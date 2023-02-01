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Появились кадры поражения украинской бронетехники из СПТРК «Штурм-С»

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Появились кадры поражения украинской бронетехники из СПТРК «Штурм-С»

Российская армия имеет на вооружении грозную, но редко встречающуюся в видео, посвященных СВО, технику – самоходный ПТРК «Штурм-С». Благодаря высокой скорострельности и точности огня даже одна машина способна сдержать наступление бронетанковых порядков противника. За счёт низкого силуэта и средней дальности стрельбы (5-6 км) СПТРК «Штурм-С» проявляет себя в засадах на передовой, нанося удар по ничего не подозревающему неприятелю.


В сети появились кадры, на которых показан вражеский бронетранспортёр, попавший в западню, устроенную экипажем российского СПТРК. Украинский БТР передвигался вдоль лесопосадок, пытаясь скрыть своё перемещение. Однако технику неприятеля уже ожидала засада. Бронетранспортёр противника не спасла высокая скорость хода: заходя с тыла, сверхзвуковая ракета догнала БТР, вышла на одну линию с вражеской техникой и поразила её в борт.

На видео после пуска ракеты демонстрируется слежение за ПТУР через оптическое прицельное устройство. Оператор наблюдает за полётом в инфракрасном диапазоне, при необходимости внося коррективы. Тепловой «след» показывает, что на вражеском бронетранспортёре располагались мотострелки противника. В итоге они были выбиты вместе с перевозившей их техникой.

Автор:
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7 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 19:12
    +2
    Хороший комплекс, интересно, а "Хризантемы" еще в деле? Вот чем можно было бы "бронезверинец" Украины жечь...
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 19:18
      +3
      Цитата: svp67
      "Хризантемы" еще в деле? Вот чем можно было бы "бронезверинец" Украины жечь...

      Жечь можно и нужно всем. Начиная вульгарными противотанковыми минами и заканчивая сомнительными вакуумными бомбами и напалмом.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:15
    -5
    Ракета развернулась?feel и в лоб или по лбу?
  3. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 19:17
    +1
    На видео после пуска ракеты демонстрируется слежение за ПТУР через оптическое прицельное устройство.


    Съёмка не через прибор наведения. Скорее всего через командирский прибор.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 19:20
    0
    хотя и не новая, но очень нужная в войсках техника!! Ещё бы целеуказание ей передавать по сети, это было бы круто
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 19:21
    +2
    Как то странно.Это новость?Комплекс для боьбы с бронетехникой уничтожает БТР.Необходимо уже создавать ПОЗы как в войну,минирование и подразделения вот из таких машин,для перекрытия танкоопасных направлений.Если не можем на подходе уничтожить то уж на линии соприкосновения нужно готовиться.
  6. certero
    certero Сегодня, 19:39
    0
    Всегда удивлялся почему у нас нет комплексов противотанковых ракет с выносной установкой как у украинцев. Это же настолько логично и настолько просто сейчас сделать