не поставляется. Поставляют медикаменты, каски, броники, аммуницию и т.п.
      1. АдинРумън
        АдинРумън Сегодня, 18:33
        0
        ... и ещё 150к 155мм снарядов, ага... А что за нелетальная аммуниция такая? Патроны для пейнтбола?
  4. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 18:29
    -1
    Этот конфликт усиливает Иран, чему Нетаньяху точно не рад. Он конечно же заинтересован в скорейшем завершении украинского конфликта или заморозке. Но что он может сделать?
  5. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 18:31
    0
    Ирану С-400 надо поставить, срочно. Это нелетальное оружие, для защиты.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:32
    +1
    Эх ,евреи...Вон заштатники ,говорят что не желают с нами военной конфронтации,а оружие валом валят.Врут,наверное.. what no
  7. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 18:34
    +5
    Цитата: Владимир80
    Вот пример мудрого еврея - открыто поставлять вооружение хох.лам (с заявлением в СМИ как англы или немчура) не будут, а будут снабжать "в закрытую" (без публикаций в СМИ), чтобы нашему миду не нужно было оправдываться или назначить Израиль недружествкнной страной


    Нетаньяху- опытный упырь-кровосос.

    Наш пропагандон Шапиро (Соловьёв) чуть ли не молится на него.

    Когда обменяли 43 пленных ЦАХАЛОВца, Шапиро-Соловьев ни словом не обволвился об этом позорному факте в своём эфире.

    Эти палачи-израильтяне обучали бандеровцев тактике живых щитов (из русских женщин и детей), обучали как использовать школы, роддома и детские садики под укрытия для бронетехники.

    Нужно понимать, сионизм, ярким представителем которого является Нетаньяху- такое же мерзкое течение как фашизм.
    Договариваться или дружить с такими людьми нельзя.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:46
      -3
      Цитата: Товарищ Ким
      Цитата: Владимир80
      Вот пример мудрого еврея - открыто поставлять вооружение хох.лам (с заявлением в СМИ как англы или немчура) не будут, а будут снабжать "в закрытую" (без публикаций в СМИ), чтобы нашему миду не нужно было оправдываться или назначить Израиль недружествкнной страной


      Нетаньяху- опытный упырь-кровосос.

      Наш пропагандон Шапиро (Соловьёв) чуть ли не молится на него.

      Когда обменяли 43 пленных ЦАХАЛОВца, Шапиро-Соловьев ни словом не обволвился об этом позорному факте в своём эфире.

      Эти палачи-израильтяне обучали бандеровцев тактике живых щитов (из русских женщин и детей), обучали как использовать школы, роддома и детские садики под укрытия для бронетехники.

      Нужно понимать, сионизм, ярким представителем которого является Нетаньяху- такое же мерзкое течение как фашизм.
      Договариваться или дружить с такими людьми нельзя.

      Да ты Михана переплюнул. laughing Это надо суметь.
      1. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 18:56
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Да ты Михана переплюнул. Это надо суметь.


        Но но. Руки прочь от Легенды.
  8. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 18:56
    -1
    Надо бы и Путину почаще заявлять, что мы ПОКА не желаем вступать в открытую конфронтацию ни с трибалтами, ни с поляками, ни с немцами, ни с англичанами, ни с израильтянами... Там поймут, о чём речь.
  9. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 19:04
    0
    можно поднять твиттер за март прошлого года, где министр очень странных дел страны UA писал, что к ним на помощь прибыл израильский спецназ... winked Скорей всего "дезертиры" и/или "отпускники", но тем не менее wink
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:13
    -2
    Ребята, когда я пишу, что пишу Израиль нужен для баланса сил это так оно и есть... Израиль это ядерная держава, но при этом он должен балансировать между США И РФ, соблюдая свой интерес. Если начнётся противостояние между Ираном и Израилем, то Украина покажется, будет 1-м уровнем DOOM 2 по сравнению с 20-м.
  11. Qaqadu
    Qaqadu Сегодня, 19:20
    -2
    Ну правильно, у него в рашкастане, свой человек по передачкам на тв шастает, учит как правильно сво проводить. Кедми каатся фио его.
  12. Владыка-Вселенский
    Владыка-Вселенский Сегодня, 19:35
    0
    У израиля и турции не хватает сил воевать с Россией,у России не хватает силы воевать на три а то и больше фронтов...вот и играем в молчанку и в слепонемого, вроде и происходит что-то,но лучше этого не заметить для своего же блага и меньшего геморра.