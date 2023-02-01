Депутат Верховной рады: Над министром обороны Украины Алексеем Резниковым нависла угроза отставки

Резников - очень важная фигура. Это близкий к Ермаку человек, через которого власть контролирует процессы в военной сфере. Это во-первых. А, во-вторых, Резников - эффективный коммуникатор с США. Через него Банковая всегда может донести американцам свою точку зрения на военные вопросы. Если его отправят в отставку, это будет удар и по Ермаку, и по влиянию Банковой на процессы в военной сфере

Вскрывшиеся хищения в Минобороны Украины и закупка продовольствия для ВСУ по завышенным ценам могут ударить по занимающему кресло министра обороны Алексею Резникову. Украинские источники сообщают, что под главу военного ведомства уже начали копать, но возникают сомнения, что все закончится увольнением.То, что Резников причастен к схеме хищений и положил себе в карман немаленькие суммы за время нахождения на должности министра, в Киеве говорят почти открыто. Сейчас скандал пытаются замять, подсовывая правоохранителям мелкие фигуры из Министерства обороны Украины, нескольким военным чиновникам уже вынесено подозрение. В то же время в столице Украины имеются силы, призывающие к снятию министра и полноценной проверки в отношении его.Однако Резников в своем кресле сидит надежно, за его спиной стоит глава офиса президента Ермак, в последне время сосредоточивший в своих руках почти все бразды правления Украиной. Сам Зеленский выступает ширмой, да говорящей головой, уже ничего не решающей. Даже если под Резникова будут очень сильно копать, то он просто перейдет в другое министерство, сменив одно кресло на другое. И такая информация есть, ему уже пророчат пост министра юстиции. Это так похоже на Украину, когда проворовавшегося чиновника назначают главой министерства, которое должно бороться с преступностью.Информацию с назначением Резникова на новую должность подтвердил украинский депутат Алексей Гончаренко. По его словам, об этом сейчас идут весьма активные разговоры. Хотя не исключается и вариант с полной отставкой.- заявил источник в политических кругах Украины.