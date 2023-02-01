Появились кадры поражения украинской бронетехники из СПТРК «Штурм-С»

Российская армия имеет на вооружении грозную, но редко встречающуюся в видео, посвященных СВО, технику – самоходный ПТРК «Штурм-С». Благодаря высокой скорострельности и точности огня даже одна машина способна сдержать наступление бронетанковых порядков противника. За счёт низкого силуэта и средней дальности стрельбы (5-6 км) СПТРК «Штурм-С» проявляет себя в засадах на передовой, нанося удар по ничего не подозревающему неприятелю.В сети появились кадры, на которых показан вражеский бронетранспортёр, попавший в западню, устроенную экипажем российского СПТРК. Украинский БТР передвигался вдоль лесопосадок, пытаясь скрыть своё перемещение. Однако технику неприятеля уже ожидала засада. Бронетранспортёр противника не спасла высокая скорость хода: заходя с тыла, сверхзвуковая ракета догнала БТР, вышла на одну линию с вражеской техникой и поразила её в борт.На видео после пуска ракеты демонстрируется слежение за ПТУР через оптическое прицельное устройство. Оператор наблюдает за полётом в инфракрасном диапазоне, при необходимости внося коррективы. Тепловой «след» показывает, что на вражеском бронетранспортёре располагались мотострелки противника. В итоге они были выбиты вместе с перевозившей их техникой.