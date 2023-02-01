Военное обозрение
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Депутат Верховной рады: Над министром обороны Украины Алексеем Резниковым нависла угроза отставки

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Депутат Верховной рады: Над министром обороны Украины Алексеем Резниковым нависла угроза отставки

Вскрывшиеся хищения в Минобороны Украины и закупка продовольствия для ВСУ по завышенным ценам могут ударить по занимающему кресло министра обороны Алексею Резникову. Украинские источники сообщают, что под главу военного ведомства уже начали копать, но возникают сомнения, что все закончится увольнением.


То, что Резников причастен к схеме хищений и положил себе в карман немаленькие суммы за время нахождения на должности министра, в Киеве говорят почти открыто. Сейчас скандал пытаются замять, подсовывая правоохранителям мелкие фигуры из Министерства обороны Украины, нескольким военным чиновникам уже вынесено подозрение. В то же время в столице Украины имеются силы, призывающие к снятию министра и полноценной проверки в отношении его.

Однако Резников в своем кресле сидит надежно, за его спиной стоит глава офиса президента Ермак, в последне время сосредоточивший в своих руках почти все бразды правления Украиной. Сам Зеленский выступает ширмой, да говорящей головой, уже ничего не решающей. Даже если под Резникова будут очень сильно копать, то он просто перейдет в другое министерство, сменив одно кресло на другое. И такая информация есть, ему уже пророчат пост министра юстиции. Это так похоже на Украину, когда проворовавшегося чиновника назначают главой министерства, которое должно бороться с преступностью.

Информацию с назначением Резникова на новую должность подтвердил украинский депутат Алексей Гончаренко. По его словам, об этом сейчас идут весьма активные разговоры. Хотя не исключается и вариант с полной отставкой.

Резников - очень важная фигура. Это близкий к Ермаку человек, через которого власть контролирует процессы в военной сфере. Это во-первых. А, во-вторых, Резников - эффективный коммуникатор с США. Через него Банковая всегда может донести американцам свою точку зрения на военные вопросы. Если его отправят в отставку, это будет удар и по Ермаку, и по влиянию Банковой на процессы в военной сфере

- заявил источник в политических кругах Украины.
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15 комментариев
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 18:27
    +3
    Пауки давят друг друга, жаль - медленно.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 18:39
      +2
      ......под главу военного ведомства уже начали копать, но возникают сомнения, что все закончится увольнением.

      Если этот тип в очках уже успел наворовать и обрубить концы (он же заслуженный юрист, блин), то только скажет спасибо и слиняет из незалежной, где тепло и не стреляют.
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 18:48
        +2
        Цитата: 4ekist
        Если этот тип в очках уже успел наворовать и обрубить концы

        Яйценюк всего на одном заборе заработал виллу на Майями , представим сколько огрёб Резников на войне в течении года . И нахрена ему теперь этот пост министра . Надо вовремя сваливать .
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:28
    +7
    Думаю нам это абсолютно индифферентно yes
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 18:36
      +6
      Вы правы, для России, ничего не изменится. Все решения всё равно принимаются в вашингтонском обкоме. Самостоятельных фигур в верхушке укрорейха быть не может.
    2. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 19:19
      0
      Цитата: Alien From
      Думаю нам это абсолютно индифферентно yes


      Можно поменять МО Украины на МО РФ. Фамилию Резник на другую фамилию. Попробуйте. Статья заиграет новыми красками
  3. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 18:30
    +2
    Волна отставок и обысков похожа на истерику Зеленского.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:44
      -2
      Да ладно.Если сравнивать этих убожеств резниковых и Ко,то их деяния меркнут перед нашими сердюковыми и творческими личностями (сиречь ворами)в нашем МО..
    2. 4ekist
      4ekist Сегодня, 18:44
      +2
      Arzoo ....Волна отставок и обысков похожа на истерику Зеленского.

      Это инициировано Вашингтоном, потом и до самого Зелика очередь дойдет.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 18:45
      +3
      Цитата: Arzoo
      Волна отставок и обысков похожа на истерику Зеленского.

      Как то ж надо приехавшим "аудиторам" из Вашингтона "пыль в глаза пустить"
    4. Eug
      Eug Сегодня, 18:53
      +2
      Прибыла важная комиссия из Штатов - проверять целевое использование поставок оружия и финансовой помощи США. Ищут крайних...
  4. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 18:42
    +1
    Даёшь люстрацию с конфискацией и центра принятия решений ампутацией!
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:42
    +1
    Депутат Верховной рады: Над министром обороны Украины Алексеем Резниковым нависла угроза отставки
    . Эта фэйса зелени наскирдовала, теперь следующий к кормушке рвётся?
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 18:44
    +2
    Если его отправят в отставку, это будет удар и по Ермаку, и по влиянию Банковой на процессы в военной сфере
    И тем не менее, приехавшим аудиторам из Вашингтона какого "козла отпущения" предъявить надо... Может Арестовича? Или Авакова?
  7. Я_Ков
    Я_Ков Сегодня, 19:07
    0
    "Это так похоже на Украину, когда проворовавшегося чиновника назначают главой министерства, которое должно бороться с преступностью."

    А больше это ни на что не похоже? wink