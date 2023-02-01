Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о нежелании военной конфронтации с Россией

В настоящее время Израиль не хочет вступать в военную конфронтацию с Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
По словам главы израильского правительства, которые он произнес в интервью американскому телеканалу CNN, сейчас Израиль находится в сложных взаимоотношениях с Российской Федерацией. На границе с Сирией израильские и российские самолеты летают очень близко друг к другу.
Нетаньяху отметил, что Израиль нуждается в свободе действий в воздушном пространстве на сирийской границе. Но эта свобода действий, по его словам, может привести израильских летчиков к конфронтации с российскими коллегами.
Отметим, что в отличие от многих других союзников США, Израиль пока не оказывает открытую военную помощь Украине. Несмотря на отдельные примеры появления на Украине израильской военной техники, власти страны демонстрируют нежелание вмешиваться в конфликт. Такая политика связана, в том числе, и с особенностями действий Израиля в Сирии, и со спецификой российско-иранских отношений.
Власти Израиля не желают нарушать сложившийся баланс сил в регионе, поскольку опасаются, что за поставками оружия Украине может последовать аналогичный ответ с российской стороны на Ближнем Востоке. Например, Россия может вступить в более тесные взаимоотношения с Ираном, в том числе и передать ему определенные технологии, чего бы очень не хотелось израильской стороне.